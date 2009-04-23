Tülin Şahin'in yeni hedefi bebek

“Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz” adlı dördüncü kitabını çıkaran Tülin Şahin, “Planlarım arasında bebek yapmak da var ama şu an bir tarih veremiyorum” dedi. Tülin Şahin fotoğrafları - FOTOGALERİ
İstanbul'un yeni yüzü Tülin Şahin - FOTOGALERİ
Tülin Şahin, Hafta Sonu dergisine hem yeni çıkan kitabı hem de evliliği hakkında konuştu. Pek çok önemli markanın yüzü olan ünlü manken, “Planlarımın arasında bebek de var ama şu anda bir tarih vermem mümkün değil” diyor. Öncelikle son kitabınızdan söz etmek istiyorum. “Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyor sunuz?” ne zaman raflardaki yerini alacak?
Bu hafta içinde raflarda bulabilirsiniz. Bu kitabı yazmamdaki en büyük etken herkese hayatları boyunca, sağlıklı yaşama tüyolarını verebilmek. Diyet konusunda son trend neler? Nasıl bir sistem önerirsiniz?
Anlatmak istediğim belirli bir diyet programı değil. Özellikle bu kitapta insanların tüm hayatlarını belirli bir programa sokabilmek. Artık çeşitli diyet programlarına inanmıyorum. Bence bu bir hayata bakış felsefesi. Eğer ki, bir insan spor ve gerçekten sağlıklı beslenme programını bir arada uygulayabilirse sorun yok. Sağlıklı yaşam adına sporu hayatınızdan eksik etmediğinizi biliyoruz. Neler yapıyorsunuz? Önerileriniz neler?
Tabii ki spor hayatımın vazgeçilmezi. Özellikle ben sporun açık havada yapılanını seviyorum. Hele İstanbul gibi iklimi buna uygun bir şehirde... Dediğiniz gibi, spor hayatımın bir vazgeçilmezi. 12 ay aralıksız olarak spor yapıyorum. “Bunlar ne mi dersiniz?” En başta sahilde yürüyüş, bisiklet, yüzme, at binme... Ama bunun yanında power plate’ten de vazgeçemiyorum. Ayrıca bazı yeni sporlar beni çok heyecanlandırıyor. Bunların en başındaki ise eskrim geliyor. Tüm okuyanlara şunu tavsiye edebilirim; lütfen herkes en keyif aldığı sporu yapmaya çalışsın. Çünkü spor bir zorunluluk değil, bir zevktir. Kişi mutlu olduğu egzersizi yaparak sağlıklı kalabilir. Mankenliği ne kadar süre daha yapmayı planlıyorsunuz?
- Açıkçası ben kendimi sadece model olarak görmüyorum; yıllardır bir sürü başka işle ilgileniyorum. Sakın yanlış anlamayın, modelliği küçümsemiyorum. Model üst kimliği altında moda ile ilgili birçok proje üretiyorum. Bunu bir moda yelpazesine benzetebilirsiniz. Türkiye ve İstanbul’un 2009 yüzü olarak seçildiniz, ülkeyi ve şehri tüm dünyaya tanıtacaksınız. Bu seçim nasıl oldu?
- DDF’in bu kampanya için beni önermesi, bakan ve bakanlığın beni kabul etmesi ile gerçekleşti.
30 ülke, 142 şehir gördüm İşiniz gereği neredeyse kıtalar arası yolculuk ediyorsunuz sık sık... Bugüne kadar kaç ülke gezdiniz?
- 29 yaşındayım ve şu ana kadar tam 30 ülke gördüm, 142 kadar dünya çapında şehir. Seyahatlerinizde eşiniz de size zaman zaman eşlik ediyor mu?
- Doğal olarak ikimizin de işleri ayrı. Ancak istisna da olsa onun programına uyan bazı seyahatlere benimle birlikte geliyor. Bebek planlarınız arasında var mı?
- Evet, var ama şu an da bir tarih vermem mümkün değil. Tülin Şahin yedi dil biliyor, dünyanın önemli moda şehirlerindeki defilelerde boy gösteriyor. ‘Sivaslı Cindy’ yıllar içinde çok yol kat etti. Bu başarının sırrı nedir?
- Sadece ve sadece hep çok çalışırım, yaratmaya ve üretmeye çaba gösteririm. Tutumlu bir insanım Türk insanının giyim zevki konusunda neler söylemek istersiniz?
- Birçok ülke ile kıyasladığınız zaman Türk kadını ve erkeği kendilerine özen gösteriyorlar. Ve modayı yakından takip ediyorlar. Gelirinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Mümkün olduğu kadar doğru yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Zaten tutumlu bir insanım. Önümüzdeki bir yıl için planlarınızı öğrenebilir miyiz?
- Makyaj ve bakım sırları üzerine olan ikinci kitabım ‘Sırlar’ın devamını yapmayı planlıyorum. Ama bu bir kitap değil tabii, daha farklı bir formatta kadınların çok seveceği bir ürün olacak (gülüyor). Birçok yabancı marka ile kontratlarım devam etmekte, onlarla çalışmayı sürdüreceğim.