Tulsi Gabbard da resmi olarak seçim kampanyasına son verdi; Demokrat Parti başkan adaylığı için yarışan iki aday kaldı

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Hawaii Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, Demokrat Parti başkan adaylığı yarışından resmi olarak çekildiğini duyurdu.

Gabbard'ın kampanyasına son vermesiyle birlikte Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan sadece Bernie Sanders ve Joe Biden kaldı.

İnternet üzerinden yayınladığı bir video ile seçmenine seslenen Gabbard, "Bugün seçim kampanyama son veriyorum ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'a bu ülkeyi bir araya getirme mücadelesinde tam destek veriyorum" dedi.

Gabbard, Biden'a desteğini sunan Kamala Harris, Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar gibi isimlerin arasına katıldı.

Gabbard, yarıştan çekilme sebebini çoğunlukla ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgınına bağladı. Gabbard, "Şu anda yapabileceğim en iyi şey Hawaii halkının sağlığı için çalışmak" dedi.

Gabbard, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg gibi güçlü adaylardan daha uzun süre kampanyasını sürdürse de sadece iki delege kazabildi.

ABD medyası uzun süredir Gabbard destek toplayamadığı için yarışta sadece iki isim kalmış gibi davranıyordu, ancak Gabbard'ın kararıyla bu durum resmiyete dönüştü. Delege sayısında Biden'ın çok gerisine düşen Sanders'ın kısa süre içerisinde kampanyasına son verebileceği konuşuluyor. Bu durumda Joe Biden, Kasım ayındaki genel seçimlerde Donald Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat başkan adayı olacak.