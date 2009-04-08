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Kültür-Sanat

Tuluyhan Uğurlu 'Aya İrini Müzesi'nde

Piyano virtüozu Tuluyhan Uğurlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aya İrini Müzesi'nde konser verecek.

08 Nisan 2009 03:00

Piyano virtüozu Tuluyhan Uğurlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aya İrini Müzesi'nde konser verecek.

Yapılan açıklamaya göre, ''21. Yüzyılın Işık Çocukları'' adı verilen konser için özel olarak hazırlanan görsel gösteride, dünyanın yaşadığı çevresel değişimler ve insanlığın binlerce yıldır doğaya verdiği zararlar anlatılacak.

Konserin finalinde sahneye çıkacak çocuk korosu, ''Bu Toprağın Çocukları'' isimli çevre içerikli şarkıyı seslendirecek.

Konserin geliri, Bolluca Çocukevi'ne bırakılacak.

(AA)

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