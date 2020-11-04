2020'de deprem nedeniyle tüm dünyada 201 kişi hayatını kaybetti, 163'ü Türkiye'den!

Dünya genelinde 2020 yılında depremlerde toplam 201 kişi hayatını kaybederken, bu can kayıplarının 163'ü, Türkiye'de yaşandı.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre şu ana kadar 112 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depremi, 2020 yılında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 2020 yılında dünyada 6 ve üzeri büyüklükte toplam 105 deprem meydana geldi. Bunların 9’u 7 ve üzeri olarak gerçekleşti.

USGS, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 olarak açıkladığı İzmir'de depremini de 7,0 olarak bildirdi.

Alaska, Jamaika, Rusya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Türkiye'de meydana gelen 7 ve üzeri depremlerin sadece 3'ünde ölüm meydana geldi.

Meksika'daki 7,4'lük depremde 10, Papua Yeni Gine'de 7.0 büyüklüğündeki depremde sadece 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de ise ölen kişilerin sayısı 113'e ulaştı.



Tüm dünyada 2020 yılında meydana gelen 10 ve üzeri kişinin öldüğü 4 depremden ikisi ise Türkiye'de yaşandı.

Elazığ ikinci sırada

Dünyada ölümcül depremlerde ikinci sırada ise Elazığ bulunuyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

23 Şubat'ta İran'da meydana gelen depremde ise Van'da tam 9 kişi ölmüştü.

2020 yılında 10 ve üzeri kişinin öldüğü diğer iki depremler ise Meksika ve İran'da yaşandı.

Meksika'daki 7.4 büyüklüğündeki depremde ve İran'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 10'ar kişi enkaz altında hayatını kaybetmişti.