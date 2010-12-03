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Yaşam

TULUYHAN UĞURLU OSMAN HAMDİ BEY İÇİN ÇALACAK İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 12:40

-TULUYHAN UĞURLU OSMAN HAMDİ BEY İÇİN ÇALACAK İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Osman Hamdi Bey'in ölümünün 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 3. konserini 10 Aralıkta Caddebostan Kültür Merkezi'nde, (CKM) verecek.  Memuriyet hayatı içinde bir dönem ''Kadıköy Şehremini-Kadıköy Belediye Başkanı'' olarak da görev yapan Osman Hamdi Bey onuruna verilecek konseri, Kadıköy Belediyesi düzenledi.  Konserde Tuluyhan Uğurlu, Anadolu uygarlıklarını anlatacağı ''Güneş Ülke Anadolu'' isimli eserini seslendirecek. Konser, ücretsiz izlenebilecek.  Tuluyhan Uğurlu, ''Güneş Ülke Anadolu'' isimli eserinde neolitik çağdan bugüne Anadolu uygarlıklarını anlatıyor.  Çatalhöyük'le başlayıp, Hitit, Frig, Lidya, Likya, Urartu, Roma, Bizans, Sulçuklu, Osmanlı ile süren konser; Cumhuriyetle noktalanıyor.  Eserin başında ve sonunda Osman Hamdi Bey'i anlatan görsel materyaller, Tuluyhan Uğurlu'nun müziği eşliğinde sunulacak. Konserde Tuluyhan Uğurlu'ya kavalda Murat Toraman, viyolada Doğukan Çokşeker, elektro gitar ve yaylı tamburda Uğur Varol ve vurmalı enstrümanlarda Gürkan Özkan eşlik edecek.  UNESCO'nun ''Osman Hamdi Bey Yılı'' olarak belirlediği 2010 yılı içinde Tuluyhan Uğurlu ilk konserini Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Osman Hamdi Bey'in kurduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde gerçekleştirdi.  Kocaeli Belediyesi ise etkinliklere Gebze-Eskihisar'da Osman Hamdi Bey evinin bahçesinde düzenlediği konserle katıldı. Osman Hamdi Bey'in kabrinin de bulunduğu Eskihisar konserinin ardından Kadıköy Belediyesi 2010 yılının son etkinliğini Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. 

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