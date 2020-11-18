Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, internette ikinci el ilaç satışına karşı uyardı: Ölüm saçıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, internet üzerinden ikinci el eşya satan bazı internet sitelerinden vatandaşlara yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış hatta kırmızı reçeteli ilaç satışı yapıldığını belirterek, “Bu şekildeki ilaç satışları adeta ölüm saçmakta” dedi.

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçların, elbise, ayakkabı, mobilya, gıda gibi ürünlerin satıldığı online platformlardan kontrolsüzce satıldığını kaydeden Saydan, bu durumun mutlaka engellenmesi gerektiğini vurguladı. Milliyet'te yer alan habere göre, Bakanlığa konuyu ilettiklerini açıklayan Saydan, şöyle konuştu:

“Son dönemde online satış kanalları üstünden ilaç satışı yapıldığına şahit oluyoruz. Açılmış kremleri bile satıyorlar. Vatandaşlarımız bu platformlardan kontrolsüzce ilaçlara erişebiliyor ve geri dönüşü olmayacak sağlık sorunları yaşıyorlar. Hatta online ikinci el satış kanallarını kullanan kişiler doktorların kendilerine reçete ettikleri ilaçların satışını yapıyorlar. Bunların içinde kullanılmış, kutusu açılmış hatta kırmızı reçeteli ilaçlar da bulunuyor. İlaç bir kazak, bir ayakkabı değildir. Kendinizin bile olsa internetten ya da başka bir ortamdan satışını yapamazsınız. Bu açıkça suçtur. İlaç kişiye özel bir üründür. Tedavi bittikten sonra artık bir kimyasal atığa dönüşüyor. Dolayısıyla imhaya gitmesi gerekiyor.”