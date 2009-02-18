Tüm illerin başkan adayları

Yerel seçimler için aday başvuru süresi doldu ve partiler başkan adaylarının isimlerini YSK'ya teslim etti. YSK, Türkiye genelinde adayların isimlerini duyurdu. Eksik kalan iller, YSK açıkladıkça listemize eklenecek.
ARDAHAN
Milliyetçi Hareket Partisi: Ertan Sarıçam
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Teoman Güngör
Demokratik Toplum Partisi: Mehmet Sural
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Yalçın Taştan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Cafer Yıldırım
Demokrat Parti: Mikail Kayatürk
Saadet Partisi: Marif Balıkçı
Adalet ve Kalkınma Partisi: Faruk Köksoy
Bağımsız Türkiye Partisi: Bekir Duman
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
EDİRNE
Anavatan Partisi: Celal Vardar
Milliyetçi Hareket Partisi: Erkan Doğan
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Sami Çakırlar
Demokratik Toplum Partisi: Bilmez Cengiz
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Hamdi Sedefçi
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Özcan Demirtaş
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Dilek Gülfen Doğan
Demokrat Parti: Doğan Yakar
Saadet Partisi: Ali Erhan Demirkıran
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Hatipler
Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Dede
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Nezih Atzıs
Bağımsız: Ali Süzen
BURDUR
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Orhan Akın
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Akan Topcan
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Şevket Aksöz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Ziya Boyacıoğlu
Saadet Partisi: Adnan Ersan
Adalet ve Kalkınma Partisi: Sebahattin Akkaya
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
MANİSA
Anavatan Partisi: Adil Aygül
Milliyetçi Hareket Partisi: Cengiz Ergün
Liberal Demokrat Parti: Fatma Kanıtemiz
Demokratik Sol Parti: Mustafa Kader
Demokratik Toplum Partisi: Celal Özgen
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Özgür Özel
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Atilla Efendioğlu
Saadet Partisi: Şerafettin Kabakçıoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Bülent Kar
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
KARS
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi: Settar Kaya
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Orhan Cihantimur
Demokratik Toplum Partisi : Ayşe Alınak
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Naif Alibeyoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi: ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---
Türkiye Komünist Partisi : Özgür Devrim Kılıç
Demokrat Parti : Metin Özad
Saadet Partisi : Reis Karakoç
Adalet ve Kalkınma Partisi: Nevzat Bozkuş
Bağımsız Türkiye Partisi : Ertürk Güneş
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
ADANA
Anavatan Partisi: Nurgül Çölkesen
Milliyetçi Hareket Partisi: Aytaç Durak
Liberal Demokrat Parti: Özgür Karakök
Demokratik Sol Parti: Ali Bayraktaroğlu
Demokratik Toplum Partisi: Şiar Rişvanoğlu
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Ümit Özgümüş
Hak ve Özgürlükler Partisi: Azat Sağnıç
Büyük Birlik Partisi: Taner Boz
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: Ali Öğün
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Mehmet Kuzulu
Demokrat Parti: İbrahim Gazioğlu
Saadet Partisi: Sıtkı Cengil
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Ali Bilici
Bağımsız Türkiye Partisi: İbrahim Dikener
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: Sakıp Teker
Bağımsız: Abdurrahman Boztaş
Bağımsız: Can Demir Mansuroğlu
Bağımsız: Fatma Sesli
ANTALYA
Anavatan Partisi: Serkan Küçükkuru
Milliyetçi Hareket Partisi: Kemal Çelik
Liberal Demokrat Parti: Yusuf Mercan
Demokratik Sol Parti: Mehmet Çelik
Demokratik Toplum Partisi: Şemsettin Kalay
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Akaydın
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Levent Tunçel
Demokrat Parti: Mustafa Ceylan
Saadet Partisi: Süleyman Burgan
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Menderes Tevfik Türel
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
BURSA
Anavatan Partisi: İlhan Aşkın
Milliyetçi Hareket Partisi: Mehmet Gazioğlu
Liberal Demokrat Parti: Ali Rıza Kocaman
Demokratik Sol Parti: Esat Gürkan Kanbir
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Sena Kaleli
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Ümit Topaloğlu
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Mehmet Yavuzkan
Demokrat Parti: Hikmet Şahin
Saadet Partisi: Zekeriya Yılmazgöz
Adalet ve Kalkınma Partisi: Recep Altepe
Bağımsız Türkiye Partisi: Hüseyin Zengin
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
ERZURUM
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Kamil Aydın
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Ahmet Kovaytan
Demokratik Toplum Partisi: İrfan Keskin
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Nizamettin Zengin
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Gürbüz Karabacak
Saadet Partisi: Cemalettin Hınıslıoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Küçükler
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
ESKİŞEHİR
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Ahmet Vural
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Yılmaz Büyükerşen
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Rauf Aydın Güngör
Hak ve Özgürlükler Partisi:
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Hüsnü Atlıkan
Demokrat Parti: Ayfer Arat
Saadet Partisi: Nihat Bilgiç
Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Gönen
Bağımsız Türkiye Partisi: Ömer Fahrettin Sapmaz
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi:
Bağımsız: Hamza Abay
GAZİANTEP
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Mehmet Yıldırım
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Ökkaş Kıroğlu
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Yılmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Metin Demirçubuk
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Ekim Orhan İsmi
Demokrat Parti: Bedi Bilaloğlu
Saadet Partisi: Nurettin Aktaş
Adalet ve Kalkınma Partisi: Asım Güzelbey
Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Hakan Keresteci
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Abdullah Sabri Kocaman
MERSİN
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Mahmut Tat
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Adil Aktay
Demokratik Toplum Partisi: Aleddin Erdoğan
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Macit Özcan
Hak ve Özgürlükler Partisi: Mehmet Maaz Bozyel
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: Fikret Adıgüzel
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Ali Önder Öndeş
Demokrat Parti: Mehmet Bolat
Saadet Partisi: Mehmet Kalınlı
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Eyiceoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Okan Özgür Özturan
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Davut Demirel
Bağımsız: Erkan Arıtman
İZMİR
Anavatan Partisi: Gülgün Beşerler
Milliyetçi Hareket Partisi: Müsavat Dervişoğlu
Liberal Demokrat Parti: Orkun Köksoy
Demokratik Sol Parti: Harun Öztürk
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Aziz Kocaoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Özgür Sarı
Demokrat Parti: Haluk Güntan
Saadet Partisi: Şerafettin Kılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi: Taha Aksoy
Bağımsız Türkiye Partisi: Zübeyde Uslu
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: Mustafa Mehmet Balçık
Bağımsız: Arif Ali Cangı
Bağımsız: Taner Büte
Bağımsız: Celal Görmüş
Bağımsız: Nicmiye Şafak Özdoğan
Bağımsız: Baki Baklan
Bağımsız: Sabri Demirdöğen
KAYSERİ
Anavatan Partisi: Gül Fatma Tufanoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi: Mustafa Eraslan
Liberal Demokratik Parti: Ahmet Eninkurt
Demokratik Sol Parti: Erol Bezirhan
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Ali Genç
Hak ve özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Sinan Özdemir
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: Ahmet Çelik
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Havize Atlıhan
Demokrat Parti: Osman Çilsal
Saadet Partisi: Haşim Özçelik
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Özhaseki
Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Tekin
Emek Partisi: Hasan Daşkın
Halkın Yükselişi Partisi: -----
KOCAELİ
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Zekai Kahyaoğlu
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Hüseyin Karakullukçu
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Sefa Sirmen
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Barbaros Tantan
Demokrat Parti: Mehmet Zafer Arda
Saadet Partisi: Mehmet Batuk
Adalet ve Kalkınma Partisi: İbrahim Karaosmanoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Mensur Yıldırım
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
KONYA
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Hikmet Çay
Liberal Demokrat Parti: Süleyman Sefa Martı
Demokratik Sol Parti: Ahmet Vejdi Çınar
Demokratik Toplum Partisi: Abdülhakim Gülmez
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Hasan Sarımehmetoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: Mehmet Ali Küçükgüzel
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Fatih Bilici
Demokrat Parti: Mustafa Türkaslan
Saadet Partisi: Mustafa Özkafa
Adalet ve Kalkınma Partisi: Tahir Akyürek
Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Hüseyin Bilgi
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: Coşkun Bilgi
SAKARYA
Anavatan Partisi: Fahri Şen
Milliyetçi Hareket Partisi: Enver Toçoğlu
Liberal Demokrat Parti: Gültekin Tırpancı
Demokratik Sol Parti: Necati Eker
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Cem Hatunoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Hüdaverdi Kervankıran
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Mustafa Oğuz Kavala
Demokrat Parti: Tuncer Tepe
Saadet Partisi: Ulvi Çavdaroğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Zeki Toçoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Erol Sak
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Osman Nuri Altındaş
Bağımsız: Mehmet Adıgüzel
SAMSUN
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: İbrahim Özyer
Liberal Demokrat Parti: Hasan Öztorun
Demokratik Sol Parti: Ceyhun Karamangil
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Atalay
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Gülbin Cingöz
Demokrat Parti: Kemal Vehbi Gül
Saadet Partisi: Hasan Tahsin Şengül
Adalet ve Kalkınma Partisi: Yusuf Ziya Yılmaz
Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Veral
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Filiz Uluçelebi
IĞDIR
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ekber Yeşil
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Yaşar Türkoğlu
Demokratik Toplum Partisi: Mehmet Nuri Güneş
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Nazım Karadağ
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Kutlay Yıldırım
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Şule Tüblek
Demokrat Parti: Ekrem Demirsekin
Saadet Partisi: Arzu Tanrıkulu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Nurettin Aras
Bağımsız Türkiye Partisi: İhsan Öztürk
Emek Partisi: -
BİNGÖL
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ahmet Bor
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Bülent Arslan
Demokratik Toplum Partisi: Ömer Faruk Ersöz
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Çetin Sağsöz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Muammer Çolakoğlu
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Mehmet Kete
Saadet Partisi: Bedri Tuğ
Adalet ve Kalkınma Partisi: Serdar Atalay
Bağımsız Türkiye Partisi: Abdulkadir Albayrak
ADIYAMAN
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Mehmet Gürlevik
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: -
Demokratik Toplum Partisi: Zeynep Ölbeci
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Zeynel Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Abdurrahman Turgut
Saadet Partisi: Abdulkadir Kırmızı
Adalet ve Kalkınma Partisi:Necip Büyükaslan
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
ÇANKIRI
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Hakkı Yalçın
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Satılmış Gökmen
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Bahattin Ayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Ahmet Yılmaz
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: Musa Erdem
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Dursun Balcı
Saadet Partisi: Şevket Koç
Adalet ve Kalkınma Partisi: İrfan Dinç
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi:-
Halkın Yükselişi Partisi: -
MUŞ
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Şeref Yatçı
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: -
Demokratik Toplum Partisi: Nimet Sezgin
İşçi Partisi: Saim Çarbuğa
Cumhuriyet Halk Partisi: Yüksel Akman
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: -
Saadet Partisi: Tahsin Demirel
Adalet ve Kalkınma Partisi: Necmettin Dede
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
UŞAK
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Erdoğan
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Bekir Güneşhan
Demokratik Toplum Partisi : -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Talat Arca
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Ali Bozkurt
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Coşkun Torlak
Saadet Partisi: Ethem Uludağ
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mesut Apaydın
Bağımsız Türkiye Partisi: Ferhat Metin Narin
Emek Partisi: Şaban Aslan
Halkın Yükselişi Partisi: -
Bağımsız Aday: Mustafa Yeldanlı
ÇANAKKALE
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi : Rıdvan Uz
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Erol Sazcı
Demokratik Toplum Partisi : Nihat Yalçın
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Ülgür Gökhan
Hak ve Özgürlükler Partisi : ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : İsmet Koyuncu
Saadet Partisi : ----
Adalet ve Kalkınma Partisi : Murat Efe
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
ELAZIĞ
Anavatan Partisi: Serpil Kaçar
Milliyetçi Hareket Partisi: Enver Erdem
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Ömür Göktaş
Demokratik Toplum Partisi: Mehmet Sıdık Çelik
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Haydar Saltık
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Erdal Gökmen
Barış ve Demokrasi Partisi:
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Ali Haydar Baytekin
Demokrat Parti: Levent Yiğit
Saadet Partisi: Kenan Altungök
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Süleyman Selmanoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Bayram Kavak
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
Bağımsız: Mustafa Özdemir
KIRKLARELİ
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Reha Oras
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Namık Kemal Özkay
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Cavit Çağlayan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Nedim Çetin
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Gökhan Ağırbaş
Demokrat Parti: Yalçın Tuna
Saadet Partisi: Nihat Karaçam
Adalet ve Kalkınma Partisi: Cengiz Bağdan
Bağımsız Türkiye Partisi: Eyüp Orak
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
BİLECİK
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi : Ahmet Oturak
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Cavit Yağcıoğlu
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Faik Akarkarasu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Mete Gökal
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Ali Haydar Uysal
Demokrat Parti: Cengiz Doğan
Saadet Partisi: Hasan Esen
Adalet ve Kalkınma Partisi: Selim Yağcı
Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Ergan
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
TRABZON
Anavatan Partisi: Süleyman Niğdelioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi: Cevdet Saral
Liberal Demokrat Parti: Ömer Adıgüzel
Demokratik Sol Parti: Zübeyyir Şaşmaz
Demokratik Toplum Partisi: ----
İşçi Partisi: ----
Cumhuriyet Halk Partisi: Volkan Canalioğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----
Türkiye Komünist Partisi: Bilgütay Hakkı Durna
Demokrat Parti :Süleyman Aydoğdu
Saadet Partisi: Mahmut Çizmecioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
VAN
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Adnan Meltem
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Dilek Çetinkaya
Demokratik Toplum Partisi: Bekir Kaya
İşçi Partisi: Ayhan Sarıhan
Cumhuriyet Halk Partisi: Ahmet Hamdi Orhan
Hak ve Özgürlükler Partisi: Fevzi Kızılkaya
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Necmi Soyhan
Saadet Partisi: Nevzat İnanç
Adalet ve Kalkınma Partisi: Burhan Yenigün
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
DENİZLİ
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi: Ümit Bahtiyar
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Mustafa Değirmenci
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Hüsamettin Ataman
Hak ve Özgürlükler Partisi: ----
Büyük Birlik Partisi :Süleyman Oruç
Barış ve Demokrasi Partisi: ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Mehmet Kızıler
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Mustafa Gürbüz
Saadet Partisi : Cemal İnanöz
Adalet ve Kalkınma Partisi: Nihat Zeybekci
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
TEKİRDAĞ
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Osman Tabak
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Saim Özvardar
Demokratik Toplum Partisi: Ekrem Ağrıç
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Adem Dalgıç
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Ercan Turşucular
Saadet Partisi: Eyüp Kanar
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Aygün
Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Şeniz
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
BALIKESİR
Anavatan Partisi : Münir Aykül
Milliyetçi Hareket Partisi : İsmail Ok
Liberal Demokrat Parti : -
Demokratik Sol Parti : Sezgin Dedeoğlu
Demokratik Toplum Partisi : -
İşçi Partisi : -
Cumhuriyet Halk Partisi : Nedret Can
Hak ve Özgürlükler Partisi : -
Büyük Birlik Partisi : Bülent Sağlam
Barış ve Demokrasi Partisi : -
Millet Partisi : -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi : -
Türkiye Komünist Partisi : Esen Karabulut
Demokrat Parti : Erkan Ağabeyoğlu
Saadet Partisi : Yücel Özek
Adalet ve Kalkınma Partisi : Sabri Uğur
Bağımsız Türkiye Partisi : -
Emek Partisi : -
ANKARA
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi: İhsan Kocabey
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Adnan Sabuncu
Demokratik Toplum Partisi : Murat Öztürk
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Cesim Alptekin
Hak ve Özgürlükler Partisi: Fehmi Atmaca
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi: ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi:---
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Özgür Demir
Saadet Partisi : Kemal Yıldırım
Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Aslan
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
KİLİS
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Hasan Mısırlıgil
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Mehmet Seydi Devrim
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Abdullah Cançelik
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Uğur Pişmanlık
Demokrat Parti: Hüseyin Çelik
Saadet Partisi: Şerif Karakurt
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Abdi Bulut
Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Galip Akdağ
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
İSTANBUL
Anavatan Partisi: Ahmet Özal
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Ahmet Turgut
Liberal Demokrat Parti (LDP): Fahrettin Tanınmış
Demokratik Sol Parti (DSP): Ahmet Vefik Alp
Demokratik Toplum Partisi (DTP): Akın Birdal
İşçi Partisi: Aday göstermedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Kemal Kılıçdaroğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR): Mehmet Ali Erdoğan
Büyük Birlik Partisi (BBP): Cevdet Tellioğlu
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP): Aday göstermedi
Millet Partisi (MP): Ahmet Aktaş
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP): Aday göstermedi
Türkiye Komünist Partisi (TKP): Zehra Güner
Demokrat Parti (DP): Mehmet Dülger
Saadet Partisi: Mehmet Bekaroğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): Kadir Topbaş
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Sabiha Karamustafa
Emek Partisi (EMEP): Aday göstermedi
Halkın Yükselişi Partisi (HYP): Aday göstermedi
İSTANBUL BAĞIMSIZ
1- Kaya Mutlu
2- Selamettin Tellioğlu
3- Fatma Ragibe Loğoğlu
4- Erhan Taş
5- Ahmet Lacin
6- Melek Altıntaş
7- Yahya Güneşer
8- Mert Küçük
9- Cihan Aktaş
10- Dursunali Bacıoğlu
11- Burhan Erol
12- Nurullah Çolak
13- Yasin Kılar
14- Abidin Orhan Pak
15- Uğur Arslan
KAHRAMANMARAŞ
Anavatan Partisi : Bahtiyar Murat Aras
Milliyetçi Hareket Partisi : Mustafa Daşcı
Liberal Demokrat Parti : -
Demokratik Sol Parti : -
Demokratik Toplum Partisi : Vehbi Tekli
İşçi Partisi : -
Cumhuriyet Halk Partisi : Rıfat Nedim Kabakçı
Hak ve Özgürlükler Partisi : -
Büyük Birlik Partisi : Bekir Kılıç
Barış ve Demokrasi Partisi : -
Millet Partisi : -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi : Tahsin Emre Soydan
Demokrat Parti : İlyas Fatih Kısacık
Saadet Partisi : Hanefi Mahçiçek
Adalet ve Kalkınma Partisi : Mustafa Poyraz
Bağımsız Türkiye Partisi : Ahmet Çokbekler
Emek Partisi : -
Halkın Yükselişi Partisi : -
BOLU
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Saim Gürsoy
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Ertuğrul Aladağ
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Osman Gürün
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Yusuf Kayacık
Saadet Partisi: M.Levent Cengiz
Adalet ve Kalkınma Partisi:Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
AYDIN
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Hüseyin Aksu
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Zenel Abidin Özmen
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Özlem Çerçioğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Mehmet Yeter
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: İlhami Ortekin
Saadet Partisi: Ali Söğüt
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Ancın
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: Tayyar Öntaş
Halkın Yükselişi Partisi: -
AFYONKARAHİSAR
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Hayrettin Barut
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Ahmet Aslan
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Yılmaz Özkan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Abdullah Akdağ
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Ali Aydoğmuş
Saadet Partisi: İsmail Yalçınkaya
Adalet ve Kalkınma Partisi: Burhanettin Çoban
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
AMASYA
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Kadir Ekercan
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Haydar Demirtaş
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Orhan Şahin
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Hüsnü Çuhadar
Demokrat Parti: Süleyman Taşdemir
Saadet Partisi: Fikri Gevrek
Adalet ve Kalkınma Partisi: Cafer Özdemir
Bağımsız Türkiye Partisi: Metin Polat
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Hulusi Şimşek
ARTVİN
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Köksal Akalın
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Çağatay Dinçer
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Emin Özgün
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Celal Dudak
Demokrat Parti: Hasan Akın
Saadet Partisi: Hakan Keleş
Adalet ve Kalkınma Partisi: Orhan Yazıcı
Bağımsız Türkiye Partisi: Faruk Ağırbaş
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
ÇORUM
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Bekir Soyacak
Liberal Demokrat Parti: Selehattin Aydemir
Demokratik Sol Parti: Kemal Uzun
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Sait Börekçi
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Rafet Karaman
Demokrat Parti: Muhsin Kocasaraç
Saadet Partisi: Arif Ersoy
Adalet ve Kalkınma Partisi: Muzaffer Külcü
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: Ayhan Oğuz
Halkın Yükselişi Partisi: -----
GİRESUN
Anavatan Partisi: Erdoğan Türkoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Kara
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Ali Okusal
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Kerim Aksu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Ahmet Kalafat
Türkiye Komünist Partisi: Atalay Seçkin
Demokrat Parti: Durmuş Çekiç
Saadet Partisi: İsmail Derbeder
Adalet ve Kalkınma Partisi: Hurşit Yüksel
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Emine Köse
GÜMÜŞHANE
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Mustafa Canlı
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Zeki Bıçakçı
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Bedri Ağaç
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Murat Erdem Çelik
Demokrat Parti: Rıfat Çilenk
Saadet Partisi: Mehmet Kara
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ercan Çimen
Bağımsız Türkiye Partisi: İsmail Kaya
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
ISPARTA
Anavatan Partisi: Fatma Yüksel
Milliyetçi Hareket Partisi: Yusuf Ziya Günaydın
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Ramazan Seyhan
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Aysel Erdoğan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Hasan Hüseyin Başçiftçi
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Mehmet Aybatılı
Saadet Partisi: Cevat Gencay
Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Balaman
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
KIRŞEHİR
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Arif Kılıç
Liberal Demokrat Parti: Murat Tarı
Demokratik Sol Parti: Ferhat Güzey
Demokratik Toplum Partisi: Yüksel Han
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Deniz Akpınar
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Erkan Yıldız
Demokrat Parti: Bilal Işıklı
Saadet Partisi: Halim Çakır
Adalet ve Kalkınma Partisi: Yaşar Bahçeci
Bağımsız Türkiye Partisi: Şükrü Barutçu
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: Mustafa Beyzadeoğlu
Bağımsız: Ali Gökçınar
NİĞDE
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Murat Zeren
Liberal Demokratik Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Ali Hayri Güven
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Yunus Nadi Özdamar
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Ali Nabi Tekiner
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Haydar Koca
Saadet Partisi: Osman Öken
Adalet ve Kalkınma Partisi: Faruk Akdoğan
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
ORDU
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Aydın
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Seyit Torun
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Kenan Çebi
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Volkan Yeşilyurt
Saadet Partisi: Mustafa Tomakin
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ayşe Bahar Çebi
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
RİZE
Anavatan Partisi: Kenan Bıyık
Milliyetçi Hareket Partisi: Cevat Çiçek
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Asım Beşikçi
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Remzi Kazmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Tunç Tatoğlu
Demokrat Parti: Zelkif Akgül
Saadet Partisi: Hasan Uzun
Adalet ve Kalkınma Partisi: Halil Bakırcı
Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Emin Koç
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Lokman Koçan
SİNOP
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Ali Kurt
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Nagihan Dolgun
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Baki Ergül
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Tezcan Erap Abay
Demokrat Parti: Hüseyin Yılmaz
Saadet Partisi: Cavit Üçüncüoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Hamza İnce
Bağımsız Türkiye Partisi: Cemal Öcal
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: Hikmet Erol
Bağımsız: Görkem Yılmazer
KARAMAN
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: İsmet İlmi Hatipoğlu
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Yücel Altın
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Ekrem Ercüment Yılmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: Abdi Emin Aydoğdu
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Melek Yıldırım
Demokrat Parti: Hakan Koca
Saadet Partisi: Şaban Şahin
Adalet ve Kalkınma Partisi: Kamil Uğurlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Konukseven
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
Bağımsız: -----
YALOVA
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Murat Sarısoy
Liberal Demokrat Parti: Remzi Faruk Kutlu
Demokratik Sol Parti: İrfan Tunçel
Demokratik Toplum Partisi: Orhan Yenici
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Ertan Şener
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: -----
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -----
Türkiye Komünist Partisi: Alp Öztarhan
Demokrat Parti: Yakup Koçal
Saadet Partisi: İbrahim Büyükgümüş
Adalet ve Kalkınma Partisi: Barbaros Hayrettin Binicioğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Cavit Kılıç
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
DÜZCE
Anavatan Partisi: -----
Milliyetçi Hareket Partisi: Ömer Küçük
Liberal Demokrat Parti: -----
Demokratik Sol Parti: Kenan Fırat
Demokratik Toplum Partisi: -----
İşçi Partisi: -----
Cumhuriyet Halk Partisi: Evren Kuşçuoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -----
Büyük Birlik Partisi: İsmail Bayrak
Barış ve Demokrasi Partisi: -----
Millet Partisi: -----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Ender Turan
Türkiye Komünist Partisi: -----
Demokrat Parti: Alper Tüfekçi
Saadet Partisi: Selahattin Aydın
Adalet ve Kalkınma Partisi: İsmail Bayram
Bağımsız Türkiye Partisi: -----
Emek Partisi: -----
Halkın Yükselişi Partisi: -----
NEVŞEHİR
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Yalçın Demir
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: -
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Süleyman Kurt
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Ümit Akyürek
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Selçuk Yıldırım
Saadet Partisi: Mustafa Gümüş
Adalet ve Kalkınma Partisi: Hasan Ünver
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
ZONGULDAK
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi : Selahattin Gülay
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Sezai Öztürkoğlu
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : İsmail Eşref
Hak ve Özgürlükler Partisi : ----
Büyük Birlik Partisi : Kemal Çakar
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Hamza Kara
Saadet Partisi : Necmettin Aydın
Adalet ve Kalkınma Partisi : Secaattin Gonca
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
BARTIN
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi : Cemal Akın
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Sezar Karaca
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Cemal Selim Karakaş
Hak ve Özgürlükler Partisi : ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Ahmet Altıntel
Saadet Partisi : Fikret Ercan
Adalet ve Kalkınma Partisi : Emin Özkan
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
KARABÜK
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi : Rafet Vergili
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Kadri Ün
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Enver Tümen
Hak ve Özgürlükler Partisi : ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Dursun Altıparmak
Saadet Partisi : Serdar Akça
Adalet ve Kalkınma Partisi : Hüseyin Erer
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
KÜTAHYA
Anavatan Partisi : Yaşar Aşkın
Milliyetçi Hareket Partisi : Ömer Köse
Liberal Demokrat Parti : Hüseyin Tüzün
Demokratik Sol Parti : Ruhsen Kumdalı
Demokratik Toplum Partisi :-
İşçi Partisi :-
Cumhuriyet Halk Partisi : İsmail Hakkı Düğer
Hak ve Özgürlükler Partisi :-
Büyük Birlik Partisi :-
Barış ve Demokrasi Partisi :-
Millet Partisi : Mehmet Kiraz
Özgürlük ve Dayanışma Partisi :-
Türkiye Komünist Partisi : Ali Üşümezgezer
Demokrat Parti : Ersen Fikret Erguz
Saadet Partisi : Ahmet Özen
Adalet ve Kalkınma Partisi : Mustafa İça
Bağımsız Türkiye Partisi : Abdullah Doğrul
Emek Partisi :-
Halkın Yükselişi Partisi :-
BAYBURT
Anavatan Partisi : -
Milliyetçi Hareket Partisi : İdris Aydın
Liberal Demokrat Parti : -
Demokratik Sol Parti : -
Demokratik Toplum Partisi : -
İşçi Partisi : -
Cumhuriyet Halk Partisi : İbrahim Yılmazoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi : -
Büyük Birlik Partisi : Hayrettin Haluk Akkoyunlu
Barış ve Demokrasi Partisi : -
Millet Partisi : -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi : -
Türkiye Komünist Partisi : -
Demokrat Parti : Dursun Ali Emir
Saadet Partisi : Lütfü Bölen
Adalet ve Kalkınma Partisi : Hacı Ali Polat
Bağımsız Türkiye Partisi : İrfan Cansız
Emek Partisi : -
Halkın Yükselişi Partisi : -
Bağımsız Belediye Başkan adayı: Sebahattin Tekdemir
TOKAT
Anavatan Partisi : -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ümit Sarıtaşlı
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Hüseyin Alpay
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Halil İbrahim Bozdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Sadettin Yalçın
Saadet Partisi: Nizamettin Aydın
Adalet ve Kalkınma Partisi: Adnan Çiçek
Bağımsız Türkiye Partisi: Bekir Ergün
Emek Partisi: Bahar Aykır
Halkın Yükselişi Partisi: -
DİYARBAKIR
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi : Bayram Durmuş
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Turan Ertürk
Demokratik Toplum Partisi : Osman Baydemir
İşçi Partisi : Bayram Yurtçiçek
Cumhuriyet Halk Partisi : Ahmet Remzi Sayılan
Hak ve Özgürlükler Partisi : Hasan Dağtekin
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi : ----
Türkiye Komünist Partisi : Selahattin Turğa
Demokrat Parti : Abdullah Bulut
Saadet Partisi : Mehmet Halim Tunç
Adalet ve Kalkınma Partisi : Kutbettin Arzu
Bağımsız Türkiye Partisi : Ahmet Zeki Türköz
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
MALATYA
Anavatan Partisi: Ramazan Özcan
Milliyetçi Hareket Partisi: Cumali Ünaldı
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Osman Kaya
Demokratik Toplum Partisi : -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Ömer Şarapnal
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Aslan Belede
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: Bilal Uludağ
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: İzzet Gültekin
Saadet Partisi: Mehmet Yaşar Çerçi
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ahmet Çakır
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
AKSARAY
Anavatan Partisi : ----
Milliyetçi Hareket Partisi : Ramazan Kaşlı
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Mehmet Ertan
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : İbrahim Çamkerten
Hak ve Özgürlükler Partisi : ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi : ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----
Türkiye Komünist Partisi : Ayşe Coşkun
Demokrat Parti : Mustafa Altan
Saadet Partisi : Nurettin Aktan
Adalet ve Kalkınma Partisi : Nevzat Palta
Bağımsız Türkiye Partisi : Zafer Andıç
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
Bağımsız Aday : ----
KASTAMONU
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Turhan Topçuoğlu
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Ünal Şahin
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Müjgan Alagöz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi:
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Fatma Mürüved Deniz
Demokrat Parti: Ayfer Demir
Saadet Partisi: Hamit Serdar Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Gökhan Gülşen
Bağımsız Türkiye Partisi: Murat Çoban
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
BİNGÖL
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ahmet Bor
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Bülent Arslan
Demokratik Toplum Partisi: Ömer Faruk Ersöz
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Çetin Sağsöz
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Muammer Çolakoğlu
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Mehmet Kete
Saadet Partisi: Bedri Tuğ
Adalet ve Kalkınma Partisi: Serdar Atalay
Bağımsız Türkiye Partisi: Abdulkadir Albayrak
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
TUNCELİ
Anavatan Partisi: Menşure Yavuz
Milliyetçi Hareket Partisi: Osman Gür
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Hıdır Belice
Demokratik Toplum Partisi: Edibe Şahin
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Mazlum Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Yasin Bakır
Saadet Partisi: -
Adalet ve Kalkınma Partisi: Cihan Açıkgöz
Bağımsız Türkiye Partisi: -
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
SİVAS
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ziyaaddin Başkan
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Fuat Taşdemir
Demokratik Toplum Partisi: -
İşçi Partisi: -
Cumhuriyet Halk Partisi: Halit Mete Oltulu
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Doğan Ürgüp
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: Alper Kangal
Demokrat Parti: Macide Şahin
Saadet Partisi: Osman Seçilmiş
Adalet ve Kalkınma Partisi: Sami Aydın
Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Turan Yıldız
Emek Partisi: Zafer Anadolu
Halkın Yükselişi Partisi: -
Bağımsız aday: Mustafa Mithat Talay
ŞANLIURFA
Anavatan Partisi :---
Milliyetçi Hareket Partisi :Mustafa Çiftçioğlu
Liberal Demokrat Parti :---
Demokratik Sol Parti :Sinan Atmak
Demokratik Toplum Partisi :Samet Atabay
İşçi Partisi :---
Cumhuriyet Halk Partisi :Nazime Nazan Odabaşı
Hak ve Özgürlükler Partisi :---
Büyük Birlik Partisi :---
Barış ve Demokrasi Partisi :---
Millet Partisi :---
Özgürlük ve Dayanışma Partisi :---
Türkiye Komünist Partisi :---
Demokrat Parti :Mustafa Polat
Saadet Partisi :---
Adalet ve Kalkınma Partisi :Mehmet Oymak
Bağımsız Türkiye Partisi :---
Emek Partisi :---
Halkın Yükselişi Partisi :---
Bağımsız:Ahmet Eşref Fakıbaba
KIRIKKALE
Anavatan Partisi : Şevket Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi: İhsan Kayalak
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Ergün Fersoy
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : Sahir Koçak
Hak ve Özgürlükler Partisi: ----
Büyük Birlik Partisi : ----
Barış ve Demokrasi Partisi: ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Mahir Yılmaz
Saadet Partisi : Kemal Albayrak
Adalet ve Kalkınma Partisi: Veli Korkmaz
Bağımsız Türkiye Partisi : ----
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
OSMANİYE
Anavatan Partisi : ---
Milliyetçi Hareket Partisi: Kadir Kara
Liberal Demokrat Parti : ---
Demokratik Sol Parti : Gazi Kara
Demokratik Toplum Partisi : Kamuran Bağburak
İşçi Partisi : ---
Cumhuriyet Halk Partisi : Haydar Aktürk
Hak ve Özgürlükler Partisi: ---
Büyük Birlik Partisi : İsmail Gümüş
Barış ve Demokrasi Partisi: ---
Millet Partisi : ---
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---
Türkiye Komünist Partisi : Erhan Kurt
Demokrat Parti : Şerife Sönmez
Saadet Partisi : Mehmet Fatih Kınay
Adalet ve Kalkınma Partisi: Suat Önal
Bağımsız Türkiye Partisi : Şahin Bozoğlan
Emek Partisi : Ökkeş Nergiz
Halkın Yükselişi Partisi : -
Bağımsız : Cafer İşler
HATAY
Anavatan Partisi : Yusuf Sevindik
Milliyetçi Hareket Partisi: Mahmut Alpagot
Liberal Demokrat Parti : ----
Demokratik Sol Parti : Selim Erdoğan
Demokratik Toplum Partisi : ----
İşçi Partisi : ----
Cumhuriyet Halk Partisi : İris Şentürk
Hak ve Özgürlükler Partisi: ----
Büyük Birlik Partisi : Mehmet Eraslan
Barış ve Demokrasi Partisi: ----
Millet Partisi : ----
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ----
Türkiye Komünist Partisi : ----
Demokrat Parti : Mehmet Garip Siper
Saadet Partisi : Necmettin Çalışkan
Adalet ve Kalkınma Partisi: Lütfü Savaş
Bağımsız Türkiye Partisi : Malik Sökmen
Emek Partisi : ----
Halkın Yükselişi Partisi : ----
Bağımsız : Muhsin Çobanoğlu
HAKKARİ
Anavatan Partisi :---
Milliyetçi Hareket Partisi :---
Liberal Demokrat Parti :---
Demokratik Sol Parti :Namık Kemal İlter
Demokratik Toplum Partisi :Selim Ertaş
İşçi Partisi :---
Cumhuriyet Halk Partisi :---
Hak ve Özgürlükler Partisi :---
Büyük Birlik Partisi :---
Barış ve Demokrasi Partisi :---
Millet Partisi :---
Özgürlük ve Dayanışma Partisi :---
Türkiye Komünist Partisi :---
Demokrat Parti :---
Saadet Partisi :---
Adalet ve Kalkınma Partisi :Şükrü Çallı
Bağımsız Türkiye Partisi :---
Emek Partisi :---
BİTLİS
Anavatan Partisi : ---
Milliyetçi Hareket Partisi : İhsan Gültekin
Liberal Demokrat Parti : ---
Demokratik Sol Parti : Halil Gül
Demokratik Toplum Partisi : Şefik Beyaz
İşçi Partisi : Mehmet Dekiryürek
Cumhuriyet Halk Partisi : Erol Çiriş
Hak ve Özgürlükler Partisi : ---
Büyük Birlik Partisi : ---
Barış ve Demokrasi Partisi : ---
Millet Partisi : ---
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: ---
Türkiye Komünist Partisi : ---
Demokrat Parti : M. Faruk Akdemir
Saadet Partisi : Yaşar Buhan
Adalet ve Kalkınma Partisi : Fehmi Alaydın
Bağımsız Türkiye Partisi : Hüseyin Özmen
Emek Partisi : ---
Halkın Yükselişi Partisi : ---
Bağımsız : Hikmetullah Güzelsoy
ERZİNCAN
Anavatan Partisi :Tuna Kuruçam
Milliyetçi Hareket Partisi :Erkan Karaman
Liberal Demokrat Parti :---
Demokratik Sol Parti :---
Demokratik Toplum Partisi :---
İşçi Partisi :---
Cumhuriyet Halk Partisi :Nuran Uygun
Hak ve Özgürlükler Partisi :---
Büyük Birlik Partisi :---
Barış ve Demokrasi Partisi :---
Millet Partisi :---
Özgürlük ve Dayanışma Partisi :---
Türkiye Komünist Partisi :Gülay Dinçer
Demokrat Parti :Semih Yaldız
Saadet Partisi :Metin Çimen
Adalet ve Kalkınma Partisi :Yüksel Çakır
Bağımsız Türkiye Partisi :Fatih Yılmaz
Emek Partisi :---
BATMAN
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: İhsan Eroğlu
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Orhan Ok
Demokratik Toplum Partisi: Necdet Atalay
İşçi Partisi: Emine İnciölmez
Cumhuriyet Halk Partisi: Seyfettin İnalcan
Hak ve Özgürlükler Partisi: Ahmet Engin
Büyük Birlik Partisi: Şevki Candan
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Hasan Kurt
Saadet Partisi: Ahmet Çiftçi
Adalet ve Kalkınma Partisi: Ziver Özdemir
Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Çetin
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
Bağımsız: Abdullah Demirbölek
MARDİN
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Ali İhsan Uğurlu
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Bülent Saygılı
Demokratik Toplum Partisi: Enver Ete
İşçi Partisi: Cafer Hacı Kadiroğulları
Cumhuriyet Halk Partisi: Günay Sevinç
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Mehmet Ali Tutaşı
Saadet Partisi: Abdulmuttalip Bilgiçoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Beşir Ayanoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Erdal Karanlık
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
Bağımsız: Abdurrahman Uncu
SİİRT
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Aykut Aslan
Liberal Demokrat Partisi: Veysel Soysal
Demokratik Sol Parti: Yakup Olcay
Demokratik Toplum Partisi: Selim Sadak
İşçi Partisi: Savaş Demir
Cumhuriyet Halk Partisi: Levent Oktay
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: -
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Ahmet Arıtürk
Saadet Partisi: İbrahim Bilgen
Adalet ve Kalkınma Partisi: Kasım Keremullah Ceylan
Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Gül
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -
ŞIRNAK
Anavatan Partisi: -
Milliyetçi Hareket Partisi: Mahmut Turan
Liberal Demokrat Parti: -
Demokratik Sol Parti: Nusret Özdemir
Demokratik Toplum Partisi: Ramazan Uysal
İşçi Partisi: Erhar Ayan
Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Bilir
Hak ve Özgürlükler Partisi: -
Büyük Birlik Partisi: Asker Tatar
Barış ve Demokrasi Partisi: -
Millet Partisi: -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi: -
Türkiye Komünist Partisi: -
Demokrat Parti: Bülent Şakirden
Saadet Partisi: -
Adalet ve Kalkınma Partisi: Adil Uçar
Bağımsız Türkiye Partisi: Mustafa Üstek
Emek Partisi: -
Halkın Yükselişi Partisi: -