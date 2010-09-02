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Yaşam

TÜKÜRÜK DEPRESYONUN DA İLACI PARİS (A.A)

02 Eylül 2010 19:53

-TÜKÜRÜK DEPRESYONUN DA İLACI PARİS (A.A) - 02.09.2010 - Yapılan araştırmada, insan ve fare tükürüğünde doğal olarak bulunan, morfin kadar etkili ağrı kesici özelliğe sahip ''opiorfin'' adlı molekülün depresyona karşı da etkili olabileceği ortaya kondu. Opiorfin molekülünü 2006'da keşfeden Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nden Catherine Rougeot ve ekibi, genetiği insana yüzde 99 benzeyen fareler üzerinde deney yaparken buldukları molekülün bazı antidepresanlar kadar etkili olduğunu belirledi.  "Journal of Physiology and Pharmacology" adlı dergide iki makale yayımlanan bilim adamları, opiorfinin morfin kadar etkili olmasının yanı sıra, yan etkilerinin çok daha az olduğunu belirtti. Bu molekül ışığında birbirine genellikle bağlı olan acı ve depresyonu aynı anda giderebilecek bir ilaç geliştirmeyi uman bilim adamları, yine de bu molekülle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.   Fareler üzerinde yapılan deneyde, 1 miligram opiorfinin uyuşturucu etkisinin, kilogram başına 3 ila 6 milligramlık morfine eşit olduğu belirlenmişti.

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