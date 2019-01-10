Tülin Şahin: Dişleri çürük, halsiz ve kambur vaziyetteler

Dünyanın en iyi ve en güzel 50 topmodeli arasında gösterilen Tülin Şahin, aşırı zayıf olma döneminin bittiğini söyledi ve "Sıfır beden modellere bakın. Ciltleri parlamıyor, gözlerinin ışığı gitmiş, dişleri çürük, halsiz, kambur vaziyetteler" dedi.

Manken Tülin Şahin, Alem Dergisi'ne verdiği röportajda podyumda aşırı zayıf olma döneminin bittiğini söyledi.

Şahin "Artık büyük beden modeller de podyumda. En ideal beden 38. Kadın kıvrımlarını korumalı. Sıfır beden modellere bakın. Ciltleri parlamıyor, gözlerinin ışığı gitmiş, dişleri çürük, halsiz, kambur vaziyetteler. İçlerinde hayat kalmamış" dedi.