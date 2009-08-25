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Tülin Şahin Avrupa butiklerinde

Yurtdışında bin 500 noktada fotoğraflarına yer verilen Tülin Şahin, Avrupa'nın en gözde modelleri arasında yer alıyor.

25 Ağustos 2009 03:00

Yurtdışında bin 500 noktada fotoğraflarına yer verilen Tülin Şahin, Avrupa'nın en gözde modelleri arasında yer alıyor.

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye’nin “ Avrupa Yüzü” ilan edilen Tülin Şahin’in başta İspanya, Almanya, Fransa olmak üzere birçok ülkede sokak reklamlarında ve mağaza vitrinlerinde fotoğraflarını görmek mümkün.

Şahin şimdi de Almanya'nın en güvenilir markası seçilen C&A'nın tanıtım yüzü oldu. Markanın Hamburg, Paris ve Cenevre'deki mağazalarının vitrinlerinde boy gösteren ünlü güzelin dev fotoğrafları, yabancı basının da büyük ilgisini çekiyor.

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