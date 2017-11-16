Tülay Babuşcu: Beni siyasetten elemeye çalışıyorlar

Cumhuriyete 'reklam arası' diyen ve 10 Kasım'da Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' paylaşımı yapan eski Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, birilerinin kendisini siyasetten elemeye çalıştığını ileri sürdü. AKP'li Babuşçu, 2012 seçiminden sonra bir daha milletvekili olarak aday gösterilmemişti.

10 Kasım ve 29 Ekim'le ilgili paylaşımları sosyal medyada tepkiyle karşılanan Babuşcu, "Ben bu paylaşımları daha önceki yıllarda da, aynı tarihlerde yaptım. Yine yazacak bir şeyler bulamamışlar mı ısıtıp ısıtıp veriyorlar. 10 Kasım'da, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, her bayramda paylaşıyorum" dedi.

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"Orada ne cumhuriyet var ne de cumhuriyeti yıkmak"

Tepki çeken "600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" paylaşımı hatırlatan Babuşcu, "Benim orada yazdığım cümlede ne cumhuriyet var ne cumhuriyeti yıkmak var ne de cumhuriyeti kaldırmak var. Bunu, birileri beni siyasetten elemek için köpürtüyor" diye konuştu.

"FETÖ camiasından olmadığım için..."

DHA'nın haberine göre, FETÖ'cü olmadığı için o dönemde üzerine gelindiğini iddia eden Babuşcu, "Benim gocunacak bir durumum yok. Çünkü onların bahsettiği şeyi ifade etmedim, bahsettiklerini konuşmadım. Sadece kendine rakip gören bazı cenah, hatta açıkça söyleyeyim FETÖ camiasının, onlardan olmadığım için beni siyasetten elemek için yaptıkları bir algı çalışmasıydı. Bunları hâlâ anlamayıp, oradakileri doğru okumayıp yazıyorlarsa da bu onların kapasitesi" dedi.

Ne olmuştu?

Balıkesir'de 2011 Genel Seçimi'nde 24. Dönem AKP Milletvekili olarak TBMM'ye giren Tülay Babuşcu, 2015'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlarken, tarihteki Türk devletlerini temsil eden askerlerin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Babuşcu fotoğraf için, "Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı'yla arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın zekası. 600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" diye yazdı.

Babuşcu ardından Twitter hesabından, "Bizans dostu kahpe İsmet İnönü" başlıklı bir mesajı paylaşmasıyla da tepki gördü. Babuşcu, daha sonraki seçimde partisi tarafından milletvekilliği için tekrar aday gösterilmedi.

Aradan 2 yıl geçtikten sonra Babuşcu, paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Babuşcu, geçen 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle, Atatürk ve Anıtkabir resminin bulunduğu, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım'da yeniden doğar" mesajını yayınladı. Babuşcu, üzerinde Atatürk resmi ve '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' yazılı mesajı ise 29 Ekim'de takipçileriyle paylaştı. Babuşcu, bu paylaşımlarıyla da gündem oldu.