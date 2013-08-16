'Tüm Çinlileri 140 derecede yakmalı ve yok etmeli' diyen Türk vekil krize yol açtı

Facebook’ta Çinliler hakkında “tüm Çinlileri 140 derecede yakmalı ve yok etmeli” cümlesi kullandığı için partisi Sosyal Demokratlar'dan ihracı istenen Fuat Yalan Danimarka ve Çin arasında krize neden oldu.

Danimarka’nın Helsingör şehri belediye meclisi üyesi Fuat Yalan’ın, Çinliler hakkında söylediği “Tüm Çinlileri 140 derecede kaynatıp yok etmeli” sözleri Danimarka ve Çin arasında krize yol açtı.

Krizin çözülmesi için Danimarka’nın Pekin Büyükelçisi devreye girdi. Büyükelçiliğin Basın Sözcüsü Ming Ou Lü, Fuat Yalan’ın Danimarka’yı temsil etmediği ve sözlerinin sadece kendisini bağladığını, zaten hakkında polise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Büyükelçiliğin açıklaması Çin hükümeti tarafından olumlu karşılandı.

Sözlerim çok büyütüldü

20 yıldır Sosyal Demokrat Parti'den belediye meclisi üyeliği yapan Fuat Yalan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir filmde, Uygur Türk’ü bir çocuğun Çinliler tarafından işkence edilişini izledikten sonra psikolojim bozuldu, günlerce uyku uyuyamadım. O psikoloji ile bir sosyal paylaşım sitesinde 'Çinlileri 140 derecede yakmalı, tümünü yok etmeli' cümlelerine yer verdim ama ben genelleme yapmak istemedim. Sadece Uygur Türklerine işkence eden Çinlileri kastetmiştim. Zaten sözlerimden dolayı özür diledim. Ama konu çok büyültüldü. Bazı çevreler konuyu sözde Ermeni soykırımına çekerek benim Ermeni soykırımına da karşı çıktığımı aşırı milliyetçi olduğumu öne sürmeye başladılar. Partim istifamı istedi ama istifa etmedim. Partiden atacaklarsa kendileri atsınlar ben de bağımsız olarak yoluma devam ederim.”

Danimarka’da bulunan çok az sayıda Çinli de Fuat yalan hakkında polise ırkçılık yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.