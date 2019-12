Tüm il ve ilçe belediye başkanları

ADANA : Aytaç Durak (MHP), Seyhan: Azim Öztürk (AKP), Çukurova: Yıldıray Arıkan (CHP), Yüreğir: Mahmut Çelikcan (AKP), Sarıçam: Ahmet Zenbilci (AKP), Karaisalı: Babacan Durak (MHP) Ceyhan: Hüseyin Sözlü (MHP), Aladağ: Yusuf Baş (MHP), Kozan: Kazım Özgan (AKP), Pozantı: Mustafa Çay (MHP), Yumurtalık: Turgut Erişmen (AKP), Feke: Ahmet Sel (AKP), Saimbeyli: Mustafa Uyanık (AKP), Tufanbeyli: Recep Balı (AKP), Karataş: Fatih Balıkçı DP), İmamoğlu: Kadir Altınköse (DP)



ADIYAMAN : Muhammet Necip Büyükaslan (AKP), Besni: Fahrı Serter (CHP), Çelikhan: Mehmet Bora (SP), Gerger: Arif Karatekin (AKP), Gölbaşı :Yusuf Özdemir (AKP), Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı (AKP), Samsat: Yusuf Fırat (DP), Sincik :Hasari Altıntel (AKP), Tut: Memet Akat (AKP),



AFYON: Burhanettin Çoban (AKP),Dazkırı: Güneş Zengin (MHP), Dinar: Saffet Acar (MHP, Emirdağ: Cengiz Pala (AKP), Evciler: Fatih Deniz Özer (AKP), Hocalar: Mustafa Akın (MHP), İhsaniye: Halit Aşkar (AKP), İscehisar: İsmail Bayram (AKP), Kızılören: Ahmet Pekşen (AKP), Sandıklı: İsmail Elibol (MHP), Sinanpaşa: Nuri Köse (AKP), Sultandağı: Osman Acar (CHP), Şuhut :Recep Bozkurt (AKP), Başmakçı :Halil Özcan (CHP), Bayat: Abdullah Ertekin (AKP), Bolvadin:Mehmet Koçum (MHP),Çay: Ali Yakut (AKP), Çobanlar: Salih Alaka (AKP), Ayvalık: Hasan Bülent Türközen (CHP), Balya: Dündar Cengiz (CHP),



AĞRI : Hasan Arslan (AKP), Diyadin: Celal Tanrıverdi (DTP), Doğubayazıt : Canan Cankorkmaz (DTP), Eleşkirt: Mehmet Nuri Çelik (AKP), Hamur:İsmet Aslan (AKP), Patnos: Yusuf YIlmaz (DTP), Taşlıçay: İsmail Taşdemir (DP), Tutak: Bülent Osman Osmanağaoğlu (SP)



AKSARAY : Nevzat Palta (AKP), Ağaçören: Fırat Salman (AKP), Eskil: Niyazi Alçay (MHP), Gülağaç: Faruk Teymen (AKP), Güzelyurt: Kudret Özeş (AKP), Ortaköy: Mahmut Ütük (AKP), Sarıyahşi: Fatih Ünsal (MHP),





AMASYA: Cafer Özdemir (AKP), Göynücek: Talip Alaboğa (DP), Gümüşhacıköy: Mustafa Saatcı (AKP), Hamamözü: Mehmet Canıbek (Bağımsız), Merzifon: Mehmet Kadri Aydınlı (AKP), Suluova: Mahmut Boz (AKP), Taşova: Özgür Özdemir (AKP),



ANKARA: Ankara Büyükşehir Belediyesi: i. Melik Gökçek (AKP), Çankaya: Bülent Tanık (CHP), Yenimahalle: Fethi Yaşar (CHP), Mamak: Mesut Akgül (AKP), Altındağ: Veysel Tiryaki (AKP), Keçiören: Mustafa Ak (AKP), Sincan: Mustafa Tuna (AKP), Etimesgut: Enver Demirel (MHP), Akyurt: Gültekin Ayantaş (AKP), Ayaş: Ali Başkaraağaç (CHP), Bala: İbrahim Gürbüz (MHP), Beypazarı: Mehmet Cengiz Özalp (MHP), Çamlıdere: Hazım Caner Can (AKP), Çubuk: Lokman Özden (AKP), Elmadağ: Gazi Şahin (AKP), Evren: Nedim Keskin (MHP), Gölbaşı: Yakup Odabaşı (MHP), Güdül: Hüseyin Erdoğan (AKP), Haymana: Hacı Aysu (AKP), Kalecik: Nevzat Şahin (CHP), Kazan: Lokman Ertürk (AKP), Kızılcahamam: Coşkun Ünal (MHP), Nallıhan: Ahmet Adnan Okur (MHP), Polatlı: Yakup Çelik (AKP), Pursaklar: Selçuk Çetin (AKP), Şereflikoçhisar: Hakverdi Altuğ (AKP).



ANTALYA: Mustafa Akaydın (CHP), Aksu: İsa Yıldırım (MHP), Alanya: Hasan Sipahioğlu (ANAP), Demre: Süleyman Topçu (DP), Döşemealtı: NurettiN Tursun (CHP), Elmalı: Hüseyin Altıntaş (MHP), Finike:Nail Dülgeroğlu (AKP), Gazipaşa: Cem Burak Özgenç (CHP), Gündoğmuş: Mehmet Özeren (AKP), İbradı: Muharrem Kaya (AKP), Kaş :Abdullah Gültekin (CHP), Kemer: Mustafa Gül (MHP), Kepez :Hakan Tütüncü (AKP), Konyaaltı: Muhittin Böcek (CHP), Korkuteli: Hasan Gökce (MHP), Akseki: Mehmet Gölcü (CHP), Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya (AKP), Manavgat: Şükrü Sözen (CHP), Muratpaşa: Süleyman Evcilmen (CHP), Serik: Mehmet Habalı (MHP)





ARDAHAN: Faruk Köksoy (AKP), Çıldır :Nurettin Aygün (CHP), Damal: Gülcemal Fidan (CHP), Göle: Sabri Muratoğlu (AKP), Hanak: Taşdemir Çoban (AKP), Posof: Şükrü Bozyiğit (CHP)





ARTVİN: Emin Özgün (CHP), Şavşat: Naci Köroğlu (CHP), Yusufeli: Eyüp Aytekin (AKP), Ardanuç: Yıldırım Coşkun Hekimoğlu (AKP), Borçka: Oral Küçük (MHP), Hopa: Turan Kasımoğlu (CHP), Murgul: Mehmet Yıldırım (CHP),



AYDIN: Özlem Çerçioğlu (CHP), Bozdoğan: Salim Tümer Apaydın (CHP), Buharkent: Kadri Ölçenoğlu (MHP), Çine :Osman Aydın (CHP), Sultanhisar: Ertegün Ünal (AKP),Yenipazar: Mehmet Yüsran erden (CHP), Didim: Mümin Kamacı (CHP), Germencik: Ahmet Yavaşoğlu (CHP), İncirova: Fadime Orbay (CHP), Karacasu: Mustafa Büyükyapıcı (CHP), Karpuzlu : Hilmi Dönmez (DP), Koçarlı: Nedim Kaplan (DP), Köşk: Rıfat Kadri Kılınç (AKP), Kuşadası: Mehmet Esat Altungün (CHP), Söke : Necet Özekmekçi (CHP),



BALIKESİR: İsmail Ok (MHP), Havran: Hasan Lofçalıoğlu (AKP), İvrindi: Recai Baytar (AKP), Kepsut: İsmail Cankul (AKP), Manyas: Hasan Kahraman (AKP), Marmara :Recep Gündoğan ( AKP), Savaştepe: Turgay Yüksel (CHP), Sındırgı: Özgür Ertuğrul (CHP), Susurluk: Tahsin Bozoğlu (CHP)





BARTIN: Celal Akın (MHP), Amasra :Mehmet Emin Timur (CHP), Kurucaşile. Mehmet Zihni Sayın (AKP), Ulus: Hüseyin Ulus (CHP)



BATMAN: Nejdet Atalay (DTP), Beşiri: Sait Karabulut (AKP), Gercüş: Esat Önen (DTP), Hasankeyf. Abdülvahap Kusen (AKP), Kozluk: Mehmet Raşit Haşimi (DTP), Sason :Muzaffer Arslan (DTP)



BAYBURT: Hacı Ali Polat (AKP),Aydıntepe: Orhan Eraslan (AKP), Demirözü: Selami Ersen (AKP)



BİLECİK: Selim Yağcı (AKP), Bozüyük: Ahmet Berberoğlu (MHP), Gölpazarı Vedat Kazıcı (CHP), İnhisar: İsmail Cambaz (AKP), Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş (AKP), Pazaryeri Muzaffer Yalçın (AKP), Söğüt:Osman Güneş (AKP), Yenipazar :Cengiz Arıkan (AKP)



BİNGÖL: Serdar Atalay (AKP), Kiğı: Coşkun Güven (AKP), Solhan: Niyazi Çavuşoğlu (AKP), Adaklı: Resul Antlı (SP), Genç: Abdurrahim Ariç (AKP), Karlıova Ferit Çelik (DTP)



BİTLİS : Fehmi Alaydın (AKP), Adilcevaz: Adnan Göksoy (AKP), Ahlat: Abdulalim Mümtaz Çoban (MHP), Güroymak: Mehmet Emin Özkan (DTP), Hizan: Arif Taylan (SP), Mutki: Vahdettin Barlak (AKP), Tatvan: Abdullah Ok (DTP)



BOLU: Alaaddin Yılmaz (AKP), Mengen: Osman Erarslan (AKP), Mudurnu: Mehmet İnegöl (CHP), Seben: Süleyman Özbağ (AKP), Yeniçağa: Ahmet Kızıltan (SP), Yenişehir: Bülent Hamdi Cingil (AKP),Yıldırım :Özgen Keskin (AKP) Gerede. Ömer Baygın (AKP), Göynük Kemal Kazan (AKP) Kıbrıscık Kemal Aktaş (AKP)



BURSA: Recep Altepe (AKP), Harmancık :Mustafa Çetinkaya (AKP), İnegöl: Alinur Aktaş (AKP), İznik: Kadri Eryılmaz (MHP), Karacabey: Ergün Koç (AKP), Keles: Mustafa Bektaş (AKP), Kestel Yener Acar (AKP), Mudanya Hasan Aktürk (AKP), M.Kemalpaşa Sadi Kurtulan (AKP), Nilüfer Mustafa Bozbey (CHP), Orhaneli İrfan Tatlıoğlu (AKP), Orhangazi İsmail Tartar (ANAP), Osmangazi Mustafa Dündar (AKP)



BURDUR: Sebahattin Akkaya (AKP),Ağlasun: Aydın Kaplan (MHP), Altınyayla: Mehmet Tuğrul (AKP), Bucak: Ramazan Ayaz (AKP), Çavdır: Mustafa Uysal (AKP), Çeltikçi: Rıza Yanar (MHP), Gölhisar: Veli Cantilav (SP), Karamanlı: Mehmet Özger (CHP), Kemer: Durmuş Erdem (AKP), Tefenni: Bayram Kavak (AKP), Yeşilova: Nuri Özbek (CHP)





ÇANAKKALE: Gökhan Ülgür (CHP), Ayvacık: Mehmet Ünal Şahin (AKP), Bayramiç İsmail Sakin Tunçer (CHP) Biga Mehmet Özkan (AKP), Bozcaada: Mustafa Mutay (ANAP), Çan: Abdurrahman Kuzu (AKP), Eceabat: Kemal Dokuz (AKP), Ezine: Halil Büyükerol (CHP), Gelibolu: Münir Mustafa Özacar (CHP), Gökçeada: Yücel Atalay (AKP), Lapseki: Gani Mehmet Ekim (MHP), Yenice:Veysel Acar (AKP)



ÇANKIRI: İrfan Dinç (AKP),Atkaracalar: Rıfat Altuntop (MHP), Bayramören: Ahmet Semerci (AKP), Çerkeş: Şükrü Tarhan (MHP), Eldivan: Hüseyin Kantaş (AKP), Ilgaz: Cevdet Çetin (AKP), Kızılırmak: Bayar Soysal (AKP), Korgun: Halil Öz (AKP), Kurşunlu: İbrahim Doğu (MHP), Orta: Recep Koçak (SP), Şabanözü: Ali Çapcı (AKP), Yapraklı :Hasan Basri Avşar (MHP)





ÇORUM: Muzaffer Külcü (AKP), Alaca: Muhammet Esat Eyvaz (AKP), Bayat: Ekrem Ünlü (AKP), Boğazkale: Ali Rıza Soysat (AKP), Dodurga: Bekir Kılıç (DP), Osmancık: Bekir Yazıcı (AKP), Sungurlu: Selahaddin Uzunkaya (AKP), Uğurludağ: Adem İpek (AKP), İskilip: Mehmet Numan Sezer (AKP9, Kargı: Ahmet Hamdi Akpınar (AKP), Laçin: Erdal Altuntaş (AKP), Mecitözü: Selçuk Aksoy (CHP), Oğuzlar: Ali Uyanık (AKP), Ortaköy: Hacı Ömer Atak (CHP),



DENİZLİ: Nihat Zeybekçi (AKP), Tavas: Mehmet Karabay (AKP), Acıpayam: Hulusi Şevkan (AKP), Akköy: Abdullah Kılbıyık (DSP) Babadağ:Ahmet Yümsek (MHP) Serinhisar: Hüseyin Gemi (CHP), Çivril: İbrahim Hakkı Aslan (CHP), Güney: Halit Gürbüz (CHP), Honaz: Turgut Devecioğlu (AKP), Kale:İsmail Yarımca (MHP), Sarayköy: Orhan Karaköse (CHP)





DİYARBAKIR: Osman Baydemir (DTP), Bismil: Cemile Eminoğlu (DTP), Çermik : Mehmet Akdağ (DSP), Çınar: Ahmet Cengiz (DTP), Çüngüş: Mehmet Geçitli (CHP), Dicle: Mustafa Uyguner (DTP), Eğil: Ruhi Karakaş (DTP), Ergani Fesih Yalçın (DTP), Hani: Abdurrahman Zuğurlu (DTP), Kayapınar: Zülküf Karatekin (DTP), Kocaköy: Remzi Çallı (DTP), Kulp:Nesim Şimşek (DTP), Lice: Fikriye Aytin (DTP), Silvan:Fadıl Erdede (DTP)



DÜZCE: İsmail Bayram (AKP), Akçakoca: Fikret Albayrak (CHP), Cumayeri: Yakup Keleş (SP), Çilimli: Muhsin Yavuz (AKP), Gölyaka: Nihat Çelik (AKP), Gümüşova: Ahmet Bostancıoğlu (MHP), Kaynaşlı: İsmail Korkmaz (AKP),Yığılca: Bünyamin Şahin (CHP)





EDİRNE : Hamdi Sedefçi (CHP), Lalapaşa: Ali Osman Uzman (AKP), Meriç: Erol Dübek (CHP), Süloğlu: Erol Atik (AKP), Uzunköprü: Enis İşbilen (CHP), Enes: Ahmet Çakır (DSP), Havsa: Oğuz Tekin (CHP), İpsala: Mehmet Karagöz (CHP), Keşan: Mehmet Özcan (CHP)





ELAZIĞ: Mehmet Süleyman Selmanoğlu (AKP), Ağın: Mustafa Yentür (AKP), Alacakaya: Davut Tunç (SP), Arıcak: Mehmet Ali Aytekin (SP), Baskil: İhsan Akmurat (DP), Karakoçan: Nurettin Arslan (AKP), Keban: Hadi Turan (DP), Kovancılar: Bekir Yanılmaz (AKP), Maden: MUSA ORHAN (SP), Palu: Muhammet Septioğlu (SP), Sivrice: İbrahim Altuntaş (SP)



ERZİNCAN: Yüksel Çakır (AKP), İliç: Ahmet Ramazan Buran (AKP), Kemah: Hüsamettin Şanal (AKP), Kemaliye: Mustafa Haznedar (AKP), Otlukbeli: Abdullah Altındal (SP), Refahiye: Vezir Dumanlı (AKP), Tercan: Mehmet Yılmaz (MHP), Üzümlü: Sami Sertadım (AKP), Aşkale: Ahmet Yaptırmış (AKP), Aziziye: Fatih Cengiz (AKP), Çat: Seyfettin Sarı (MHP), Çayırlı: Fevzi Kılıç (AKP)



ERZURUM: Ahmet Küçükler (AKP), Hınıs: Enver Taçyıldız (SP), Horasan: Abdulhatem Bastem (AKP), İspir: Osman Çakır (AKP) Karaçoban: Sedat Gümüş (AKP), Olur:Rüstem Polat (AKP), Palandöken: Orhan Bulutlar (AKP), Pasinler: Ünsal Sertoğlu (AKP), Pazaryolu: Recep Kaplan (AKP), Şenkaya: Görbil Özcan (AKP), Tekman: Yakup Doğan (AKP), Tortum: Hasan Çakmak (AKP), Uzundere: Muhammet Halis Özsoy (AKP), Yakutiye: Ali Korkut (AKP), Karayazı: Seyfettin Kırık (AKP), Köprüköy: Osman Belli (AKP), Narman: Yücel Ahmet İşleyen (MHP), Oltu: İbrahim Ziyrek (AKP)



ESKİŞEHİR: Yılmaz Büyükerşen (DSP), Alpu: Rafet Demirtaş (AKP), Beylikova: Özkan Alp (AKP), Çifteler: Metin Özen (AKP), Günyüzü:Mehmet Remzi Arayıt (AKP), Han:Mustafa Pekak (AKP), Mihalıççık: Ümit Güven (MHP), Odunpazarı:Burhan Sakallı (AKP), Sarıcakaya: Ali Kahya (MHP), Seyitgazi: Adnan Yalçın Şen (AKP), Sivrihisar: Fikret Aslan (DP), Tepebaşı: Ahmet Ataç (DSP), İnönü: İsmail Karaköse (CHP), Mahmudiye: Ayşe Güney (AKP), Mihalgazi: Yusuf Kavaklı (AKP)



GAZİANTEP: Asım Uğur Güzelbey (AKP), Araban: Mehmet Özdemir (AKP), İslahiye: Malike Uludağ (DP), Karkamış: Nuh Kocaaslan (AKP), Nizip: Hacı Fevzi Akdoğan (AKP), Nurdağı: Orhan Yılmaz (AKP), Oğuzeli: Bekir Öztekin (AKP), Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (AKP), Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (AKP), Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (CHP)



GİRESUN: Kerim Aksu (CHP),Alucra: Osman Söylemez (AKP), Bulancak: Kadir Aydın (AKP), Çamoluk: Özcan Çinici (SP), Çanakçı: Sebahattin Şenel (MHP), Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu (AKP), Doğankent: Nazmiye Kabadayı (AKP), Espiye: Erol Karadere (AKP), Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu (AKP), Görele: Ertuğrul Melikoğlu (AKP), Güce: Osman Karabatak (CHP), Keşap: Nihat Yılmaz (MHP), Piraziz: Hasan Şenel (AKP), Şebinkarahisar: Şahin Yılancı (AKP), Tirebolu: Burhan Takır (CHP), Yağlıdere:Abrurrahman Kırhasanoğlu (AKP)



GÜMÜŞHANE: Mustafa Canlı (MHP), Kelkit: Muammer Duran(AKP), Köse: Şerif Aygün (AKP), Kürtün: Ahmet Kanat (SP),Şiran: Yavuz Altıparmak (DP), Torul: Selami Bostan (MHP)





HAKKARİ : Fadıl Bedirhanoğlu (DTP), Çukurca: Mehmet Kanar (DTP), Şemdinli: Sedat Töre (DTP), Yüksekova: Ruken Yetişkin (DTP)



HATAY: Lütfü Savaş (AKP) ,Altınözü: Mehmet Cavid Alkan (AKP), Belen: Cemil Yılmazlar (MHP), Dörtyol: Fadıl Keskin (MHP), Erzin: Kasım Şimşek (AKP), Hassa: Mehmet Karataş (MHP), İskenderun: Yusuf Hamit Civelek (CHP), Kırıkhan: Murat Sakman (MHP), Kumlu: Ali Belkıs (MHP), Reyhanlı: Hüseyin Şanverdi (AKP), Samandağ: Mithat Nehir (ÖDP), Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı (MHP),



IĞDIR: Mehmet Nuri Güneş (DTP), Aralık: Yıldırım Turan (DP), Karakoyunlu: Ziyatali Deliktaş (AKP), Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan (AKP)



ISPARTA: Yusuf Ziya Günaydın (MHP), Aksu: Ali Kaya (CHP), Atabey: Ali Bal (MHP), Eğirdir: Osman Nuri Özmeral (AKP), Gelendost: Halim Kıyak (DP), Gönen: Mete Elcim (MHP), Keçiborlu: Turgut Soykan (CHP), Senirkent: Hüseyin Baykal (MHP), Sütçüler: Hüseyin Müftüoğlu (AKP), Şarkikaraağaç: Ramazan Bayram Kabalak (MHP), Uluborlu: Mehmet Ünverdi (AKP), Yalvaç: Tekin Bayram (DP), Yenişarbademli: Mustafa Erdem



İSTANBUL: İstanbul Büyükşehir Belediye BAşkanı: KAdir Topbaş(AKP), Adalar: Mustafa Farsakoğlu (CHP), Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı (AKP), Ataşehir: Battal İlgezdi (CHP), Avcılar: Mustafa Değirmenci (CHP), Bağcılar: Lokman Çağırıcı (AKP), Bahçelievler: Osman Develioğlu (AKP), Bakırköy: Ateş Ünal Erzen (CHP), Başakşehir: Mevlüt Uysal (AKP), Bayrampaşa: Hüseyin Bürge (AKP), Beşiktaş: İsmail Ünal (CHP)Beykoz: Yücel Çelikbilek (AKP), Beylikdüzü: Yusuf Uzun (AKP), Beyoğlu: Ahmet M.Demircan (AKP), Büyükçekmece: Hasan Akgün (CHP), Çatalca: Cem Kara (CHP), Çekmeköy: Ahmet Poyraz (AKP), Esenler: A.Teyfik Göksu (AKP), Esenyurt: Necmi Kadıoğlu (AKP), Eyüp: İsmail Kavuncu (AKP), Fatih: Mustafa Demir (AKP), Gaziosmanpaşa: Erhan Erol (AKP),Güngören: Şakir Yücel Karaman (AKP), Kadıköy: Selami Öztürk (CHP), Kağıthane: Fazlı Kılıç (AKP), Kartal: Altınok Öz (CHP), Küçükçekmece: Aziz Yeniay (AKP), Maltepe: Mustafa Zengin (CHP), Pendik: Salih Kenan Şahin (AKP), Sancaktepe: İsmail Erdem (AKP), Sarıyer: Şükrü Genç (CHP), Silivri: Özcan Işıklar (CHP), Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (AKP), Sultangazi: Cahit Altunay (AKP), Şile: Can Tabakoğlu (AKP), Şişli: Mustafa Sarıgül (DSP), Tuzla: Şadi Yazıcı (AKP), Ümraniye: Hasan Can (AKP) Üsküdar: Mustafa Kara (AKP), Zeytinburnu: Murat Aydın (AKP).



İZMİR: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Aziz Kocaoğlu (CHP), Konak: Hakan Tartan (CHP), Karşıyaka: Cevat Durak (CHP), Narlıdere: Abdül Batur (CHP), Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (CHP), Çiğli: Ensari Bulut (CHP), Bornova: Kamil Okyay Sındır (CHP), Güzelbahçe: Mustafa İnce (CHP), Bayraklı: Hasan Karabağ (CHP), Karabağlar: Sıtkı Kürüm (CHP), Buca: Ercan Tatı (CHP), Gaziemir: Halil İbrahim Şenol (CHP), Aliağa: Turgut Oğuz (CHP), Bayındır: Mehmet Kertiş (AKP), Bergama: Mehmet Gönenç (CHP), Beydağ: Vasfi Şentürk (CHP), Çeşme: Faik Tütüncüoğlu (CHP), Dikili: Osman Özgüven (CHP), Foça: Gökhan Demirağ (CHP), Ödemiş: Bekir Keskin (CHP), Karaburun: Serdar Yasa (CHP), Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (CHP), Kınık: Süleyman Kaya (CHP), Kiraz: İsmet Korkmaz (CHP), Menderes: Ergun Özgün (CHP), Menemen: Tahir Şahin (CHP) Torbalı: İsmail Uygur (CHP), Seferihisar: Tunç Soyer (CHP), Selçuk: Vefa Ülgür (CHP), Urla:Selçuk Karaosmanoğlu (CHP), Tire: Tayfur Çiçek (DP).



KAHRAMANMARAŞ: Mustafa Poyraz (AKP),Türkoğlu: Mustafa Taşhan (AKP), Afşin: Fazlı Aydoğan (AKP), Andırın: Baki Tezcan (AKP) Çağlıyancerit: Küçük Mehmet Yıldızlı (AKP), Ekinözü: Erol Üstün (MHP) Elbistan: Durmuş Küçük (AKP) Göksun: Ramazan Hurç (AKP), Nurhak: Ahmet akkuş (CHP), Pazarcık: Kamil Dalkıra (CHP)



KARABÜK: Rafet Vergili (MHP), Eflani: İbrahim Ertuğrul (AKP), Eskipazar: Dursun Baş (AKP), Ovacık: Hüseyin Denli (AKP), Safranbolu: Necdet Aksoy (AKP), Yenice: Zeki Çaylı (AKP)



KARAMAN: Kamil Uğurlu (AKP), Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı (MHP), Başyayla: Şerafettin Bulgurcu (AKP), Ermenek: Necati Akpınar (AKP), Kazımkarabekir: Muammer Sarı (MHP), Sarıveliler: Bilinmiyor (Bağımsız)



KARS: Nevzat Bozkuş (AKP), Selim: Muhittin Yücel (AKP), Susuz: Ali Yeğin (CHP), Akyaka:Turgut Turan (DP), Arpaçay: Enver Akkaya (CHP), Digor: Muzaffer Kutay (DTP), Kağızman: Mehmet Alkan (DTP), Sarıkamış: İlhan Özbilen (AKP)





KASTAMONU: Turhan Topçuoğlu (MHP), Abana: Rıdvan Oyar (AKP), Ağlı: Muharrem Dinç (AKP), Araç: Mustafa Ayanoğlu (AKP), Azdavay: Osman Nuri Civelek (AKP), Bozkurt: Engin Canbaz (AKP), Cide: Nejdet Demir (AKP), Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz (AKP), Daday: Hasan Fehmi Taş (DSP), Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu (AKP), Doğanyurt: Ahmet Kaya (AKP), İhsangazi: Zühtü Danacı (AKP), İnebolu: Engin Uzuner (MHP), Küre: Kamil Aydın (MHP), Pınarbaşı: Mehmet Yılmaz (AKP), Seydiler: Mehmet Şahin (AKP), Şenpazar: Suat Saygın (AKP), Taşköprü: Hüseyin Aslan (DP), Tosya: Kazım Şahin (MHP)





KAYSERİ: Bünyamin Mehmet (MHP), Akkışla: Azmi Kazım Sonkur (CHP), Tomarza: Fahrettin Işık (AKP), Yahyalı: Mehmet Araç (AKP), Yeşilhisar: İhsan Ünal (AKP), Develi: Recep Özkan (AKP), Felahiye: İsmet Gürsel Kısır (CHP), Hacılar: Ahmet Herdem (AKP), İncesu: Zekeriya Karayol (AKP), Kocasinan: Bekir Yıldız (AKP), Melikgazi: Memduh Büyükkılıç (AKP), Özvatan: Nihat Çiftçi (AKP), Pınarbaşı: Dursun Ataş (MHP), Sarıoğlan: Ali Rıza Başaran (AKP)



KIRIKKALE: Veli Korkmaz (AKP), Bahşili: Halil İbrahim Bişkin (AKP), Balışeyh: Ali Dedelioğlu (MHP), Çelebi: Süleyman Uluyol (AKP), Delice: İhsan Biçici (MHP)



KIRKLARELİ: Cavit Çağlayan (CHP), Lüleburgaz: Emin Halebak (CHP), Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel (AKP), Pınarhisar: Mustafa Cingöz (CHP), Vize: Selçuk Yılmaz (DP)



KIRŞEHİR: Yaşar Bahçeci (AKP), Akçakent: Mehmet Mustafa Yalçın (AKP), Akpınar: Mustafa Karahan (AKP), Boztepe: Ramazan Aydın (AKP), Çiçekdağı: İsmail Deniz (MHP), Kaman: Erhan Talu (MHP), Mucur: Ali Şahin (MHP)



KİLİS: Mehmet Abdi Bulut (AKP), Elbeyli: İsmail Kördeve (DP), Musabeyli: Ayhan Yılmaz (MHP), Polateli: Hakkı Çelik (AKP)



KOCAELİ: Nevzat Doğan (AKP), Darıca: Şükrü Karabacak (AKP), Derince: Aziz Alemdar (AKP), Dilovası: Cemil Yaman (AKP), Gebze: Adnan Köşker (AKP), Gölcük: Mehmet Ellibeş (AKP), Kandıra: Cengiz Kan (AKP), Karamürsel: İsmail Yıldırım (DP), Kartepe: Şükrü Karabalık (AKP), Körfez: Yunus Pehlivan (AKP) , Başiskele: Hüseyin Ayaz (AKP), Çayırova: Ziyaettin Akbaş (AKP)



KONYA: Tahir Akyürek (AKP), Ahırlı: Abdülkadir Yiğit (AKP), Akören: Tahir Dinç (AKP), Akşehir: Mustafa Baloğlu (AKP), Altıntekin: Ali Poçan (DP), Beyşehir: İzzet Taşçı (AKP), Ilgın: Halil İbrahim Oral (AKP), Kadınhanı: Hulusi Çökgel (MHP), Karapınar: Mehmet Mugayıtoğlu (AKP), Karatay: Mehmet Hançerli (AKP), Kulu: Ahmet Yıldız (AKP), Meram: Serdar Kalaycı (AKP), Sarayönü: Mehmet Güney (Bağımsız)



KÜTAHYA: Mustafa İça (AKP), Şaphane: Ramazan Yeşildeniz (MHP), Tavşanlı: Mustafa Güler (SP), Altıntaş: Sıtkı Yüzüak (CHP), Aslanapa: Asaf Akar (AKP), Çavdarhisar: Halil Başer (AKP), Domaniç: Yakup Yardımcı (AKP), Dumlupınar: Devriş Kavak (AKP), Emet: Mustafa Koca (AKP), Gediz: Mehmed Ali Saraoğlu (AKP), Hisarcık: Mehmet Akbaş (MHP), Pazarlar: Ahmet Torun (AKP), Simav: Kasım Karahan (DP)



MALATYA: Ahmet Çakır (AKP), Akçadağ: İbrahim Koşar (AKP) Arapgir: Hulak Cömertoğlu (AKP), Arguvan: Hüseyin Taştan (CHP), Battalgazi Selahattin Gürkan (AKP), Darende: İsa Özkan (AKP), Doğanehir: İbrahim Karaman (CHP), Doğanyol: Recep Gülbey (AKP), Hekimhan: Mehmet Sait Özoğlu (CHP), Kale: Rıfat Baykal (DP), Kuluncak: Ramazan Canar (MHP), Pütürge: Necdet Ayaydın (CHP), Yazıhan: Ali Kaya (AKP), Yeşilyurt: Mehmet Kavuk (AKP)





MANİSA: Cengiz Ergün (MHP), Ahmetli: Ahmet Alhan (AKP), Akhisar: Salih Hızlı (AKP), Alaşehir: Kadir Daş (MHP)Demirci: İhsan Temel (MHP), Gölmarmara: Birol Bak (CHP), Gördes: Muhammet Akyol (AKP), Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (AKP), Köprübaşı: Zafer Mergen (AKP), Kula: Selim Aşkın (AKP)



MARDİN: Mehmet Beşir Ayanoğlu (AKP), Dargeçit: Süleyman Asen (DTP), Derik: Çağlar Demirel (DTP), Kızıltepe: Ferhan Türk (DTP), Mazıdağı: Hasip Aktaş (DTP), Midyat: Şehmuz Nasıroğlu (DP), Nusaybin: Ayşe Gökhan (DTP), Ömerli: Yılmaz Altandağ (CHP), Savur: Şerif Eşref Ayaz (DP), Yeşilli: Enver Sağlam (AKP),



MERSİN: Macit Özcan (CHP), Akdeniz: Mehmet Fazıl Türk (DTP), Anamur: Mehmet Türe (MHP), Aydıncık: Ferat Aktan (AKP), Erdemli: Mükerrem Tollu (MHP), Gülnar: Ahmet Günel (MHP), Mezitli: Uğur Yıldırım (CHP), Mut: Murat Orhan (AKP), Silifke: Bayram Ali Öngel (MHP), Tarsus: Burhanettin Kocamaz (MHP), Toroslar: Hamit Tuna (MHP), Yenişehir: İbrahim Genç (CHP)



MUĞLA: Osman Gürün (CHP), Bodrum: Mehmet Kocadan (DP), Dalaman: Sedat Yılmaz (MHP), Datça: Mustafa Şener Tokcan (CHP), Fethiye: Behçet Saatçi (MHP), Kavaklıdere: Nuray Bozyer (AKP), Ortanca: Hasan Karaçelik (CHP), Ula: Nadi Şenkal (DP), Yatağan: H. Haşmet Işık (CHP), Köyceğiz: Salih Erbay (CHP), Marmaris: Muhammet Ali Acar (CHP), Milas: Muhammet Tokat (CHP)



MUŞ: Necmettin Dede (AKP), Bulanık: Ziya Akkaya (DTP), Hasköy: Güven Baykal (AKP), Korkut: Sait Elitaş (SP), Malazgirt: Mehmet Nuri Balcı (DTP), Varto: Gülşeren Değer (DTP)



NEVŞEHİR: Hasan Ünver (AKP), Acıgöl: İsmail Çavuşoğlu (AKP), Avanos: Mustafa Körükcü (AKP), Derinkuyu: Ahmet Balcı (MHP), Gülşehir: Mustafa Dursun (AKP), Hacıbektaş: Ali Eğer (CHP), Kozaklı: Erdoğan Çelik (AKP), Ürgüp: Fahri Yıldız (AKP)



NİĞDE: Faruk Akdoğan (AKP), Altunhisar: Erdal Sarı (AKP), Bor: Sıtkı Erat (AKP), Çamardı: Yavuz Soylu (AKP), Çiftlik: Yusuf Öcal (CHP), Ulukışla: Hacı Avşar (CHP)





ORDU: Seyit Torun (DSP), Akkuş: Ergüder Efil (CHP), Aybastı: İzzet Gündoğar (AKP), Çamaş: Yaşar Aktaş (MHP), Çatalpınar: Muhasin Eriş (AKP), Çaybaşı: Zekeriya Sarıkoca (AKP), Fatsa: Hüseyin Anlayan (AKP), Gölköy: Ali Kemal Mert (AKP), Gülyalı: Talip Şen (CHP), Gürgentepe: Halis Baykara (DSP), İkizce: Birol Kaygılı (MHP), Kumru: Tecabi Civelek (AKP), Mesudiye: İsa Gül (Bağımsız), Perşembe: İlhami Selami (AKP), Ulubey: Akif Atlı (AKP), Ünye: Ahmet Arpacıoğlu (AKP),



OSMANİYE: Kadir Kara (MHP), Bahçe: Murat Altındiş (MHP), Düziçi: Ökkeş Namlı (MHP), Hasanbeyli: Yusuf Tozluklu (AKP), Kadirli: Ömer Tarhan (MHP), Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu (MHP), Toprakkale: Sedat Şanal (AKP)



RİZE: Halil Bakırcı (AKP), Ardeşen: Mümtaz Sinan (AKP), Çamlıhemşin: İdris Melek (Bağımsız), Çayeli: Rıza Çakır (AKP), Derepazarı: Şaban Kalça (AKP), Fındıklı: Adnan Özbalaban (AKP), Güneysu: Ahmet Minder (AKP), Hemşin: Halim Kazim Bekar (AKP), İkizdere: Hasan Köseoğlu (AKP), İyidere: Ahmet Mete (AKP), Kalkandere: Nihat Çolak (AKP), Pazar: Ahmet Basa (AKP),



SAKARYA: Zeki Toçoğlu (AKP), Adapazarı: Süleyman Dişli (AKP), Akyazı: Yaşar Yazıcı (AKP), Arifiye: İsmail Karakullukçuoğlu (AKP), Erenler: Cavit Öztürk (AKP), Ferizli: Ahmet Soğuk (AKP), Geyve: Murat Kaya (AKP), Hendek: Ali İnci (AKP)



SAMSUN: Yusuf Ziya Yılmaz (AKP), Alaçam: İlyas Acar (MHP), Asarcık: İbrahim Yüce (AKP), Atakum: Metin Burma (CHP), Ayvacık: Mustafa Belur (AKP), Bafra: Zihni Şahin (AKP), Canik: Osman Genç (AKP), Çarşamba: Hüseyin Dündar (AKP), Havza: Murat İkiz (AKP), İlkadım: Necattin Demirtaş (MHP), Kavak: Şerif Ün (MHP), Ladik: Mehmet Karahan (MHP), Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu (AKP), Salıpazarı: Halil Akgül (AKP), Tekkeköy: Hayati Tekin (DSP), Terme: Ahmet Hamdi Yirmibeşoğlu (AKP), Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (AKP), Yakakent: Burhan Bayrakdar (CHP)



SİİRT: Selim Sadak (DTP), Aydınlar: Mehmet Mesut Memduhoğlu (AKP), Baykan: Mehmet Ali Erol (AKP), Eruh: Mehmet Melih Oktay (DTP), Kurtalan: Nejat Yılmaz (DTP), Pervari: İsmail Bilen (DP), Şirvan: Necat Cellek (AKP)



SİNOP: Baki Ergül (CHP), Ayancık: Ayhan Ergün (AKP), Boyabat: Mehmet Ermiş (AKP), Dikmen: Hüseyin Yüksek (AKP), Durağan: Ali Dalkılıç (MHP), Erfelek: Muzaffer Şimşek (CHP), Gerze: Osman Belovacıklı (CHP), Saraydüzü: Hasan Peker (MHP), Türkeli: Halil Dilek Özcan (MHP)



SİVAS: Doğan Ürgüp (BBP),Akıncılar: Mevlüt Albayrak (AKP), Altınyayla: Yasin Demirkaynak (BBP),Divriği: Hakan Gök (CHP), Doğanşar: Halil Balık (MHP), Gemerek: İrfan Sağırkaya (AKP), Gölova: İbrahim Yenidünya (AKP), Gürün: Mehmet Aktaş (AKP), Hafik: Zeki Aydın (AKP), İmranlı: Mehmet Ali Dursun Yurttaş (AKP), Kangal: Mehmet Öztürk (AKP), Koyulhisar: İlhan Eren (AKP), Suşehri: Sedat Sel (BBP), Şarkışla: Kasım Gültekin (BBP), Ulaş: İsmail Koçak (MHP), Yıldızeli: Selim Baş (AKP), Zara: Hüsamettin Gürsoy (CHP)



ŞANLIURFA: Ahmet Eşref Fakıbaba (Bağımsız), Akçakale: Abdulhekin Ayhan (SP), Birecik: Faruk Pınarbaşı (SP), Bozova: Hasan Arusoğlu (AKP), Ceylanpınar: İsmail Arslan (DTP), Halfeti: Mustfa Bayram (DTP), Harran: Mehmet Özyavuz (MHP), Hilvan: Bilinmiyor (SP), Siverek: Ali Murat Bucak (DP), Suruç: Ethem Şahin (DTP), Viranşehir: Leyla Güven (DTP)



ŞIRNAK: Ramazan Uysal (DTP),Beytüşşebap: Yusuf Temel (DTP), Cizre: Aydın Budak (DTP), Güçlükonak: Bahattin Aktuğ (AKP), İdil: Resul Sadak (DTP)



TEKİRDAĞ: Adem Dalgıç (CHP), Çerkezköy: Ali Ertek (AKP), Çorlu: Ünal Baysan (CHP), Hayrabolu: Şener Çelikayar (AKP), Malkara: Birol Kaya (AKP), Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (CHP), Muratlı: Nebi Tepe (DSP)



TOKAT: Adnan Çiçek(AKP), Almus: Hasan Hüseyin Arıkan (AKP), Artova: Abdullah Öztürk (MHP), Başçiftlik: Mustafa Öztürk (MHP), Erbaa: Ahmet Yenihan (MHP), Niksar: Duran Yadigar (MHP), Pazar: Adnan Özmen (MHP), Reşadiye:Rafet Erdem (MHP), Sulusaray: Şahin Hasgül (MHP), Turhal: Ali Gözen (AKP), Yeşilyurt: Kazım Misafir (AKP), Zile: Lütfi Vidinel (AKP)



TRABZON: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu (AKP), Akçaabat: Şefik Türkmen (AKP), Araklı: Recep Çebi (AKP), Arsin: Erdem Şen (AKP), Beşikdüzü: Ramis Uzun (CHP), Çarşıbaşı: Coşkun Yılmaz (AKP), Çaykara: Namık Kemal Gedikoğlu (Bağımsız), Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (AKP), Düzköy: Salih Bakal (AKP), Hayrat: Mehmet Nuhoğlu (AKP), Köprübaşı: Ali Rıza Hacıefendioğlu (AKP), Maçka: Ertuğrul Genç (CHP), Of: Oktay Saral (AKP), Sürmene: Fikri Usta (AKP), Şalpazarı: Fehmi Cengiz (MHP), Tonya: Ahmet Kurt (AKP),Vakfıkebir: Hayri Birinci (Bağımsız), Yomra: İbrahim Sağıroğlu (DP)



TUNCELİ: Edibe Şahin (DTP),Hozat: Kahraman Kılıç (CHP), Mazgirt: Sönmez Aydın (DTP), Nazımiye: Bertal Ateş (CHP), Ovacık: Mustafa Sargül (CHP)



UŞAK: Ali Erdoğan(MHP), Banaz: Tahsin Erdem, Eşme: Ahmet Yıldırım (CHP), Karahallı: Nihat Süzer (CHP), Sivaslı: Zafer Küçükgöl (AKP), Ulubey: Ali Rıza Ada (CHP)



VAN: Bekir Kaya (DTP), Bahçesaray: Hayati Orhan (AKP), Başkale: İhsan Güler (DTP), Çaldıran: Ferman Yıldırım (AKP), Çatak: Emin Babur (AKP), Edremit: Kemal Eden (AKP), Erciş: Fatih Çiftçi (AKP), Gevaş: Nezmi Sezer (AKP), Gürpınar: Fuat Atan (SP), Muradiye: İzzet Çelik (DTP), Özalp: Murat Durmaz (DTP), Saray: Metin Özarslaner (DSP)



YALOVA: Yakup Koçal (DP), Altınova: Metin Oral (AKP), Armutlu: Mehmet Birkan (AKP), Çınarcık: Murat Erdoğan (AKP), Çiftlikköy: Metin Dağ (ANAP), Termal: İsmail Atik (AKP)



YOZGAT: Yusuf Başer (AKP), Akdağmadeni: Suphi Daştan (AKP), Aydıncık: Bahattin Özger (AKP), Boğazlıyan: Mustafa Özdal (CHP), Çandır: Ahmet Eroğlu (MHP), Çayıralan: Çakmak Çetin (CHP), Çekerek: Bilinmiyor (DP), Kadışehri: Erdal Zararsız (SP), Saraykent: İdris Öğel (MHP), Sarıkaya: Ali Osman Erbir (AKP), Sorgun: Ahmet Şimşek (AKP), Şefaatli: Zeki Bozkurt (AKP), Yenifakılı: Hüseyin Uyar (MHP), Yerköy: Mehmet Ağaoğlu (AKP)



ZONGULDAK: İsmail Eşref (CHP), Alaplı: Nevzat Çimenoğlu (DP), Çaycuma: Mithat Gülşen (AKP), Devrek: Özcan Ulupınar (AKP), Ereğli: Halil Posbıyık (CHP), Gökçebey: Mehmet Zeki Kılınçarslan (CHP)