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Cumhuriyet'e 'reklam arası' diyen Babuşcu da fikir değiştirdi: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

Eski AKP Milletvekili Babuşçu daha önce "Bizans dostu kahpe İnönü yazılı bir tweeti de retweetlemişti

16 Kasım 2017 00:04

Cumhuriyet rejimi için "600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajıyla tepki çeken eski Balıkesir Milletvekili AKP'li Tülay Babuşcu'nun, 10 Kasım'da Atatürk'le ilgili bir paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu.

TIKLAYIN - AKP milletvekili: Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arası sona erdi

Babuşcu'nun, 10 Kasım'da Atatürk ve Anıtkabir resminin üzerinde, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım'da yeniden doğar" yazılı bir resim paylaştığı görüldü. 

AKP'nin 'Atatürk açılımı'ndan sonra bu paylaşımı yapan eski Babuşcu, "600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" mesajını paylaşmış ve tepki çekmişti. Babuşçu ayrıca "Bizans dostu kahpe İnönü yazılı bir tweeti de retweetlemişti.

 

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