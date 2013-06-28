T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuluhan Tekelioğlu'nun Sabah'taki işine son verildi

6 yıldır Sabah'a pazar röportajları yapan Tuluhan Tekelioğlu işten çıkarıldı

15 Temmuz 2013 17:27

Sabah gazetesi yeni dönemde Tuluhan Tekelioğlu ile çalışmayacağını bildirdi. Tekelioğlu, 6 yıldır gazeteye pazar röportajları yapıyordu.

Medyatava'da yer alan habere göre, Tekelioğlu geçtiğimiz haftalarda Twitter'daki yorumları nedeniyle Sabah yönetiminden uyarı almıştı.

TGRT Haber'de yayınlanan "Tuluhan Telekioğlu ile 25. Saat" programı da Ocak ayında ilk bölümünün gösterilmesinin ardından kanal yönetimi tarafından yayından kaldırılmıştı.

Tuluhan Tekelioğlu, işten çıkarıldığını duyurduğu Tweet'inde "Bugün aynı anda iki haber aldım. Hala oldum!!! Ve Sabah gazetesindeki röportajlarıma son verildi. Hayat döngüsü..." ifadelerini kullandı.

Bugun ayni anda iki haber aldim. Hala oldum!!!. Ve Sabah gazetesindeki roportajlarima son verildi. Hayat dongusu....

— Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) July 15, 2013

ETİKETLER

sabahtuluhan tekelioğlumedyatava
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2013-07-15T17:27:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/tuluhan-tekelioglunun-sabahtaki-isine-son-verildi,234378","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/tuluhan-tekelioglunun-sabahtaki-isine-son-verildi,234378"}]

İlgili Haberler

Tuğçe Tatari: An itibarı ile Akşam gazetesinden kovuldum

Tatari: 6 senedir çalıştığım gazeteden önce internet haberleri sonra insan kaynaklarının bildirimi ile haberdar oldum

Çiğdem Anad ve Mirgün Cabas, Doğuş Yayın Grubu'ndan istifa etti, Nermin Yurteri NTV Yayın Yönetmeni oldu

Cem Aydın, Neyyire Özkan ve Gürsel Göncü'nün ardından Doğuş Yayın Grubu'nda 15 senedir çalışan Mirgün Cabas ile 6 senedir çalışan Çiğdem Anad da istifa etti. Nermin Yurteri NTV Yayın Yönetmenliği'ne getirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24