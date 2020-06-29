Tüm dünyadaki ODTÜ'lüler buluştu, geliri öğrencilere burs oldu

Her yıl geleneksel olarak haziran ayı sonunda gerçekleştirilen ODTÜ Mezunlar Günü bu yıl pandemi koşullarından dolayı dijital ortamda yapıldı.

Aynı zamanda burs bağışı için bir kaynak yaratma amacı da taşıyan etkinlikte ODTÜ'lüler buluşmaya kaydolarak ODTÜ öğrencilerine burs bağışı da yaptılar. Toplanan bağış, 20 öğrencinin yaklaşık bir senelik eğitimi için harcanacak.

27 Haziran Cuma günü ODTÜ'lü girişimcilerin kurduğu sanal etkinlik platformu Deal Room’da gerçekleşen ''Bi Dünya ODTÜ'lü 2020” isimli sanal buluşmaya, dünyanın dört bir yanından 1.000’e yakın mezun, bürokrasi, basın, akademi, özel sektör, kamu ve girişimcilik dünyasından toplam 91 konuşmacı katıldı.

Etkinlikte 28 panel, 50’nin üzerinde sanal sınıf toplantısının yanı sıra ODTÜ'lü sanatçıların videolarından oluşan bir de mini konser düzenlendi.