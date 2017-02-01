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Dünya

Tüm dünyada paylaşım rekoru kıran o fotoğrafın hikâyesi...

"Bu gerçek olamayacak kadar iyiydi"

01 Şubat 2017 18:19

T24

T24 / ÇEVİRİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk hafta imzaladığı 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getiren kararname, tüm dünyada tepki protestoları ile karşılanırken, Chicago Tribune'ün foto-muhabiri Nuccio DiNuzzo'nun çektiği bir fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Fotoğrafta, Yahudi bir baba (Rabbi Jordan Bendat Appell) ve 9 yaşındaki oğlu ile Müslüman bir Türk baba (Fatih Yıldırım) ve 7 yaşındaki kızı, Chicago'daki protestolarda ellerindeki dövizlerle Trump'a tepki gösteriyordu. O anı fotoğraflayan DiNuzzo, perde arkasında neler yaşandığını İngiliz Independent gazetesine anlattı. "Bir an düşündüm; bu gerçek olamayacak kadar iyiydi. Bir yanda Müslüman bir çocuk, diğer yanda Yahudi bir çocuk ve babası... Ve çocuklar da çok sevimliydi" diyen DiNuzzo, "Bunun çok iyi bir kare olduğunu biliyordum. İnsanların bir araya gelebileceğini gösteren bir kareydi" ifadesini kullandı.

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