Tüm illerin başkan adayları

Yerel seçimler için aday başvuru süresi doldu ve partiler başkan adaylarının isimlerini YSK'ya teslim etti. YSK, Türkiye genelinde adayların isimlerini duyurdu. Eksik kalan iller, YSK açıkladıkça listemize eklenecek.



ARDAHAN



Milliyetçi Hareket Partisi: Ertan Sarıçam

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Teoman Güngör

Demokratik Toplum Partisi: Mehmet Sural

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Yalçın Taştan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Cafer Yıldırım

Demokrat Parti: Mikail Kayatürk

Saadet Partisi: Marif Balıkçı

Adalet ve Kalkınma Partisi: Faruk Köksoy

Bağımsız Türkiye Partisi: Bekir Duman

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



EDİRNE



Anavatan Partisi: Celal Vardar

Milliyetçi Hareket Partisi: Erkan Doğan

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Sami Çakırlar

Demokratik Toplum Partisi: Bilmez Cengiz

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Hamdi Sedefçi

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Özcan Demirtaş

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Dilek Gülfen Doğan

Demokrat Parti: Doğan Yakar

Saadet Partisi: Ali Erhan Demirkıran

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Hatipler

Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Dede

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Nezih Atzıs

Bağımsız: Ali Süzen



BURDUR



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Orhan Akın

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Akan Topcan

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Şevket Aksöz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Ziya Boyacıoğlu

Saadet Partisi: Adnan Ersan

Adalet ve Kalkınma Partisi: Sebahattin Akkaya

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



MANİSA



Anavatan Partisi: Adil Aygül

Milliyetçi Hareket Partisi: Cengiz Ergün

Liberal Demokrat Parti: Fatma Kanıtemiz

Demokratik Sol Parti: Mustafa Kader

Demokratik Toplum Partisi: Celal Özgen

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Özgür Özel

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Atilla Efendioğlu

Saadet Partisi: Şerafettin Kabakçıoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Bülent Kar

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



KARS



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi: Settar Kaya

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Orhan Cihantimur

Demokratik Toplum Partisi : Ayşe Alınak

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Naif Alibeyoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi: ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---

Türkiye Komünist Partisi : Özgür Devrim Kılıç

Demokrat Parti : Metin Özad

Saadet Partisi : Reis Karakoç

Adalet ve Kalkınma Partisi: Nevzat Bozkuş

Bağımsız Türkiye Partisi : Ertürk Güneş

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



ADANA



Anavatan Partisi: Nurgül Çölkesen

Milliyetçi Hareket Partisi: Aytaç Durak

Liberal Demokrat Parti: Özgür Karakök

Demokratik Sol Parti: Ali Bayraktaroğlu

Demokratik Toplum Partisi: Şiar Rişvanoğlu

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Ümit Özgümüş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Azat Sağnıç

Büyük Birlik Partisi: Taner Boz

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: Ali Öğün

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Mehmet Kuzulu

Demokrat Parti: İbrahim Gazioğlu

Saadet Partisi: Sıtkı Cengil

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Ali Bilici

Bağımsız Türkiye Partisi: İbrahim Dikener

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: Sakıp Teker

Bağımsız: Abdurrahman Boztaş

Bağımsız: Can Demir Mansuroğlu

Bağımsız: Fatma Sesli



ANTALYA



Anavatan Partisi: Serkan Küçükkuru

Milliyetçi Hareket Partisi: Kemal Çelik

Liberal Demokrat Parti: Yusuf Mercan

Demokratik Sol Parti: Mehmet Çelik

Demokratik Toplum Partisi: Şemsettin Kalay

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Akaydın

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Levent Tunçel

Demokrat Parti: Mustafa Ceylan

Saadet Partisi: Süleyman Burgan

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Menderes Tevfik Türel

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



BURSA



Anavatan Partisi: İlhan Aşkın

Milliyetçi Hareket Partisi: Mehmet Gazioğlu

Liberal Demokrat Parti: Ali Rıza Kocaman

Demokratik Sol Parti: Esat Gürkan Kanbir

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Sena Kaleli

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Ümit Topaloğlu

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Mehmet Yavuzkan

Demokrat Parti: Hikmet Şahin

Saadet Partisi: Zekeriya Yılmazgöz

Adalet ve Kalkınma Partisi: Recep Altepe

Bağımsız Türkiye Partisi: Hüseyin Zengin

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



ERZURUM



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Kamil Aydın

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Ahmet Kovaytan

Demokratik Toplum Partisi: İrfan Keskin

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Nizamettin Zengin

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Gürbüz Karabacak

Saadet Partisi: Cemalettin Hınıslıoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Küçükler

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----



ESKİŞEHİR



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Ahmet Vural

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Yılmaz Büyükerşen

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Rauf Aydın Güngör

Hak ve Özgürlükler Partisi:

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Hüsnü Atlıkan

Demokrat Parti: Ayfer Arat

Saadet Partisi: Nihat Bilgiç

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Gönen

Bağımsız Türkiye Partisi: Ömer Fahrettin Sapmaz

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi:

Bağımsız: Hamza Abay



GAZİANTEP



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Mehmet Yıldırım

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Ökkaş Kıroğlu

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Yılmaz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Metin Demirçubuk

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Ekim Orhan İsmi

Demokrat Parti: Bedi Bilaloğlu

Saadet Partisi: Nurettin Aktaş

Adalet ve Kalkınma Partisi: Asım Güzelbey

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Hakan Keresteci

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Abdullah Sabri Kocaman



MERSİN



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Mahmut Tat

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Adil Aktay

Demokratik Toplum Partisi: Aleddin Erdoğan

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Macit Özcan

Hak ve Özgürlükler Partisi: Mehmet Maaz Bozyel

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: Fikret Adıgüzel

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Ali Önder Öndeş

Demokrat Parti: Mehmet Bolat

Saadet Partisi: Mehmet Kalınlı

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Eyiceoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Okan Özgür Özturan

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Davut Demirel

Bağımsız: Erkan Arıtman



İZMİR



Anavatan Partisi: Gülgün Beşerler

Milliyetçi Hareket Partisi: Müsavat Dervişoğlu

Liberal Demokrat Parti: Orkun Köksoy

Demokratik Sol Parti: Harun Öztürk

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Aziz Kocaoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Özgür Sarı

Demokrat Parti: Haluk Güntan

Saadet Partisi: Şerafettin Kılıç

Adalet ve Kalkınma Partisi: Taha Aksoy

Bağımsız Türkiye Partisi: Zübeyde Uslu

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: Mustafa Mehmet Balçık

Bağımsız: Arif Ali Cangı

Bağımsız: Taner Büte

Bağımsız: Celal Görmüş

Bağımsız: Nicmiye Şafak Özdoğan

Bağımsız: Baki Baklan

Bağımsız: Sabri Demirdöğen



KAYSERİ



Anavatan Partisi: Gül Fatma Tufanoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi: Mustafa Eraslan

Liberal Demokratik Parti: Ahmet Eninkurt

Demokratik Sol Parti: Erol Bezirhan

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Ali Genç

Hak ve özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Sinan Özdemir

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: Ahmet Çelik

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Havize Atlıhan

Demokrat Parti: Osman Çilsal

Saadet Partisi: Haşim Özçelik

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Özhaseki

Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Tekin

Emek Partisi: Hasan Daşkın

Halkın Yükselişi Partisi: -----



KOCAELİ



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Zekai Kahyaoğlu

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Hüseyin Karakullukçu

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Sefa Sirmen

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Barbaros Tantan

Demokrat Parti: Mehmet Zafer Arda

Saadet Partisi: Mehmet Batuk

Adalet ve Kalkınma Partisi: İbrahim Karaosmanoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Mensur Yıldırım

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



KONYA



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Hikmet Çay

Liberal Demokrat Parti: Süleyman Sefa Martı

Demokratik Sol Parti: Ahmet Vejdi Çınar

Demokratik Toplum Partisi: Abdülhakim Gülmez

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Hasan Sarımehmetoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: Mehmet Ali Küçükgüzel

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Fatih Bilici

Demokrat Parti: Mustafa Türkaslan

Saadet Partisi: Mustafa Özkafa

Adalet ve Kalkınma Partisi: Tahir Akyürek

Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Hüseyin Bilgi

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: Coşkun Bilgi



SAKARYA



Anavatan Partisi: Fahri Şen

Milliyetçi Hareket Partisi: Enver Toçoğlu

Liberal Demokrat Parti: Gültekin Tırpancı

Demokratik Sol Parti: Necati Eker

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Cem Hatunoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Hüdaverdi Kervankıran

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Mustafa Oğuz Kavala

Demokrat Parti: Tuncer Tepe

Saadet Partisi: Ulvi Çavdaroğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Zeki Toçoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Erol Sak

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Osman Nuri Altındaş

Bağımsız: Mehmet Adıgüzel



SAMSUN



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: İbrahim Özyer

Liberal Demokrat Parti: Hasan Öztorun

Demokratik Sol Parti: Ceyhun Karamangil

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Atalay

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Gülbin Cingöz

Demokrat Parti: Kemal Vehbi Gül

Saadet Partisi: Hasan Tahsin Şengül

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yusuf Ziya Yılmaz

Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Veral

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Filiz Uluçelebi



IĞDIR



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ekber Yeşil

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Yaşar Türkoğlu

Demokratik Toplum Partisi: Mehmet Nuri Güneş

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Nazım Karadağ

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Kutlay Yıldırım

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Şule Tüblek

Demokrat Parti: Ekrem Demirsekin

Saadet Partisi: Arzu Tanrıkulu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Nurettin Aras

Bağımsız Türkiye Partisi: İhsan Öztürk

Emek Partisi: -



BİNGÖL



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ahmet Bor

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Bülent Arslan

Demokratik Toplum Partisi: Ömer Faruk Ersöz

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Çetin Sağsöz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Muammer Çolakoğlu

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Mehmet Kete

Saadet Partisi: Bedri Tuğ

Adalet ve Kalkınma Partisi: Serdar Atalay

Bağımsız Türkiye Partisi: Abdulkadir Albayrak



ADIYAMAN



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Mehmet Gürlevik

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: -

Demokratik Toplum Partisi: Zeynep Ölbeci

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Zeynel Aslan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Abdurrahman Turgut

Saadet Partisi: Abdulkadir Kırmızı

Adalet ve Kalkınma Partisi:Necip Büyükaslan

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



ÇANKIRI



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Hakkı Yalçın

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Satılmış Gökmen

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Bahattin Ayhan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Ahmet Yılmaz

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: Musa Erdem

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Dursun Balcı

Saadet Partisi: Şevket Koç

Adalet ve Kalkınma Partisi: İrfan Dinç

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi:-

Halkın Yükselişi Partisi: -



MUŞ



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Şeref Yatçı

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: -

Demokratik Toplum Partisi: Nimet Sezgin

İşçi Partisi: Saim Çarbuğa

Cumhuriyet Halk Partisi: Yüksel Akman

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: -

Saadet Partisi: Tahsin Demirel

Adalet ve Kalkınma Partisi: Necmettin Dede

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -



UŞAK



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Erdoğan

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Bekir Güneşhan

Demokratik Toplum Partisi : -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Talat Arca

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Ali Bozkurt

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Coşkun Torlak

Saadet Partisi: Ethem Uludağ

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mesut Apaydın

Bağımsız Türkiye Partisi: Ferhat Metin Narin

Emek Partisi: Şaban Aslan

Halkın Yükselişi Partisi: -

Bağımsız Aday: Mustafa Yeldanlı



ÇANAKKALE



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi : Rıdvan Uz

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Erol Sazcı

Demokratik Toplum Partisi : Nihat Yalçın

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Ülgür Gökhan

Hak ve Özgürlükler Partisi : ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : İsmet Koyuncu

Saadet Partisi : ----

Adalet ve Kalkınma Partisi : Murat Efe

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



ELAZIĞ



Anavatan Partisi: Serpil Kaçar

Milliyetçi Hareket Partisi: Enver Erdem

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Ömür Göktaş

Demokratik Toplum Partisi: Mehmet Sıdık Çelik

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Haydar Saltık

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Erdal Gökmen

Barış ve Demokrasi Partisi:

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Ali Haydar Baytekin

Demokrat Parti: Levent Yiğit

Saadet Partisi: Kenan Altungök

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Süleyman Selmanoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Bayram Kavak

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -

Bağımsız: Mustafa Özdemir



KIRKLARELİ



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Reha Oras

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Namık Kemal Özkay

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Cavit Çağlayan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Nedim Çetin

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Gökhan Ağırbaş

Demokrat Parti: Yalçın Tuna

Saadet Partisi: Nihat Karaçam

Adalet ve Kalkınma Partisi: Cengiz Bağdan

Bağımsız Türkiye Partisi: Eyüp Orak

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



BİLECİK



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi : Ahmet Oturak

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Cavit Yağcıoğlu

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Faik Akarkarasu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Mete Gökal

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Ali Haydar Uysal

Demokrat Parti: Cengiz Doğan

Saadet Partisi: Hasan Esen

Adalet ve Kalkınma Partisi: Selim Yağcı

Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Ergan

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



TRABZON



Anavatan Partisi: Süleyman Niğdelioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi: Cevdet Saral

Liberal Demokrat Parti: Ömer Adıgüzel

Demokratik Sol Parti: Zübeyyir Şaşmaz

Demokratik Toplum Partisi: ----

İşçi Partisi: ----

Cumhuriyet Halk Partisi: Volkan Canalioğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----

Türkiye Komünist Partisi: Bilgütay Hakkı Durna

Demokrat Parti :Süleyman Aydoğdu

Saadet Partisi: Mahmut Çizmecioğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



VAN



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Adnan Meltem

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Dilek Çetinkaya

Demokratik Toplum Partisi: Bekir Kaya

İşçi Partisi: Ayhan Sarıhan

Cumhuriyet Halk Partisi: Ahmet Hamdi Orhan

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fevzi Kızılkaya

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Necmi Soyhan

Saadet Partisi: Nevzat İnanç

Adalet ve Kalkınma Partisi: Burhan Yenigün

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



DENİZLİ



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi: Ümit Bahtiyar

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Mustafa Değirmenci

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Hüsamettin Ataman

Hak ve Özgürlükler Partisi: ----

Büyük Birlik Partisi :Süleyman Oruç

Barış ve Demokrasi Partisi: ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Mehmet Kızıler

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Mustafa Gürbüz

Saadet Partisi : Cemal İnanöz

Adalet ve Kalkınma Partisi: Nihat Zeybekci

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



TEKİRDAĞ



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Osman Tabak

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Saim Özvardar

Demokratik Toplum Partisi: Ekrem Ağrıç

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Adem Dalgıç

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Ercan Turşucular

Saadet Partisi: Eyüp Kanar

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Aygün

Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Şeniz

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



BALIKESİR



Anavatan Partisi : Münir Aykül

Milliyetçi Hareket Partisi : İsmail Ok

Liberal Demokrat Parti : -

Demokratik Sol Parti : Sezgin Dedeoğlu

Demokratik Toplum Partisi : -

İşçi Partisi : -

Cumhuriyet Halk Partisi : Nedret Can

Hak ve Özgürlükler Partisi : -

Büyük Birlik Partisi : Bülent Sağlam

Barış ve Demokrasi Partisi : -

Millet Partisi : -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi : -

Türkiye Komünist Partisi : Esen Karabulut

Demokrat Parti : Erkan Ağabeyoğlu

Saadet Partisi : Yücel Özek

Adalet ve Kalkınma Partisi : Sabri Uğur

Bağımsız Türkiye Partisi : -

Emek Partisi : -



ANKARA



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi: İhsan Kocabey

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Adnan Sabuncu

Demokratik Toplum Partisi : Murat Öztürk

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Cesim Alptekin

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fehmi Atmaca

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi: ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi:---

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Özgür Demir

Saadet Partisi : Kemal Yıldırım

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Aslan

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



KİLİS



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Hasan Mısırlıgil

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Mehmet Seydi Devrim

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Abdullah Cançelik

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Uğur Pişmanlık

Demokrat Parti: Hüseyin Çelik

Saadet Partisi: Şerif Karakurt

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Abdi Bulut

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Galip Akdağ

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



İSTANBUL



Anavatan Partisi: Ahmet Özal

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Ahmet Turgut

Liberal Demokrat Parti (LDP): Fahrettin Tanınmış

Demokratik Sol Parti (DSP): Ahmet Vefik Alp

Demokratik Toplum Partisi (DTP): Akın Birdal

İşçi Partisi: Aday göstermedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Kemal Kılıçdaroğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR): Mehmet Ali Erdoğan

Büyük Birlik Partisi (BBP): Cevdet Tellioğlu

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP): Aday göstermedi

Millet Partisi (MP): Ahmet Aktaş

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP): Aday göstermedi

Türkiye Komünist Partisi (TKP): Zehra Güner

Demokrat Parti (DP): Mehmet Dülger

Saadet Partisi: Mehmet Bekaroğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): Kadir Topbaş

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Sabiha Karamustafa

Emek Partisi (EMEP): Aday göstermedi

Halkın Yükselişi Partisi (HYP): Aday göstermedi



İSTANBUL BAĞIMSIZ



1- Kaya Mutlu

2- Selamettin Tellioğlu

3- Fatma Ragibe Loğoğlu

4- Erhan Taş

5- Ahmet Lacin

6- Melek Altıntaş

7- Yahya Güneşer

8- Mert Küçük

9- Cihan Aktaş

10- Dursunali Bacıoğlu

11- Burhan Erol

12- Nurullah Çolak

13- Yasin Kılar

14- Abidin Orhan Pak

15- Uğur Arslan



KAHRAMANMARAŞ



Anavatan Partisi : Bahtiyar Murat Aras

Milliyetçi Hareket Partisi : Mustafa Daşcı

Liberal Demokrat Parti : -

Demokratik Sol Parti : -

Demokratik Toplum Partisi : Vehbi Tekli

İşçi Partisi : -

Cumhuriyet Halk Partisi : Rıfat Nedim Kabakçı

Hak ve Özgürlükler Partisi : -

Büyük Birlik Partisi : Bekir Kılıç

Barış ve Demokrasi Partisi : -

Millet Partisi : -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi : Tahsin Emre Soydan

Demokrat Parti : İlyas Fatih Kısacık

Saadet Partisi : Hanefi Mahçiçek

Adalet ve Kalkınma Partisi : Mustafa Poyraz

Bağımsız Türkiye Partisi : Ahmet Çokbekler

Emek Partisi : -

Halkın Yükselişi Partisi : -



BOLU



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Saim Gürsoy

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Ertuğrul Aladağ

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Osman Gürün

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Yusuf Kayacık

Saadet Partisi: M.Levent Cengiz

Adalet ve Kalkınma Partisi:Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



AYDIN



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Hüseyin Aksu

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Zenel Abidin Özmen

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Özlem Çerçioğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Mehmet Yeter

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: İlhami Ortekin

Saadet Partisi: Ali Söğüt

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Ancın

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: Tayyar Öntaş

Halkın Yükselişi Partisi: -



AFYONKARAHİSAR



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Hayrettin Barut

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Ahmet Aslan

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Yılmaz Özkan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Abdullah Akdağ

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Ali Aydoğmuş

Saadet Partisi: İsmail Yalçınkaya

Adalet ve Kalkınma Partisi: Burhanettin Çoban

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



AMASYA



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Kadir Ekercan

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Haydar Demirtaş

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Orhan Şahin

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Hüsnü Çuhadar

Demokrat Parti: Süleyman Taşdemir

Saadet Partisi: Fikri Gevrek

Adalet ve Kalkınma Partisi: Cafer Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi: Metin Polat

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Hulusi Şimşek



ARTVİN



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Köksal Akalın

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Çağatay Dinçer

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Emin Özgün

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Celal Dudak

Demokrat Parti: Hasan Akın

Saadet Partisi: Hakan Keleş

Adalet ve Kalkınma Partisi: Orhan Yazıcı

Bağımsız Türkiye Partisi: Faruk Ağırbaş

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



ÇORUM



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Bekir Soyacak

Liberal Demokrat Parti: Selehattin Aydemir

Demokratik Sol Parti: Kemal Uzun

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Sait Börekçi

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Rafet Karaman

Demokrat Parti: Muhsin Kocasaraç

Saadet Partisi: Arif Ersoy

Adalet ve Kalkınma Partisi: Muzaffer Külcü

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: Ayhan Oğuz

Halkın Yükselişi Partisi: -----



GİRESUN



Anavatan Partisi: Erdoğan Türkoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Kara

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Ali Okusal

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Kerim Aksu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Ahmet Kalafat

Türkiye Komünist Partisi: Atalay Seçkin

Demokrat Parti: Durmuş Çekiç

Saadet Partisi: İsmail Derbeder

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hurşit Yüksel

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Emine Köse



GÜMÜŞHANE



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Mustafa Canlı

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Zeki Bıçakçı

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Bedri Ağaç

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Murat Erdem Çelik

Demokrat Parti: Rıfat Çilenk

Saadet Partisi: Mehmet Kara

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ercan Çimen

Bağımsız Türkiye Partisi: İsmail Kaya

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



ISPARTA



Anavatan Partisi: Fatma Yüksel

Milliyetçi Hareket Partisi: Yusuf Ziya Günaydın

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Ramazan Seyhan

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Aysel Erdoğan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Hasan Hüseyin Başçiftçi

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Mehmet Aybatılı

Saadet Partisi: Cevat Gencay

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Balaman

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



KIRŞEHİR



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Arif Kılıç

Liberal Demokrat Parti: Murat Tarı

Demokratik Sol Parti: Ferhat Güzey

Demokratik Toplum Partisi: Yüksel Han

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Deniz Akpınar

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Erkan Yıldız

Demokrat Parti: Bilal Işıklı

Saadet Partisi: Halim Çakır

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yaşar Bahçeci

Bağımsız Türkiye Partisi: Şükrü Barutçu

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: Mustafa Beyzadeoğlu

Bağımsız: Ali Gökçınar



NİĞDE



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Murat Zeren

Liberal Demokratik Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Ali Hayri Güven

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Yunus Nadi Özdamar

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Ali Nabi Tekiner

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Haydar Koca

Saadet Partisi: Osman Öken

Adalet ve Kalkınma Partisi: Faruk Akdoğan

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



ORDU



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Aydın

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Seyit Torun

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Kenan Çebi

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Volkan Yeşilyurt

Saadet Partisi: Mustafa Tomakin

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ayşe Bahar Çebi

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



RİZE



Anavatan Partisi: Kenan Bıyık

Milliyetçi Hareket Partisi: Cevat Çiçek

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Asım Beşikçi

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Remzi Kazmaz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Tunç Tatoğlu

Demokrat Parti: Zelkif Akgül

Saadet Partisi: Hasan Uzun

Adalet ve Kalkınma Partisi: Halil Bakırcı

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Emin Koç

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Lokman Koçan



SİNOP



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Kurt

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Nagihan Dolgun

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Baki Ergül

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Tezcan Erap Abay

Demokrat Parti: Hüseyin Yılmaz

Saadet Partisi: Cavit Üçüncüoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hamza İnce

Bağımsız Türkiye Partisi: Cemal Öcal

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: Hikmet Erol

Bağımsız: Görkem Yılmazer



KARAMAN



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: İsmet İlmi Hatipoğlu

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Yücel Altın

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Ekrem Ercüment Yılmaz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: Abdi Emin Aydoğdu

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Melek Yıldırım

Demokrat Parti: Hakan Koca

Saadet Partisi: Şaban Şahin

Adalet ve Kalkınma Partisi: Kamil Uğurlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Konukseven

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----

Bağımsız: -----



YALOVA



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Murat Sarısoy

Liberal Demokrat Parti: Remzi Faruk Kutlu

Demokratik Sol Parti: İrfan Tunçel

Demokratik Toplum Partisi: Orhan Yenici

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Ertan Şener

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: -----

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----

Türkiye Komünist Partisi: Alp Öztarhan

Demokrat Parti: Yakup Koçal

Saadet Partisi: İbrahim Büyükgümüş

Adalet ve Kalkınma Partisi: Barbaros Hayrettin Binicioğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Cavit Kılıç

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



DÜZCE



Anavatan Partisi: -----

Milliyetçi Hareket Partisi: Ömer Küçük

Liberal Demokrat Parti: -----

Demokratik Sol Parti: Kenan Fırat

Demokratik Toplum Partisi: -----

İşçi Partisi: -----

Cumhuriyet Halk Partisi: Evren Kuşçuoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -----

Büyük Birlik Partisi: İsmail Bayrak

Barış ve Demokrasi Partisi: -----

Millet Partisi: -----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Ender Turan

Türkiye Komünist Partisi: -----

Demokrat Parti: Alper Tüfekçi

Saadet Partisi: Selahattin Aydın

Adalet ve Kalkınma Partisi: İsmail Bayram

Bağımsız Türkiye Partisi: -----

Emek Partisi: -----

Halkın Yükselişi Partisi: -----



NEVŞEHİR



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Yalçın Demir

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: -

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Süleyman Kurt

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Ümit Akyürek

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Selçuk Yıldırım

Saadet Partisi: Mustafa Gümüş

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Ünver

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



ZONGULDAK



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi : Selahattin Gülay

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Sezai Öztürkoğlu

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : İsmail Eşref

Hak ve Özgürlükler Partisi : ----

Büyük Birlik Partisi : Kemal Çakar

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Hamza Kara

Saadet Partisi : Necmettin Aydın

Adalet ve Kalkınma Partisi : Secaattin Gonca

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



BARTIN



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi : Cemal Akın

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Sezar Karaca

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Cemal Selim Karakaş

Hak ve Özgürlükler Partisi : ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Ahmet Altıntel

Saadet Partisi : Fikret Ercan

Adalet ve Kalkınma Partisi : Emin Özkan

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



KARABÜK



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi : Rafet Vergili

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Kadri Ün

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Enver Tümen

Hak ve Özgürlükler Partisi : ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Dursun Altıparmak

Saadet Partisi : Serdar Akça

Adalet ve Kalkınma Partisi : Hüseyin Erer

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



KÜTAHYA



Anavatan Partisi : Yaşar Aşkın

Milliyetçi Hareket Partisi : Ömer Köse

Liberal Demokrat Parti : Hüseyin Tüzün

Demokratik Sol Parti : Ruhsen Kumdalı

Demokratik Toplum Partisi :-

İşçi Partisi :-

Cumhuriyet Halk Partisi : İsmail Hakkı Düğer

Hak ve Özgürlükler Partisi :-

Büyük Birlik Partisi :-

Barış ve Demokrasi Partisi :-

Millet Partisi : Mehmet Kiraz

Özgürlük ve Dayanışma Partisi :-

Türkiye Komünist Partisi : Ali Üşümezgezer

Demokrat Parti : Ersen Fikret Erguz

Saadet Partisi : Ahmet Özen

Adalet ve Kalkınma Partisi : Mustafa İça

Bağımsız Türkiye Partisi : Abdullah Doğrul

Emek Partisi :-

Halkın Yükselişi Partisi :-



BAYBURT



Anavatan Partisi : -

Milliyetçi Hareket Partisi : İdris Aydın

Liberal Demokrat Parti : -

Demokratik Sol Parti : -

Demokratik Toplum Partisi : -

İşçi Partisi : -

Cumhuriyet Halk Partisi : İbrahim Yılmazoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi : -

Büyük Birlik Partisi : Hayrettin Haluk Akkoyunlu

Barış ve Demokrasi Partisi : -

Millet Partisi : -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi : -

Türkiye Komünist Partisi : -

Demokrat Parti : Dursun Ali Emir

Saadet Partisi : Lütfü Bölen

Adalet ve Kalkınma Partisi : Hacı Ali Polat

Bağımsız Türkiye Partisi : İrfan Cansız

Emek Partisi : -

Halkın Yükselişi Partisi : -

Bağımsız Belediye Başkan adayı: Sebahattin Tekdemir



TOKAT



Anavatan Partisi : -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ümit Sarıtaşlı

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Hüseyin Alpay

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Halil İbrahim Bozdemir

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Sadettin Yalçın

Saadet Partisi: Nizamettin Aydın

Adalet ve Kalkınma Partisi: Adnan Çiçek

Bağımsız Türkiye Partisi: Bekir Ergün

Emek Partisi: Bahar Aykır

Halkın Yükselişi Partisi: -



DİYARBAKIR



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi : Bayram Durmuş

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Turan Ertürk

Demokratik Toplum Partisi : Osman Baydemir

İşçi Partisi : Bayram Yurtçiçek

Cumhuriyet Halk Partisi : Ahmet Remzi Sayılan

Hak ve Özgürlükler Partisi : Hasan Dağtekin

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----

Türkiye Komünist Partisi : Selahattin Turğa

Demokrat Parti : Abdullah Bulut

Saadet Partisi : Mehmet Halim Tunç

Adalet ve Kalkınma Partisi : Kutbettin Arzu

Bağımsız Türkiye Partisi : Ahmet Zeki Türköz

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



MALATYA



Anavatan Partisi: Ramazan Özcan

Milliyetçi Hareket Partisi: Cumali Ünaldı

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Osman Kaya

Demokratik Toplum Partisi : -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Ömer Şarapnal

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Aslan Belede

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: Bilal Uludağ

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: İzzet Gültekin

Saadet Partisi: Mehmet Yaşar Çerçi

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Çakır

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



AKSARAY



Anavatan Partisi : ----

Milliyetçi Hareket Partisi : Ramazan Kaşlı

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Mehmet Ertan

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : İbrahim Çamkerten

Hak ve Özgürlükler Partisi : ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi : ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----

Türkiye Komünist Partisi : Ayşe Coşkun

Demokrat Parti : Mustafa Altan

Saadet Partisi : Nurettin Aktan

Adalet ve Kalkınma Partisi : Nevzat Palta

Bağımsız Türkiye Partisi : Zafer Andıç

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----

Bağımsız Aday : ----



KASTAMONU



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Turhan Topçuoğlu

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Ünal Şahin

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Müjgan Alagöz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi:

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Fatma Mürüved Deniz

Demokrat Parti: Ayfer Demir

Saadet Partisi: Hamit Serdar Yılmaz

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Gökhan Gülşen

Bağımsız Türkiye Partisi: Murat Çoban

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



BİNGÖL



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ahmet Bor

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Bülent Arslan

Demokratik Toplum Partisi: Ömer Faruk Ersöz

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Çetin Sağsöz

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Muammer Çolakoğlu

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Mehmet Kete

Saadet Partisi: Bedri Tuğ

Adalet ve Kalkınma Partisi: Serdar Atalay

Bağımsız Türkiye Partisi: Abdulkadir Albayrak

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



TUNCELİ



Anavatan Partisi: Menşure Yavuz

Milliyetçi Hareket Partisi: Osman Gür

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Hıdır Belice

Demokratik Toplum Partisi: Edibe Şahin

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Mazlum Arslan

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Yasin Bakır

Saadet Partisi: -

Adalet ve Kalkınma Partisi: Cihan Açıkgöz

Bağımsız Türkiye Partisi: -

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



SİVAS



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ziyaaddin Başkan

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Fuat Taşdemir

Demokratik Toplum Partisi: -

İşçi Partisi: -

Cumhuriyet Halk Partisi: Halit Mete Oltulu

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Doğan Ürgüp

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: Alper Kangal

Demokrat Parti: Macide Şahin

Saadet Partisi: Osman Seçilmiş

Adalet ve Kalkınma Partisi: Sami Aydın

Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Turan Yıldız

Emek Partisi: Zafer Anadolu

Halkın Yükselişi Partisi: -

Bağımsız aday: Mustafa Mithat Talay



ŞANLIURFA



Anavatan Partisi :---

Milliyetçi Hareket Partisi :Mustafa Çiftçioğlu

Liberal Demokrat Parti :---

Demokratik Sol Parti :Sinan Atmak

Demokratik Toplum Partisi :Samet Atabay

İşçi Partisi :---

Cumhuriyet Halk Partisi :Nazime Nazan Odabaşı

Hak ve Özgürlükler Partisi :---

Büyük Birlik Partisi :---

Barış ve Demokrasi Partisi :---

Millet Partisi :---

Özgürlük ve Dayanışma Partisi :---

Türkiye Komünist Partisi :---

Demokrat Parti :Mustafa Polat

Saadet Partisi :---

Adalet ve Kalkınma Partisi :Mehmet Oymak

Bağımsız Türkiye Partisi :---

Emek Partisi :---

Halkın Yükselişi Partisi :---

Bağımsız:Ahmet Eşref Fakıbaba



KIRIKKALE



Anavatan Partisi : Şevket Şahin

Milliyetçi Hareket Partisi: İhsan Kayalak

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Ergün Fersoy

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : Sahir Koçak

Hak ve Özgürlükler Partisi: ----

Büyük Birlik Partisi : ----

Barış ve Demokrasi Partisi: ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Mahir Yılmaz

Saadet Partisi : Kemal Albayrak

Adalet ve Kalkınma Partisi: Veli Korkmaz

Bağımsız Türkiye Partisi : ----

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----



OSMANİYE



Anavatan Partisi : ---

Milliyetçi Hareket Partisi: Kadir Kara

Liberal Demokrat Parti : ---

Demokratik Sol Parti : Gazi Kara

Demokratik Toplum Partisi : Kamuran Bağburak

İşçi Partisi : ---

Cumhuriyet Halk Partisi : Haydar Aktürk

Hak ve Özgürlükler Partisi: ---

Büyük Birlik Partisi : İsmail Gümüş

Barış ve Demokrasi Partisi: ---

Millet Partisi : ---

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---

Türkiye Komünist Partisi : Erhan Kurt

Demokrat Parti : Şerife Sönmez

Saadet Partisi : Mehmet Fatih Kınay

Adalet ve Kalkınma Partisi: Suat Önal

Bağımsız Türkiye Partisi : Şahin Bozoğlan

Emek Partisi : Ökkeş Nergiz

Halkın Yükselişi Partisi : -

Bağımsız : Cafer İşler



HATAY



Anavatan Partisi : Yusuf Sevindik

Milliyetçi Hareket Partisi: Mahmut Alpagot

Liberal Demokrat Parti : ----

Demokratik Sol Parti : Selim Erdoğan

Demokratik Toplum Partisi : ----

İşçi Partisi : ----

Cumhuriyet Halk Partisi : İris Şentürk

Hak ve Özgürlükler Partisi: ----

Büyük Birlik Partisi : Mehmet Eraslan

Barış ve Demokrasi Partisi: ----

Millet Partisi : ----

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----

Türkiye Komünist Partisi : ----

Demokrat Parti : Mehmet Garip Siper

Saadet Partisi : Necmettin Çalışkan

Adalet ve Kalkınma Partisi: Lütfü Savaş

Bağımsız Türkiye Partisi : Malik Sökmen

Emek Partisi : ----

Halkın Yükselişi Partisi : ----

Bağımsız : Muhsin Çobanoğlu



HAKKARİ



Anavatan Partisi :---

Milliyetçi Hareket Partisi :---

Liberal Demokrat Parti :---

Demokratik Sol Parti :Namık Kemal İlter

Demokratik Toplum Partisi :Selim Ertaş

İşçi Partisi :---

Cumhuriyet Halk Partisi :---

Hak ve Özgürlükler Partisi :---

Büyük Birlik Partisi :---

Barış ve Demokrasi Partisi :---

Millet Partisi :---

Özgürlük ve Dayanışma Partisi :---

Türkiye Komünist Partisi :---

Demokrat Parti :---

Saadet Partisi :---

Adalet ve Kalkınma Partisi :Şükrü Çallı

Bağımsız Türkiye Partisi :---

Emek Partisi :---



BİTLİS



Anavatan Partisi : ---

Milliyetçi Hareket Partisi : İhsan Gültekin

Liberal Demokrat Parti : ---

Demokratik Sol Parti : Halil Gül

Demokratik Toplum Partisi : Şefik Beyaz

İşçi Partisi : Mehmet Dekiryürek

Cumhuriyet Halk Partisi : Erol Çiriş

Hak ve Özgürlükler Partisi : ---

Büyük Birlik Partisi : ---

Barış ve Demokrasi Partisi : ---

Millet Partisi : ---

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---

Türkiye Komünist Partisi : ---

Demokrat Parti : M. Faruk Akdemir

Saadet Partisi : Yaşar Buhan

Adalet ve Kalkınma Partisi : Fehmi Alaydın

Bağımsız Türkiye Partisi : Hüseyin Özmen

Emek Partisi : ---

Halkın Yükselişi Partisi : ---

Bağımsız : Hikmetullah Güzelsoy



ERZİNCAN



Anavatan Partisi :Tuna Kuruçam

Milliyetçi Hareket Partisi :Erkan Karaman

Liberal Demokrat Parti :---

Demokratik Sol Parti :---

Demokratik Toplum Partisi :---

İşçi Partisi :---

Cumhuriyet Halk Partisi :Nuran Uygun

Hak ve Özgürlükler Partisi :---

Büyük Birlik Partisi :---

Barış ve Demokrasi Partisi :---

Millet Partisi :---

Özgürlük ve Dayanışma Partisi :---

Türkiye Komünist Partisi :Gülay Dinçer

Demokrat Parti :Semih Yaldız

Saadet Partisi :Metin Çimen

Adalet ve Kalkınma Partisi :Yüksel Çakır

Bağımsız Türkiye Partisi :Fatih Yılmaz

Emek Partisi :---



BATMAN



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: İhsan Eroğlu

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Orhan Ok

Demokratik Toplum Partisi: Necdet Atalay

İşçi Partisi: Emine İnciölmez

Cumhuriyet Halk Partisi: Seyfettin İnalcan

Hak ve Özgürlükler Partisi: Ahmet Engin

Büyük Birlik Partisi: Şevki Candan

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Hasan Kurt

Saadet Partisi: Ahmet Çiftçi

Adalet ve Kalkınma Partisi: Ziver Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Çetin

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -

Bağımsız: Abdullah Demirbölek



MARDİN



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Ali İhsan Uğurlu

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Bülent Saygılı

Demokratik Toplum Partisi: Enver Ete

İşçi Partisi: Cafer Hacı Kadiroğulları

Cumhuriyet Halk Partisi: Günay Sevinç

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Mehmet Ali Tutaşı

Saadet Partisi: Abdulmuttalip Bilgiçoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Beşir Ayanoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi: Erdal Karanlık

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -

Bağımsız: Abdurrahman Uncu



SİİRT



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Aykut Aslan

Liberal Demokrat Partisi: Veysel Soysal

Demokratik Sol Parti: Yakup Olcay

Demokratik Toplum Partisi: Selim Sadak

İşçi Partisi: Savaş Demir

Cumhuriyet Halk Partisi: Levent Oktay

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: -

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Ahmet Arıtürk

Saadet Partisi: İbrahim Bilgen

Adalet ve Kalkınma Partisi: Kasım Keremullah Ceylan

Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Gül

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -



ŞIRNAK



Anavatan Partisi: -

Milliyetçi Hareket Partisi: Mahmut Turan

Liberal Demokrat Parti: -

Demokratik Sol Parti: Nusret Özdemir

Demokratik Toplum Partisi: Ramazan Uysal

İşçi Partisi: Erhar Ayan

Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Bilir

Hak ve Özgürlükler Partisi: -

Büyük Birlik Partisi: Asker Tatar

Barış ve Demokrasi Partisi: -

Millet Partisi: -

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -

Türkiye Komünist Partisi: -

Demokrat Parti: Bülent Şakirden

Saadet Partisi: -

Adalet ve Kalkınma Partisi: Adil Uçar

Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Üstek

Emek Partisi: -

Halkın Yükselişi Partisi: -