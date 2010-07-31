-TULUYHAN UĞURLU'DAN KANADA'DA KONSER İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kanada'da konser verecek. Yapılan açıklamaya göre Uğurlu, 7 ve 8 Ağustos günlerinde Kanada-Türk Dostluk Vakfınca düzenlenen ''Toronto Türk Festivali''nde mehter takımıyla sahne alacak. Uğurlu, Yonge&Dundas Square'de Fatih Belediyesi Mehteran Takımı ile verilecek konserlerin ardından görüntüler eşliğinde İstanbul'u anlatan ''Dünya Başkenti İstanbul'' isimli eserini seslendirecek. Mehter takımının ana caddedeki yürüyüşüyle başlayacak konserlerde Uğurlu, piyanoyla çaldığı mehter temalarıyla konser meydanına ulaşan mehter takımını sahneye davet edecek. Uğurlu, marşların arasına Anadolu motifleriyle süslenen doğaçlamalarla renk katacak. Yabancı bir ülkede ilk kez piyano ile mehteranın aynı sahneyi paylaşacağı konserlere, 100 bin kişinin katılması bekleniyor.