Tüm detaylarıyla yeni VW Golf

Acaba sahne korkusu var mı? Parıldayana kadar temizlenmiş bir şekilde sahneye çıkan yeni Golf, spotların da etkisiyle kelimenin gerçek anlamıyla göz kamaştırıyor. VW Başkanı’na gala çoktan yapıldı, tüm ayrıntılar tekrar gözden geçirildi ve otomobilin artık kapalı kapıların ardında kalmasına neden kalmadı. Sıra caddelere çıkmakta... Golf VI’nın ilk halka açık gösterisine hoş geldiniz.

Ne yazık ki bu yeni Golf’ün direksiyonuna geçebilmek için, İzlanda Adası’nda gerçekleşecek ilk sürüşler için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek. Ancak VW yönetimi, lisansör dergimiz Auto Bild’e özel bir ayrıcalık tanıdı ve Golf VI’yı fotoğraf çekimleri için stüdyomuza gönderdi. Evet, orada duruyor işte. Devasa spotların, parlak ışık huzmelerinin altında... Stüdyodaki birkaç düzine spot, 18 KWatt’lık ışık gücüyle her köşeyi, her kenarı, her ayrıntıyı aydınlatıyor. Burada da sahne korkusu olmazsa iyi!

Aslında korkmak için oldukça geçerli sebepleri var. Özellikle de kendisinden beklenenlerin ne kadar fazla olduğu düşünülürse. Neticede her yeni Golf’ün mükemmel olması gerekiyor. Mükemmellik talebi öncelikle VW müşterilerinden gelse de, VW yönetiminin de düşüncesi farklı değil. Örneğin yeni otomobilin üretim sürecinin kısalması ve karlılığının artmasına rağmen daha iyi bir kalite sunabilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle bu otomobil, başarıya odaklanmış.

Golf V’in de artık iyice olgun ve iyileştirilebilecek noktaları minimuma indirgenmiş bir otomobil olması, yeni modelin işini oldukça zorlaştırıyor. Golf VI’nın, bir önceki neslin özelliklerini koruması ve buna rağmen birçok yenilik de getirmesi gerekiyor.

Golf VI’nın ömrü 4 yıl olacak

Kimilerine göre bu zaten imkânsız, ayrıca Golf VI da kapsamlı bir makyajdan başka bir şey değil. Yeni bir burun, yeni arka kısım, sertleştirilmiş köşe ve kenarlar... Hepsi bu kadar...

Neticede tamamen baştan yaratılmış bir Golf için 2012 yılını beklemek gerekecek. Bunun anlamı, VI numaranın ömrünün sadece 4 yıl olacağı. Kısa bir ömür yani. Buna rağmen Golf VI, parlak ışıkta incelendiğinde büyük bir çekicilik sunuyor. Hatta VW fanatiklerinin üzerinde büyü etkisi yapması bile mümkün. Neticede eğer Golf V’i seviyorsanız, VI’yı sevmeniz çok kolay olacaktır.

DİZAYN

Daha berrak, daha temiz ve daha kesin: Golf VI’ın “de’Silva Golf’ü” olarak VW yıllıklarında önemli bir yer bulma imkanı yüksek. Audi’den Wolfsburg’a geçiş yapan Şef Tasarımcı Walter de’Silva’nın etkilerini fark etmemek imkânsız. İtalyan tasarımcı öncelikle aracın ön tampon-tekerlek mesafesini kısaltmış. Yaşlandıkça küçülen tek şey insan değil, çünkü Golf de küçülmüş. Genel trendin aksine yeni Golf’ün uzunluğu yarım santimetre, yüksekliği ise neredeyse 5 santimetre kısalmış. Burun tasarımı daha alçak ve yayvan görünüyor, bakışları ise şimdiye kadar olduğundan daha keskin. Yeni tampon tasarımı nedeniyle yeni Golf, çenesini ileri doğru itmiş gibi görünüyor. Bu sayede tüm burun kısmı dinamizm kazanmış. Kapıların alt kısmındaki koruma çıtalarının yerine yeni otomobilde, farın alt kısmından başlayıp kapı kolları üzerinden stoplara kadar uzanan bir ütü izi bulunuyor.

Stoplara bakıldığında güncel versiyona göre oldukça inceldiği ve karoserin etrafına daha fazla dolandığı görülüyor. Bir şey kesin: Görsel ince işçilik, insan algısında gerçekten çok büyük bir etki yaratıyor. Örneğin eskisi kadar hantal görünmüyor, çizgileri daha belirgin, eskiden düz olan sac daha hassas çizgilere kavuşmuş. Golf’ün fonksiyonellik bakımından da ilerleme kaydettiği görülüyor. Örneğin kapı kolları: Artık daha sağlam bir his uyandırıyorlar, daha büyükler ve insanın eline temas eden sert köşeleri azalmış. Ayrıca subjektif kalite hissini de iyileştiriyor.







3 kapılı versiyon böyle görünecek ve 5 kapılı kardeşinden 750 Euro ucuza satılacak. Kapının altındaki kırık ve üst ütü izi daha belirgin...









Temiz çizgiler: Parça birleşim noktaları arasındaki boşlukların dar ve homojen olması, kalite hissini arttırıyor. Karoserdeki dalgalanmalar daha gergin hatlar yaratmış.





İÇ MEKÂN

Otomobille ilgili görüşmelerde VW yetkilileri, malzeme kalitesinde hissedilir bir iyileştirmenin sözünü vermişti. Grup Başkanı Martin Winterkorn bu stratejiyi, “maliyet artmadan değer arttırma” olarak adlandırıyor. Aracın içine girdiğimiz ilk anda, VW’nin bu sözü tuttuğu görülüyor. İlk etapta, zaten iyi olan koltukların daha da iyileştirildiği söylenebilir

Minder büyüklüğü, yan destekler, ayar imkânları ve kullanışlılıkta en küçük bir sorun bile yok. İkinci etapta sürücüyü, çok daha şık hale getirilmiş bir gösterge paneli bekliyor. Beyaz geri plan aydınlatması, okunaklı rakamlar, krom çerçeveler... Krom, şalterler ve kapı kollarında kullanılarak, neredeyse A3’ü aratmayan bir kalite hissi elde edilmiş.

Şalter ve düğmeler artık hem görsel hem de dokunma hissi bakımından belirgin şekilde iyileştirilmiş. Böylece elde edilen yüksek kalite hissine orta sınıfın iyi modellerinde rastlanıyor.

Örneğin far şalteri: Golf V sürücüsü basit bir plastik düğme ile yetinmek zorundaydı: Döndürülerek kontrol ediliyordu ve düğmenin tamamı ucuz bir görünüme sahipti. Golf VI’nın yeni şalterinde durum tamamen farklı: Uygun ve hoş bir klik sesiyle pozisyon seçiliyor, sağlam görünüyor ve dokunma hissi de oldukça hoş.

İç mekânın her yerinden, kaliteli bir otomobilde oturduğunuz hissi yayılıyor. Her şey sağlam, uyumlu, doğru yerleştirilmiş ve uzun ömürlü (umarız) gibi duruyor. Kalitesiz görünümlü tek şey, neredeyse hiç göze batmayan direksiyon kolunun kapağında kullanılan plastik.

Bagaj bölmesini geliştirmek konusunda ise mühendisler pek başarılı olamamış. Hatta hiçbir yenilik yok: Asimetrik yatan arka koltuk sırtlıkları, bagaj hacmini 350 lt’den 1305 lt’ye çıkarıyor. Yükleme eşiği ile zemin arasındaki basamak ve düz olamayan zemin gibi hayatı olumsuz etkileyen özellikler de aynen devam ediyor. Neticede günümüzde birçok küçük otomobil daha pratik özelliklere ve daha akıllıca tasarımlara sahip...









Gösterge paneli:

Büyük birer hız ve devir göstergesine sahip klasik gösterge yerleşimi tabi ki aynen korunmuş. Bu ikilinin içine ise depo ve hararet göstergeleri entegre edilmiş. İki büyük göstergenin arasında ise okunaklı ve biraz tecrübe elde edildiğinde çok rahat kullanılabilen ve birçok alt fonksiyonun kontrol edilebildiği merkezi bir bilgi ekranı bulunuyor. Kullanılan tüm harfler ve rakamların boyutları iyi ve hepsi okunaklı. Farlar açıldığında göstergeler artık mavi değil, arkadan gelen beyaz bir ışıkla aydınlanıyor.









Optimize edilmiş koltuklar:

Koltuklar daha da konforlu hale gelmiş. Minderlerin boyutları ve yan destekler oldukça iyi. Yeni Golf’te, arkadan alınan darbelerde baş ve boyun yaralanma riskini azaltan aktif kafalıklar da kullanılıyor. Aslında bu o kadar da büyük bir yenilik değil: İlk başlarda Golf V’te de aktif kafalıklar vardı ancak daha sonra tasarruf tedbirlerine kurban gittiler. Koltukların ayar imkanları eskiden olduğu gibi yüksek. Böylelikle uzun boylu insanlar da rahatlıkla yolculuk edebiliyor.





İyileştirilen şalterler:

Özellikle şalterler ve düğmeler gibi detaylarda VW, yeni Golf’ü görsel ve dokunma hissi olarak iyileştirmiş. Örneğin far şalteri hem elit bir hava veren kromla çerçevelenmiş, hem de daha elit bir kullanım hissi sağlanmış. Çekimlerimize konuk olan Golf VI, çok dar parça birleşim aralıkları ve mükemmel karoser geçişleriyle göz doldurdu. Kalite hissini arttıran yenilikler özellikle kapılarda çok iyi belli oluyor. Kol dayanağı dik bir şekilde yükselerek cam kumandalarının panelini ve kapı kolunu çevreleyen plastik aksamla entegre oluyor.

DVD ve eğlence:

Golf için VW, birden fazla navigasyon ve müzik sistemi sunuyor. Fotoğrafta görülen top modelin adı RNS 510 ve Almanya’daki opsiyon fiyatı 2 bin 600 Euro. DVD oynatımının dışında sistem, SD hafıza kartları için bir yuvaya ve harici MP3’ler için bir bağlantı noktasına da sahip. Navigasyonun görsel yol tarifleri, iki boyutlu veya 3 boyutlu olarak kuş bakışı perspektiften yapılabiliyor.

Daha fazla güvenlik:

Ön, yan ve kafa hava yastıklarının dışında yeni Golf, bir diz hava yastığına da sahip. Bu yastığın amacı, kaza anında sürücünün bacaklarını korumak. Çarpışma testi değerlendirmelerinde yolcu koruma disiplininde Golf VI, öncülerinden daha da iyi bir puan alabilir. Golf V bile Euro- NCAP testinde 5 yıldızla en yüksek notu almıştı.

Elektronik yardımcılar:

ESP şalterinin yanında, opsiyonel olarak diğer yardımcı sistemleri devreye sokup çıkarmaya yarayan ilave düğmeler olmasını sağlamak mümkün. Bunlardan DCC aktif amortisör sistemi anlamına geliyor ve sürücüye, konfor, sportif ve normal olmak üzere 3 seçenek sunuyor. Tiguan’dan alınan park asistanı ise Golf’te hem daha hassas çalışıyor, hem de aracı birkaç manevra yaparak park edebiliyor

DONANIMLAR

VW’nin Trend, Comfort ve Highline donanım paketleri bu otomobilde de geçerli. İsteğe bağlı olarak Golf’ü, bugüne kadar sadece Phaeton, Passat CC veya Touareg’de alınabilen elektronik yardımcılarla tıka basa doldurmak mümkün. Yenilikler arasında sunulan seçenekler şöyle sıralanabilir; otomatik park asistanı (yaklaşık 700 Euro), viraj aydınlatmalı xenon farlar (yaklaşık 1300 Euro), geri görüş kamerası (yaklaşık 350 Euro)... Pahalı VW modellerinden alınan diğer donanımlar ise lazer kontrollü ve fren fonksiyonuna da sahip aktif hız sabitleyici (1100 Euro) ve adaptif süspansiyon kontrolü (1000 Euro).

Adaptif süspansiyon bir düğme ile 3 mod arasında (spor, konfor, normal) seçim yapmaya izin veriyor. Güvenlik konusunda da gelişmeler var. Örneğin diz havayastığı ile birlikte havayastığı sayısı yediyi buldu ve bunlara aktif kafalıklar eklendi.

Peki ya fiyatlar? VW’den bu konuda yapılan açıklama şöyle: “Donanımı daha iyi olduğu için aslında fiyatı daha ucuz olacak.” Örneğin 3 kapılı baz Golf’ün (80 HP) Almanya fiyatları 16 bin 500 Euro olacak. Bu rakam güncel versiyondan 200 Euro daha fazla ama diz havayastığı ve aktif kafalıkların standart olduğu düşünülürse, fiyatta bir artış olmadığı düşünülebilir.

Geri görüş kamerası:

Yeni Golf’te ilk kez geri görüş kamerası da kullanılacak. Yağmur ve kirden korunacak şekilde arka marka ambleminin altına gizlenen kamera, geri vites seçildiğinde gizlendiği yerden çıkıyor: Amblem yukarı doğru kalkarak kameranın görüş alanını açıyor. Monitörde beliren çizgilerse park işlemini kolaylaştırıyor. Aydınlık görüntünün netliği gerçekten etkileyici... Böyle bir teknolojik oyuncağın bir kompakt otomobil için gerçekten gerekli olup olmadığına müşteriler karar verecek.

Arkada yenilik yok:



Bagaj bölmesinde her şey aynı. Koltuk sırtlıkları iki parça halinde yatırılabiliyor. Ancak bu durumda rahatsız edici bir basamak oluşuyor. Zeminin düz olmaması, özellikle kırılabilecek yükleri taşırken can sıkabilir. Neyse ki bagaj hacmi oldukça büyük: 350–1305 lt. Lastik tamir kitinin standart olduğu otomobilde yedek lastik opsiyonel.





Şanzımanlar:

Tork konvertörlü otomatik şanzıman artık yok. Manuel şanzımanın dışında DSG şanzımanı tercih etmek de mümkün.

Kumandalar:

Ayna ayar düğmesi ve elektrikli camların kumanda düğmeleri hoş ve değerli bir görünüm katan krom dekorasyonla süslenmiş.

TEKNOLOJİLER

Ekim sonunda Avrupa’da piyasaya çıktığında Golf VI’da, 4 benzinli ve iki yeni common-rail dizel motor (tümü Euro 5 emisyon normunu karşılıyor) seçeneği bulunacak. Motor konusunda Golf’ün bugüne kadar iyi olan imajı bu kez biraz gölgeleniyor. Örneğin tüketim: Optimizasyon işlemleri ve daha uzun vites oranları sayesinde motorlar 100 km’de 0,5 litreye kadar daha az tüketecek ama tutumlu modeller konusunda pazar lideri olan bir firmada tutumlu versiyonların 2009’dan önce piyasaya çıkmayacak olması ilginç. Bunlardan Blue Motion dizel versiyonun 100 km’de 3,9 lt motorinle yetineceği ve 100 gr/km’nin altındaki CO2 emisyonlarıyla pazarda çevreci fırtınalar estireceği iddia ediliyor.

Gerçek tutumlu versiyonlar piyasaya çıkana kadar VW, müşterilerini Kasım 2008’de piyasaya çıkacak olan otogazlı (LPG) Golf (102 HP) ile sakinleştirecek. Aslında bu da pek yatıştırıcı olmayabilir, çünkü Bifuel olarak adlandırılan bu Golf modellerinin ilk birkaç aylık üretiminin tamamı şimdiden satılmış durumda. Yeni Golf’ün yüksek ağırlığı da sorun olabilecek gibi görünüyor.

Stüdyomuza konuk olan 160 HP’lik TSI motorlu, 7 ileri DSG şanzımanlı, Highline donanım paketli ve zengin donanımlı Golf’ün ağırlığı 1,4 tondan fazla. Hafif üretim böyle olmamalı. Mühendisler, konfor iyileştirmesine büyük önem vermiş. Motor bölmesini kabinden ayıran yeni duvarı ve davlumbazları da kapsayan detaylı bir izolasyon paketi ve ön cam yüzeyleri arasındaki ses dalgalarını emen folyonun yol gürültülerini etkili bir şekilde emeceği söyleniyor. Ön ve arka aks bağlantı noktalarında körükler ve takozların sesi emen türden seçilmesi de karoserle süspansiyonu birbirinden daha etkili şekilde ayıracak.

TEKNİK VERİLER

Golf 1.4 TSI DSG

Kompresör ve turbo beslemeli 4 silindirli motor; silindir başına 4 supap; motor hacmi: 1390 cc; maksimum güç: 160 HP-5800 d/d; maksimum tork: 240 Nm-2000 d/d; önden çekiş; 7 ileri vitesli DSG şanzıman; önde hava kanalcıklı disk, arkada disk frenler; boyutlar (u/g/y): 4296/1786/1464 mm; dingil mesafesi: 2574 mm; boş ağırlık: 1361 kg; römork kapasitesi (frenli): 1400 kg; bagaj hacmi: 350-1305 lt; yakıt deposu: 55 lt; 0-100 km/s: 8.0 sn; maksimum hız: 220 km/s; tüketim: 6.0 lt/100 km

SONUÇ

Makyaj mı ilerleme mi? Daha önceki her yeni Golf tanıtımında olduğu gibi, bu kez de değişiklikler abartılı değil. Örneğin radikal bir dizayn değişimi yok. VW’nin Walter de’Silva yönetimindeki yaratıcı ekibi sadece görsel keskinlik ve sertlik yaratmış. Golf IV’ten V’e geçiş sırasında olduğunun aksine bu yenilik, araca daha çekici bir görünüm kazandırmış. Teknolojilerde ise önemli yenilikler yok. Örneğin TSI ve DSG’yi zaten tanıyoruz. Peki ama karoserin altındaki değişiklikler nerede kaldı? BlueMotion veya hibrid modeller nerede? Şıklaşan karoserle birlikte ileri teknoloji ürünü tasarruflu bir modelin de piyasaya çıkması daha iyi olurdu.



Auto Show