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Çevre

Tüm galaksilerin atası 13,3 milyar yaşında

Yapılan bir araştırma evrenin en eski galaksisinin sanılandan daha yaşlı olduğunu ortaya koydu

14 Aralık 2012 10:06

Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nden Richard Ellis‘in yönetimindeki astronom ekibi tarafından Hubble teleskobu ile yapılan son gözlemlerde, 13,2 milyar yaşında olduğu sanılan en eski galaksinin bundan daha yaşlı olduğu tespit edildi.

Farklı ölçüm teknikleri kullanan bilim insanları Büyük Patlama'dan 380 milyon yıl sonra ortaya çıktığı düşünülen galaksinin yaşını 13.3 milyar olarak tespit etti.

Öte yandan NASA bilim insanları, daha önce bilinmeyen yedi eski galaksinin daha tespit edildiğini duyurdu. Bu galaksilerin, evrenin yaşının şu ankinin yüzde 4'ü civarında olduğu dönemlere uzandığı belirtildi.

Harvard Üniversitesi astronomi bölüm başkanı Abraham Loeb, “Bu galaksilere bakmak, Büyük Patlama sonrası evrenimiz yani kökenimiz hakkında pek çok şey öğrenmemize izin veriyor“ diyerek, o dönem galaksilerin yoğunluğunun bugünkünden bin kat daha fazla olduğunu bulduklarını söyledi.

Yeni bulunan galaksilerin ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumunu anlamada yardımcı olması bekleniyor.

 

 

(Deutsche Welle Türkçe)

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