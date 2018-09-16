'Tulum ve Horon Kurultayı'nda gayda ve tulum bir arada çalındı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, tulum ve horon kurallarının kayda alınarak, gelecek nesillere doğru aktarılması amacıyla \'Tulum ve Horon Kurultayı\' düzenlendi. Kurultayda, Karadeniz\'in nefesli enstrümanı tulum ile benzer özellikteki İskoçların milli çalgısı gayda bir arada çalındı. Tulum sanatçıları gayda, gayda sanatçıları da tulum çalmaya çalışınca eğlenceli anlar yaşandı.

Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği ile Çamlıhemşin-Hemşin Vakfı tarafından tulum ve horon kurallarının kayda alınıp, gelecek nesillere doğru aktarılması için \'Tulum ve Horon Kurultayı\' düzenlendi. Kurultaya Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Gültan, Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği Hızır Canbaz, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Devlet Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Abdullah Akat, Avusturya Viyana Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretim üyesi ve gayda sanatçısı Prof. Dr. Ulrich Morgenstern ile Karadenizli tulum sanatçıları katıldı. Kurultayda akademisyenler, horon kültürü ile ilgili sunumlar yaptı. Tulum sanatçılarının anlatımıyla tulum ve horon kuralları belirlenip, kayda alındı. Kayıt altına alınan kuralların kitapta toplanacağı belirtildi.

TULUM VE GAYDA BİR ARADA

Kurultayda, Karadeniz\'in nefesli enstrümanı tulum ile benzer özellikteki İskoçların milli çalgısı gayda bir arada çalındı. Tulum sanatçıları Filiz İlkay Balta ve Hüseyin Reyhan ile Avusturya Viyana Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğretim üyesi ve gayda sanatçısı Prof. Dr. Ulrich Morgenstern, tarihi Kemer Köprü üzerinde mini konser verdi. Tulum ve gayda ile ortak ezgiler çalındı. Tulum sanatçıları gayda, gayda sanatçıları da tulum çalmaya çalışınca eğlenceli anlar yaşandı. Her iki ülke sanatçıları da birbirilerinin enstrümanlarını çaldı.

MORGENSTERN: KARADENİZLİ TULUMU İHTİYAÇ GİBİ GÖRÜYOR

Gayda sanatçısı Prof. Dr. Ulrich Morgenstern, Karadeniz halkının kültürlerine sahip çıkmalarının kendisini etkilediğini belirterek, \"Avrupa\'da tulum ve benzeri çalgılar bir dönem yok oldu. Sonra yeniden canlandı; acak Karadeniz\'de tulum kültürü süreklilik arz ediyor. İnsanlar tulum çok ciddiye alıyor. İnsanlar birilerine bir şeyi göstermek için değil, tulumu hayatlarının bir ihtiyacı gibi görüyor\" diye konuştu.

GÜLTAN: AMACIMIZ, HORONUN ORİJİNAL HALİNİ ARŞİVLEMEK

Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Gültan ise tulum ve horondaki dejenerasyonu bir parça engellemeyi ve horonların nasıl oynanması gerektiği konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi. Gültan, \"Kurultayda tulum, horon ve türkü konusunda uzmanlaşmış olan eski ustalarımızı dinledik. Onlarla beraber kaideleri kayıt altına aldık. Amacımız bunları kitap haline getirmek. Bir sonraki hedef olarak ta bunu bir CD haline getirip kaydetmeyi düşünüyoruz. \'Anadolu\'nun Kayıp Şarkıları\' gibi bir proje yapmak istiyoruz. Amacımız horonun orijinal halini arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak\" dedi.

Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hızır Canbaz da köklü geçmişe sahip horon kültürü ve eski kaidelerin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirterek, \"Bunları kayıt altına almak istedik. Bu kayıtlar kültürel miras için çok önemli. Tulum derinliği olan ve ayrı bir ekol. Buna sahip çıkmamız gerekiyor\" diye konuştu.

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