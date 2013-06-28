Tuluhan Tekelioğlu'nun Sabah'taki işine son verildi

Çiğdem Anad ve Mirgün Cabas, Doğuş Yayın Grubu'ndan istifa etti, Nermin Yurteri NTV Yayın Yönetmeni oldu

Cem Aydın, Neyyire Özkan ve Gürsel Göncü'nün ardından Doğuş Yayın Grubu'nda 15 senedir çalışan Mirgün Cabas ile 6 senedir çalışan Çiğdem Anad da istifa etti. Nermin Yurteri NTV Yayın Yönetmenliği'ne getirildi