Tülin Şahin' in güzellik sırları

Her sabah 100 dakika yürüyor. Selülitle savaş için Power Plate ile egzersiz yapıyor. Günün yorgunluğunu lavanta banyosuyla atarken, cildinin ışıltısını ise şeker, tuz, limon ve sütten oluşan özel maskeyle koruyorÜlke ülke geziyor, defileden defileye koşuyor. Narin ama güçlü bedeniyle her zaman formda, incecik, zarif... Türkiye'nin en çekici ve güzel kadınlarından Tülin Şahin, sağlıklı yaşam adına spordan vazgeçmiyor. İstanbul'un 2009 turizm kampanya yüzü seçilen Şahin, nerede olursa olsun her sabah 100 dakika yürüyor ya da 30 dakika bisiklete biniyor. İstanbul'da olduğunda da özel bir merkezde 15 dakika Power Plate cihazıyla egzersiz yapıyor. Tülin Şahin, sıkı ve sağlıklı bir bedeni medikal estetikle ve kendi yarattığı pratik yöntemlerle koruyor.Bir dönem verdiği 27 kilonun ardından hayatındaki 'denge'yi bozmayan Şahin, cilt bakımı için kendi geliştirdiği tarifleri uyguluyor. Evde yapılabilecek güzellik tüyolarını www.tuliss.com sitesinde kadınlarla paylaşıyor. 'Siz Hala Diyet mi Yapıyorsunuz' adlı yeni kitabının heyecanını yaşayan Şahin ile Akşam gazetesi röportaj yaptı.Sadece diyet yapılarak tabii kilo verilir ama ne kadar sağlıklı olur bu tartışılır. Ben mutlaka spor da yapılması gerektiğine inanıyorum. Kaslarımızı güçlendirmek ve vücudumuza şekil verebilmek için yapılacak tek şey spor yapmak.Ben sarkmalar olmaması için her gün spor yaptım. 27 kiloyu verdim deyip sporu da bir kenara bırakmadım. Haftanın 4-5 günü günde 3 saat spor yapıyorum. Spor yapmak, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme; bunların hepsi bir hayat tarzıdır. Spor yapan insan nadiren hasta olur, daha sağlıklı düşünür, enerji dolu ve pozitiftir. Yani sadece zayıflamak için spor yapılmamalı.Yaz-kış yağmur, çamur, fırtına, güneş, kar demem hep sahilde yürüyüş yaparım veya bisiklete binerim. Sahilde beni sabahın 6'sında çekimlere gitmeden bisiklete binerken görebilirsiniz. Bu yoğun bir tempoya rağmen bu yüzden beni hep gülerken, enerji dolu ve pozitif görüyorlar. Hiç üşenmem, koştururum. Dikkat edin, spor yapan topluluklar birbirlerine zarar vermezler. Hep sağlıklı ve mutlu düşünürler. Uykuma dikkat etmeye çalışırım. Tabii diyet benim hayatımda sadece zayıflamak istediğim dönem olup bitmedi. Midemin çöp kovası olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de beslenmeme çok dikkat ediyorum.Power Plate'i düzenli kullanıyorum. Üç sistemi bir arada sunan Vela Smooth'u denedim. Ancak vakit yetersizliğinden paketi bir türlü bitiremedim. Her kadının vücut tipine uyacak bir medikal destek var. Tüm kadınlara böyle medikal destekleri sporun ardından öneriyorum.Mutlaka iş öncesi veya sonrası spor yapsın. Akşam yemeğinden sonra yürüyüş yapmayı ailece alışkanlık haline getirsinler. Çalıştıkları işyerinin etrafında bile 10 dakika ayırıp yürüyüş yapsalar, onlara günün sonunda çok faydalı olacaktır. Örneğin sigara içen birisiyse sigara molası yerine kendine 10 dakika yürüyüş molası versin. Nasıl iyi geleceğini tahmin bile edemez...Sizin gibi sürekli seyahat eden ya da toplantıdan toplantıya koşanlar neler yapabilirler?Dünyanın neresinde çekimde olursam olayım otelin havuzunda iş sonrası yüzerim. Çekimden sonra da spor ayakkabılarımı giyip tüm şehri yaya gezerim. Hem şehri keşfetmiş hem de farkında olmadan saatlerce yürüyüş yapmış oluyorum. Hiç araç kullanmam. Birçok kişi yaşadıkları kenti, semti böyle keşfedebilir.Yaz mevsimi geliyor, karın, kalça, bacak ve kolları mükemmel formuna kavuşturmanın tam zamanı. Uzmanlar formda bir vücut için sağlıklı beslenme ve sporun önemini vurgularken, son teknoloji ürünü cihazlar ile yöntemler de sıkılaşmak ve incelmek isteyen hanımların imdadına yetişiyor.'Ekonomik kriz yüzünden cihazlardan yararlanamam, evde ne yapabilirim?' diye soranlara da çözüm önerilerimiz var...Ancak hangi cihaza girerseniz girin, hangi maskeyi uygularsanız uygulayın diyet yapmadan ve fiziksel aktivitenizi artırmadan yüzde 100 başarılı olunmayacağını aklınızdan çıkarmayın. Uzmanlar, sıkı bir vücuda ulaşmak isteyenlerin yattıkları yerde mucizeyi beklemeleri yerine, teknolojinin yardımı, doğru ve dengeli beslenme ile düzenli egzersizi birlikte uygulayacakları kombine yöntemler öneriyor. Ne dersiniz; yaz gelmeden, ameliyatsız, neştersiz vücudumuzu inceltip sıkılaştıracak estetik ve güzellik sırlarını birlikte keşfedip forma girelim mi? Yazı dizimize ünlü manken Tülin Şahin'in güzellik önerileriyle başlıyoruz...NASA'nın asronotlar için kullandığı Power Plate medikal estetik alanında da tercih ediliyor. Dokuları sıkılaştırma, serbest yağların parçalanmasını hızlandırma, selüliti azaltma, vücudu şekillendirirken kasları güçlendirme etkisi vaat eden Power Plate, günde sadece 10-15 dakika kullanılabiliyor. Ancak hücrelere kadar etki eden özel sistemi sebebiyle üç katı kadar spor yapmışcasına vücudu etkiliyor.Tülin Şahin, 'Beni karlı havada bile bisiklete binerken görebilirsiniz. Hem kondisyon hem de karın, bel ve kalça bölgesi için çok yararlı' dedi.Velasmooth üç teknolojiyi bir arada bulundurarak üç farklı cihazla gerçekleştirilebilen işlemleri tek başına yapıyor. Bi-polar radyofrekans, kızıl ötesi ışık ve vakum teknolojileri sayesinde Velasmooth, selülit görünümünün giderilmesi, cilt sıkılaşması, vücut konturunun düzelmesi ve bölgesel incelmeyi hedefliyor. Selülitli bölgelerde tercih edilen geniş başlığı dışında küçük başlığı ile de yüz, boyun, kol gibi küçük alanlarda cilt sıkılaştırma amacıyla kullanılıyor.Cilt bakımımı asla ihmal etmem. Çekimim yoksa yüzümde makyaj çok azdır. Acil durumlar için ev yapımı peeling tarifim var: 1 çay kaşığı tuz, şeker, limon ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını sütle karıştırıyorum. Yüzüme masaj yaparak sürüyorum. Tuz en ufak siyah noktalara temas ediyor, toz şeker ise kendi gibi cildi ışıl ışıl yapıyor. Süt nem veriyor. Zeytinyağı en hassas cildi bile yatıştırıyor. Bu maskeyi uzun uçuşlarda uçakta bile yapıyorum.Problemli, stresli, zor ve yoğun bir günün ardından eve geldiğimde beni tek kurtaran 15-20 dakika tam banyodur. Sıcak suda kaslarım gevşer, sinir sistemim ve kan dolaşımım olumlu etkilenir. İyi bir uykunun da sırrıdır. Bitkisel yağlar veya süt ürünleri eklenen banyolar, derinin koruyucu örtüsünü güçlendirdikleri için, kuruluğa karşı da etkili. Lavanta ile yapılabilen iki karışımı önerebilirim.1/4 litre elma sirkesi (yağlı ten için) veya 1/4 litre krema (normal, kuru veya karma ten için), 8 damla lavanta yağı ile iyice karıştırın, banyo suyuna ekleyin. Krema-lavanta banyosundan sonra ılık duş alın. Elma sirkesi-lavanta banyosundan sonra duş almayın ve kurulanmayın.60-70 gr. lavanta çiçeğini 2-3 lt. suya ekleyin, kaynama derecesine kadar ısıtın, 10-15 dakika demlendikten sonra süzün ve banyo suyuna ekleyin. Her iki banyonun süresi 15-20 dakikadır. Lavanta banyoları, özellikle kan basıncı düşük olan kişileri rahatlatır, canlılık kazandırır. Sinirli kişiler, dengeleyici bir rahatlığa kavuşur.