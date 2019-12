Tükürükle üne kavuştu

T24- İngiliz aktris Annabel Scholey (27) bugüne kadar TV dizilerinde ve, Londra’daki tiyatrolarda rol almıştı. Ama ülkesi dışında pek tanınmıyordu. Ta ki William Shakespeare’in ‘III. Richard’ oyunundaki rolü gereği, her akşam ünlü aktör Kevin Spacey’nin suratına tükürene dek. Bu sahne sayesinde şimdi ünü tüm dünyaya yayıldı.









Hürriyet Scholey ile oyunun Londra’daki temsili öncesi buluştu ve o meşhur sahneyi konuştu. Henüz 27 yaşındasınız. Kariyerinizin başında Kevin Spacey gibi bir dünya deviyle aynı sahnedesiniz. Bu fırsatı nasıl elde ettiniz?

- Babam itfaiyeci, annem hemşire, kız kardeşimse öğretmen. Ben hep tiyatroyla ilgilenmek istemiştim. Bu yüzden tiyatro eğitimi aldım. Okuldan 2005’te mezun oldum. Hemen sahnelere adım attım. Bu oyunda da tesadüfen değil, bileğimin hakkıyla rol alıyorum. Seçmelerin yapıldığı dönemde Londra’da Haymarket’te önemli bir oyunda oynuyordum. Kevin Spacey oyunun galasına katılmış. Oyunculuk kabiliyetim orada dikkatini çekmiş. Daha sonra da yönetmen Sam Mendes’e oyunu izlemesini tavsiye etmiş.



Mendes gelip sizi izledi mi?

- Evet, ertesi gün oyuna gelip izlemiş. Oyunun sonunda da haber gönderdi, beni seçmelere davet etti. Sam Mendes tarafından davet edildiğimi duyunca sevinçten havalara uçtum. Hemen çalışmaya başladım. Bir yandan da sürekli dua ettim. Çok sayıda sanatçı seçmelere katıldı. Benim aday olduğun rolün seçmeleri bir buçuk gün sürdü.



Oyunda İngiltere kralı III. Richard (Kevin Spacey) ile tartışırken yüzüne tükürüyorsunuz. Her oyunda gerçekten Kevin Spacey’nin yüzüne tükürüyor musunuz?

- Bu sahne kariyerimde geldiğim en üst nokta olabilir. O anda her şeyin çok içten olması, sırıtmaması, hiçbir şeyin sahte durmaması gerekiyor. Bu rolü almamda da en büyük payın bu tükürme sahnesinde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü seçmelerde bu sahneyi Sam Mendes ile canlandırdım. Çok heyecanlıydım. Seçmelerin heyecanıyla Sam’in yüzüne gerçekten tükürdüm. Nasıl yaptığımı ben de anlayamadım. Sam hiçbir şey olmamış gibi devam etti ve benim seçmemden sonra diğer adayla sahneyi canlandırmaya devam etti.





Seçmeler nasıl sona erdi peki?

- Gün boyunca bunun bana pahalıya patlamaması için dua ettim. Günün sonunda Sam’in yanına gidip tükürme olayının tamamen istem dışı olduğunu söyleyip kendisinden özür diledim. O ise bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu söyledi. Sonuçta Mendes’in yüzüne tükürmeme karşın rolü aldım. Her oyunda tükürüyorum. Kevin de beni destekledi ve bu sahnenin böyle canlandırılması gerektiğini söyledi. Bu bana müthiş bir özgüven verdi. Ben bu rolden önce cici kız olarak tüküremezdim ancak tüküre tüküre bu işte resmen usta oldum.



III. Richard çok ünlü bir oyun. Bu oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu da dünyaca ünlü. Bu oyunu kariyerinizde bir sıçrama tahtası olarak görüyor musunuz?

- Kesinlikle! Benim için hayalin bile ötesinde. İlk kez bu oyunla Broadway’de sahne alacağım. Uluslararası alanda açılım için bana eşsiz bir fırsat sağlayacak. Bu şansımı iyi kullanmak ve oyunculuğumu geliştirmek istiyorum.



Dünyaca ünlü ve Oscar’lı bir yönetmen ve yine Oscar’lı bir başrol oyuncusuyla işbirliği yapmak nasıl bir deneyim?

- Her ikisinden de çok şey öğrendim ve hâlâ da öğreniyorum. Bana potansiyelimi en üst noktasına kadar kullanma konusunda müthiş cesaret veriyorlar. Neleri yanlış yaptığımı, neleri daha iyi yapabileceğimi büyük bir ustalık ve babacan bir tavırla aktarıyorlar. Kendimi sahnede disipline etmeyi, rolümü yaşamayı ve izleyiciye de yaşatmayı Sam ve Kevin’den öğrendim diyebilirim. Onlar da bende bir kıvılcım görmüş olacak ki, beni tercih ettiler. Bu güveni boşa çıkarmamaya çabalıyorum.





Başka hangi ünlü tarihi kişilikleri canlandırmak ve hangi oyuncularla oynamak istersiniz?

- Jeanne D’Arc’ı oynamak çok isterim. Kleopatra benim için zirve olur herhalde. Kadın oyunculardan Kate Blanchett idolüm. Günün birinde onunla aynı sahneyi paylaşmak en büyük hedefim. Erkek oyuncu olarak Kevin Spacey, oyunculukta büyük bir usta ve şu anda onunla çalışırken başka bir oyuncu aklıma gelmiyor açıkçası.





İstanbul’a gideceğiniz için heyecanlı mısınız?

- Evet. Çok heyecan verici. İstanbul’a daha önce hiç gitmedim. Ama ne kadar egzotik bir kent olduğunu çok iyi biliyorum. Türk tiyatro sanatçılarını da çok iyi bilmediğimni utanarak itiraf edeyim. Bu oyun sayesinde bu güzel kenti gezip görme imkanı bulacağım için çok şanslıyım. Türk yemeklerini ise Londra’daki bazı Türk restoranlarında tattığım kadarı ile biliyorum. Ve mutfağınızı çok seviyorum. Hem tarihi hem de alışveriş zenginliği açısından ekipteki kızlar da İstanbul konusunda çok heyecanlı.





OYUN TÜRKÇE ÜSTYAZILI OLACAK





‘III. Richard’, günümüze uyarlanmış sade bir sahne dekoruna ve kostümlere sahip olsa da, 420 yıl önce yazılması ve Shakespeare İngilizcesi nedeniyle iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olsanız bile kolay kolay takip edilemiyor. Bu yüzden oyunun özenle yapılan Türkçe çevirisi sahnenin üstüne yerleştirilecek led ekranlara yansıtılacak.





İSTANBUL’DA ALTI TEMSİL





İstanbul Tiyatro Festivali (İKSV) ve İstanbul Şehir Tiyatroları, Vodafone Red sponsorluğunda, önümüzdeki ay çok özel bir eseri Türk seyircisiyle buluşturuyor. Londra’nın köklü tiyatrolarından Old Vic, Brooklyn Müzik Akademisi (BAM) ve Neal Street’in ortak yapımı olan III. Richard’ın yönetmeni Sam Mendes. Dünya prömiyeri 29 Haziran’da Londra’daki Old Vic Tiyatrosu’nda yapılan oyun, başroldeki Kevin Spacey’nin performansıyla dikkat çekiyor. Temsil, Atina, Hong Kong ve İspanya’nın ardından önümüzdeki ay altı özel gösteri için İstanbul’a gelecek. İlk temsil 5 Ekim’de. Gösteriler 5-9 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda 20.30’da gerçekleşecek. Kevin Spacey’in Türkiye’de sahneye çıkmasına ilgi olağanüstü oldu. Oyunun 11 Eyül’de satışa çıkan tüm biletleri tükendi. Vodafon ve İKSV Tiyatro Festivali Direktörü Dikmen Gürün, 8 Ekim tarihine ek bir oyun daha koydurdu. Öte yandan ‘III. Richard’ı sahnelemek için İstanbul’a gelecek olan Kevin Spacey, 9 Ekim Pazar günü, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde genç oyuncularla tiyatro ve sinema üzerine bir atölye çalışması yapacak.





OSCARLI İKİLİ YİNE BİR ARADA





Yönetmen Sam Mendes ve aktör Kevin Spacey’nin 1999’da beraber çalıştığı ‘Amerikan Güzeli’ (American Beauty) adlı film, aralarında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dallarının da bulunduğu beş Oscar ödülü kazanmıştı. İkili, 12 yıl sonra bu kez Shakespeare’in oyunlarından ‘III. Richard’ projesiyle bir araya geldi. Oyunun merkezinde Kevin Spacey var. Spacey, sakat bacağı ve bastonuyla aksi bir ihtiyarı canlandırıyor.