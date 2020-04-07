Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan ertelemelere bir yenisi daha eklendi. Öncesinde geçtiğimiz hafta araç muayenesi konusunda, muayene süresi dolan kullanıcılara bakanlık 3 ay süre tanımıştı. Bugün ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla egzoz gazı emisyonu ölçümü yani egzoz muayene süresi dolan kullanıcıların 3 ay içerisinde ölçüm yaptırmamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içinde bu ölçümü yaptırabileceğini açıkladı.

Egzoz muayenesi nedir, ne kadara mal olur?

Motorun içinde yakıtın yanmasıyla birlikte ortaya çıkan atık gazların, dışarıya atılmasını sağlayan sistem egzoz sistemidir. Ancak bu işlemin belirli bir sınırı var ve çevreyi kirletmemesi gerekmektedir.

Aracın motorundan çıkan egzozu ve egzoz borularının durumunu, bağlantılarını inceleyen testlere egzoz muayenesi denir. Ölçümlerle birlikte araçlara egzoz gazı emisyon evrağı ve pulu verilir. Söz konusu inceleme ile aracın trafikte olduğu sürede havaya verdiği zarar ölçülür. Bu oran tolere edilebilir sınırın üstündeyse araç, egzoz muayenesinden geçemez.

Egzoz gazı emisyonu 3 yaşından büyük otomobillerde 2 yılda bir yapılır. Yeni yani kullanılmamış olarak satın altığınız otomobil alındığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca egzoz muayenesine ihtiyaç duyulmaz.

Egzoz muayene ücreti 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 80 TL olarak belirlenmiştir. Oto sanayi sitelerinde egzoz gazı ölçümü yapan özel servisler bulunmaktadır.