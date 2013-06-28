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Tuluhan Tekelioğlu'nun Sabah'taki işine son verildi
6 yıldır Sabah'a pazar röportajları yapan Tuluhan Tekelioğlu işten çıkarıldı
Sabah gazetesi yeni dönemde Tuluhan Tekelioğlu ile çalışmayacağını bildirdi. Tekelioğlu, 6 yıldır gazeteye pazar röportajları yapıyordu.
Medyatava'da yer alan habere göre, Tekelioğlu geçtiğimiz haftalarda Twitter'daki yorumları nedeniyle Sabah yönetiminden uyarı almıştı.
TGRT Haber'de yayınlanan "Tuluhan Telekioğlu ile 25. Saat" programı da Ocak ayında ilk bölümünün gösterilmesinin ardından kanal yönetimi tarafından yayından kaldırılmıştı.
Tuluhan Tekelioğlu, işten çıkarıldığını duyurduğu Tweet'inde "Bugün aynı anda iki haber aldım. Hala oldum!!! Ve Sabah gazetesindeki röportajlarıma son verildi. Hayat döngüsü..." ifadelerini kullandı.
Bugun ayni anda iki haber aldim. Hala oldum!!!. Ve Sabah gazetesindeki roportajlarima son verildi. Hayat dongusu....
— Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) July 15, 2013
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