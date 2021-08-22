Tülin Şahin: Babası, kızıma dezenfektan içirmeye çalıştı

Manken Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla’nın babası Pedro de Noronha tarafından psikolojik ve fiziki şiddete uğradığını belirterek mahkemeye başvurdu. Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada Noronha'nın Siena Leyla'ya dezenfektan içirmeye çalıştığını iddia etti.

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre, Şahin, 3 milyon Euro borcu olduğunu söyledi. Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini de öne sürdü. Şahin, “Siena’yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde ‘Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim’ dediğini duydum.” dedi.

İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Pedro de Noronha ile iş birliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını belirtti.

Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan model ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.

Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin 4’üncü ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra’da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına ‘Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin’ dediğini öğrendim"