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Tüm Ankara'ya 'arama kararı'

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimi'nin aldığı karar gereğince asayiş ekipleri Cuma akşam saat 24.00'e kadar Ankara'nın her yerinde arama yapabilecek

24 Eylül 2014 22:12

Tahir Alperen

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimi skandal bir karara imza attı. Karar gereğince, Asayiş Polis ekipleri Cuma akşam saat 24.00'e kadar Başkent Ankara'nın her yerinde arama yapabilecek.

Elde edilen bilgilere göre, 6. sulh ceza Hakimi Hulya Tıraş'ın 2014/3329 sayılı kararına istinaden Ankara il genelinde umuma açık alanlar, cadde ve sokaklar, araçlar, tüm şahıslar, şahısların üzeri ve evrakları dahil olmak üzere arama yapılabilecek.

Aramalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerince yapılacak. Uygulama ankara merkez ve tüm ilçe ekiplerine gönderildi.

Başkent Ankara'da daha önce de olağanüstü hal günlerini hatırlatan bu tip bir karar alınmış ve tüm kesimlerin tepkisini toplamıştı.

 

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