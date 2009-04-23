Tülin Şahin'in yeni hedefi bebek

Tülin Şahin fotoğrafları - FOTOGALERİ

İstanbul'un yeni yüzü Tülin Şahin - FOTOGALERİ



30 ülke, 142 şehir gördüm

Tutumlu bir insanım

Tülin Şahin, Hafta Sonu dergisine hem yeni çıkan kitabı hem de evliliği hakkında konuştu. Pek çok önemli markanın yüzü olan ünlü manken, “Planlarımın arasında bebek de var ama şu anda bir tarih vermem mümkün değil” diyor.Bu hafta içinde raflarda bulabilirsiniz. Bu kitabı yazmamdaki en büyük etken herkese hayatları boyunca, sağlıklı yaşama tüyolarını verebilmek.Anlatmak istediğim belirli bir diyet programı değil. Özellikle bu kitapta insanların tüm hayatlarını belirli bir programa sokabilmek. Artık çeşitli diyet programlarına inanmıyorum. Bence bu bir hayata bakış felsefesi. Eğer ki, bir insan spor ve gerçekten sağlıklı beslenme programını bir arada uygulayabilirse sorun yok.Tabii ki spor hayatımın vazgeçilmezi. Özellikle ben sporun açık havada yapılanını seviyorum. Hele İstanbul gibi iklimi buna uygun bir şehirde... Dediğiniz gibi, spor hayatımın bir vazgeçilmezi. 12 ay aralıksız olarak spor yapıyorum. “Bunlar ne mi dersiniz?” En başta sahilde yürüyüş, bisiklet, yüzme, at binme... Ama bunun yanında power plate’ten de vazgeçemiyorum. Ayrıca bazı yeni sporlar beni çok heyecanlandırıyor. Bunların en başındaki ise eskrim geliyor. Tüm okuyanlara şunu tavsiye edebilirim; lütfen herkes en keyif aldığı sporu yapmaya çalışsın. Çünkü spor bir zorunluluk değil, bir zevktir. Kişi mutlu olduğu egzersizi yaparak sağlıklı kalabilir.- Açıkçası ben kendimi sadece model olarak görmüyorum; yıllardır bir sürü başka işle ilgileniyorum. Sakın yanlış anlamayın, modelliği küçümsemiyorum. Model üst kimliği altında moda ile ilgili birçok proje üretiyorum. Bunu bir moda yelpazesine benzetebilirsiniz.- DDF’in bu kampanya için beni önermesi, bakan ve bakanlığın beni kabul etmesi ile gerçekleşti.- 29 yaşındayım ve şu ana kadar tam 30 ülke gördüm, 142 kadar dünya çapında şehir.- Doğal olarak ikimizin de işleri ayrı. Ancak istisna da olsa onun programına uyan bazı seyahatlere benimle birlikte geliyor.- Evet, var ama şu an da bir tarih vermem mümkün değil.- Sadece ve sadece hep çok çalışırım, yaratmaya ve üretmeye çaba gösteririm.- Birçok ülke ile kıyasladığınız zaman Türk kadını ve erkeği kendilerine özen gösteriyorlar. Ve modayı yakından takip ediyorlar.- Mümkün olduğu kadar doğru yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Zaten tutumlu bir insanım.- Makyaj ve bakım sırları üzerine olan ikinci kitabım ‘Sırlar’ın devamını yapmayı planlıyorum. Ama bu bir kitap değil tabii, daha farklı bir formatta kadınların çok seveceği bir ürün olacak (gülüyor). Birçok yabancı marka ile kontratlarım devam etmekte, onlarla çalışmayı sürdüreceğim.