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Politika

TULUNAY İÇİN TBMM'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ TBMM (A.A)

26 Aralık 2010 13:43

-TULUNAY İÇİN TBMM'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ TBMM (A.A) - 26.12.2010 - Vefat eden eski milletvekili Mehmet Zeki Tulunay için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eski ve yeni bazı milletvekilleri, ailesi, yakınları ve TBMM çalışanları katıldı. Tulunay'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1919'da Malatya'da dünyaya gelen Tulunay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Savcı, hakim görevlerinde bulunan, serbest avukatlık ve çiftçilik yapan Tulunay, 10. ve 11. Dönem Malatya milletvekili seçildi. Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyeliği yapan Tulunay, 4 çocuk babasıydı.

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