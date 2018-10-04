Tuluyhan Uğurlu'dan Ukrayna'da konser 

Sonat Kerem / Kiev, 4 Ekim (DHA) - Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin davetiyle Ukrayna’ya gelen Tuluyhan Uğurlu, Kiev’de Yahudi Karay Türklerinin ibadethanesi olarak inşa edilen ve günümüzde kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Aktör Evi’nde “Dünya Başkenti İstanbul” adlı eserini seslendirdi..

Konser öncesi DHA\'nın sorularını yanıtlayan Uğurlu, şöyle konuştu:

“Ukrayna sanatsever, güler yüzlü insanların ülkesi. Buraya ilk defa geliyorum, ama bundan sonra sıkça gelmeyi planlıyorum. Ukraynalıların insan ilişkileri bize benziyor, konuksever ve yardımseverler. Ukrayna’daki insanları tanımaktan büyük mutluluk duydum. Ukrayna’da ‘Işık Ülkesine Yolculuk’ ve ‘Dünya Başkenti İstanbul’ adlı projelerimi seslendiriyorum. Bugün, İstanbul’un yaşamış olduğu tüm tarihi anlatan bir çalışma seslendireceğim.”

Konserin düzelendiği binanın eskiden Karay Türklerinin ibadethanesi olduğunu belirten Uğurlu, devam etti:

“Burası bir ibadethane; Türkiye Yahudileri\'nin ibadethanesi. Muhteşem bir bina. Böyle bir yerde ‘Dünya Başkenti İstanbul’u seslendirmek, bu proje içinde söylediğim sözlerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu binanın varlığı bile, benim eserimdeki mesajları anlatıyor. Bütün farklılıklarımıza rağmen biz aslında biriz, insanoğluyuz.”

Konserin açılış konuşmasını yapan Berat Yıldız, “Bu tarihi bina 1900 yılında inşa edildi. Dünyada bugün sayıları azalan Karay Türkleri için inşa edilen bir bina, dolayısıyla bizim için böyle manevi bir tarafı var. Sanatçımız Tuluyhan Uğurlu bizleri kırmayarak hem bu tarihi havayı solumak, hem de sizlere kendi eserlerinden bir sunum yapmak üzere bizlerle beraber” dedi.

Daha sonra söz alan T.C. Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ukrayna ile siyasi ilişkilerimiz çok iyi gidiyor, bunun yanında kültürel ilişkilerimizi de hızlı bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Bu yüzden kültür müşavirliğimizin bu projeyi hayata geçirmesi çok memnuniyet verici. Böyle anlamlı bir binayı seçtiğiniz için özellikle teşekkür ederim.

“Bizim Büyükelçiliğimizin bir sloganı var: ‘Daha fazla Türkiye Ukrayna’da, daha fazla Ukrayna Türkiye’de’. Bu amacımıza sanatıyla desten veren Tuluyhan Beye de teşeklür ediyoruz.”

Tuluyhan Uğurlu, konserine başlarken, “Bu akşamki konseri, tüm dünyada yaşanan terör faaliyetlerinde hayatlarını kaybeden insanların ruhlarına atfediyorum. Terör medeniyetimizin ortak düşmanıdır” dedi. (Fotoğraflı)