"Tüm hırsızlıklar imardan geliyor" tişörtüyle Meclis'e katıldı

CHP’li üye Hüseyin Sağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısına, Hürriyet’in ‘Tüm hırsızlıklar imardan geliyor’ manşetini bastırdığı tişörtle katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sözlerini yansıtan Hürriyet'in 1. sayfasını gün boyu çıkarmayan Sağ, bakanın “Hırsızlıklar için İstanbul ve Ankara’ya bakın” sözlerini hatırlatıp ekledi: “Türkiye’de en çok imar planı bu mecliste değişiyor. 3 yılda 5 bin 89 dosya. Dönemi 10 binle kapatırız!”

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