Tuluyhan Uğurlu  ‘ Çanakkale Mektupları ‘ resitali ile müzik ziyafeti verdi

İSTANBUL,(DHA)-KARTAL Belediyesi, ‘ Çanakkale Şehitleri Anma ‘ gününde sanata yer verdi. Piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Kartal’da sahne aldı.

Tuluyhan Uğurlu, ‘Çanakkale Mektupları’ başlıklı piyano resitaliyle sevenleriyle buluştu. Kartallıların ücretsiz dinlediği konsere sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Konser Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başladı.

Uğurlu’nun Çanakkale Savaşı’nı anlattığı resitalde müzikle eşzamanlı olarak; savaş sırasında iki tarafın yazdığı mektuplar ve Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitleri’ şiirini yazmasını anlatan videolar da yer aldı.

\"ÇANAKKALE MEKTUPLARI BESTESİ GÖNÜLLERİ FETH EDİYOR \"

Konser sonrası değerli sanatçıyla yaptığımız söyleşide ünlü müzisyen Tuluyhan Uğurlu, \" Çanakkale Mektuplarını bestelemiştim ve bunu devamlı çalıyorum. Bazen Mustafa Kemal’in Güneşin Askerlerinin içinde bir bölüm olarak ya da müstakil konser olarak. Çanakkale’den cepheden ailelerine yazdıkları mektupları hem şehitlerimizin hem de Anzak’lı askerlerin yazmış oldukları mektupları anlatarak duygu dolu bir mana ortamı oluşturuyorum \"dedi.

\"SANAT DÜNYADA HIZLA YOZLAŞIYOR \"

Piyanist Tuluyhan Uğurlu : \"Sanat zaten o kadar kolay rastlanan birşey değil. Dünyada çok kolay rastlanan birşey değil hele çağımızda hiç değil. Gittikçe yozlaşıyor. Yani Türkiye’de sanatçı bir kaç kişiden öteye gidemez. Ben sanat adına bir kısır döngüye girmedim.\"

\"MÜZİK MEKANI VE ALGILAMAYI DEĞİŞTİRİYOR, ÇEŞİTLİLİĞMİZİ KORUMALIYIZ \"

Sanatçı sözlerine şöyle devam etti : \"Türkiye’nin muhteşem özelliği farklı tarzdaki eserleri aynı gece aynı saatte ortalama iyi bir performansla dinleyebilme özelliğimiz. Bizim en önemli özelliğimiz bu , Avrupa’da da yoktur.Bu azaldı. Bu iyi birşey değil. Bizim senfoni orkestralarımızı, opera ve balemizi , bir taraftan Türk Sanat Müziğimizi , Mehterimizi dört bir yandan o çeşitliliği sanat severe sunmamız lazım. O zaman sanat Türkiye’de tekrar coşar. Ve coşku dolu zirvelere doğru yükselir. Müzik mekanı ve algılamayı değiştiriyor. İnsanı özgürleştirir. Müziği asla bırakmamalıyız. \"

TULUYHAN UĞURLU\'NUN SANAT YOLCULUĞU

Ünlü sanatçı dört yaşında piyano çalmaya başladı. Yedi yaşında Harika Çocuklar Sınavı\'na girdi ve üstün müzik yeteneğiyle bu yarışmayı kazandı. Lise ve konservatuvarı birlikte okudu. Viyana Müzik Akademisi\'nin iki bölümünü de başarıyla bitiren Uğurlu, lisans eğitimini bitirdikten sonra sanat yaşamı için önemli bir karar aldı. Dünyanın en büyük bestecilerinin müziklerini çalışmış, onların sadece notalarını değil, yaşamlarını da öğrenmişti. Her türlü zorluğa karşın müzik dünyasında savaşmaya ve sadece kendi müziğini seslendirmeye karar verdi. 1987\'de Avrupa\'da verdiği canlı konser kayıtlarından oluşan ilk albümünü doldurdu. \"Go With God\" Kainat, Bach ve inanç konuları onu derinden etkiliyordu. İkinci albümünde Bach\'ın etkisiyle kutsal kitapları işledi Türkiye\'deki müzikseverler tarafından da tanınmasına sebep olan \"İstanbul kanatlarımın Altında\" filminin müziklerini yapma fırsatı buldu.

