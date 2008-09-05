Tulumlu çeteden kamyon şoförü çıktı

Geride kıl bırakmamak için özel yaptırdıkları tulum, eldiven ve kar maskeleri ile benzin istasyonlarını soyan 8 kişilik çete çökertildi. Çete üyelerinin hepsi kamyon şoförü çıktı.



İstanbul'da yılbaşından beri artan benzinci soygunlarını araştırmak için Asayiş Şubesi’nde bir ekip oluşturuldu. Dedektifler, benzincilerdeki kamera görüntüleri ile soyguncuların kullandığı otomobilleri terk ettikleri yerlerdeki güvenlik kameraları görüntülerini tek tek inceledi.



Polis, soyguncuların bir otomobilinin plakasını belirledi. Otomobil kiralık çıktı. Oto kiralama şirketinde inceleme yapan dedektifler, soygunları, Güngören’deki bir hafriyat firmasında kamyon şoförü olarak çalışan 8 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis önceki gün, Sedat Kazan (34), Kürşat Tosun (30), Orhan Ergün (35), Levent Altıntaş (31) ve Lütfü Toprak’ı (30) yakaladı.



Önce keşif, sonra soygun



Çetenin lideri Şerafettin Toprak’ın bir ay önce insan kaçakçılığı suçundan Malatya’da cezaevine konulduğu, adamlarından Yasin Beder’in sahte para bulundurmak suçundan tutuklu olduğu, İsmail Toksöz’ün ise Kütahya’da askerliğini yaptığı ortaya çıktı. Polis çetenin çalışma yöntemlerini belirledi. Buna göre çete üyeleri, önce soygun yapacakları benzinliği buluyor, sonra da bölgede keşif yapıyordu.



Soyguncular, kiraladıkları otomobil ile soyacakları benzinliğin 1 km yakınına kadar geliyordu. Kiralık otomobili park eden soyguncular, çalıntı otomobille benzinliğe gidiyordu. Geride kıl bırakmamak için özel olarak yaptırdıkları tulum, eldiven ve kar maskeleriyle gerçekleştirilen soygundan sonra çalıntı otomobili terk eden çete üyeleri, kiralık otomobile geçip kaçıyorlardı. Polis, çetenin 9 benzin istasyonunu soyduğunu ve 5 otomobili çaldığını belirledi

