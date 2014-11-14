Tükürmeden ve küfretmeden duramıyor

İstanbul Bağcılar’daki bir şirkette temizlik işçisi olarak çalışan iki çocuk babası Muhammed Ali Bilgiç (39) beş yaşındayken yakalandığı sendromdan bir türlü kurtulamayınca otobüste vatandaşların, işyerinde patronunun, evde de eşi ve çocuklarının yüzüne tükürmeye başladı

Bilgiç, tekrar tekrar meydana gelen istemsiz, hızlı, ani hareketleriyle kalıtsal bir rahatsızlık olan ‘Tourette Sendromu’na yakalandı. Sendromdan bir türlü kurtulamayan Bilgiç insanların yüzüne tükürmeye başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, dakikada en az 10 defa tükürüp küfür eden Bilgiç, birçok hastaneye gittiğini ve ilaç kullanmasına rağmen kafa sallamalarının, ses çıkartmanın ve küfür etmenin önüne geçemediğini dile getirdi.

Hastalığı nedeniyle hor görüldüğünü belirten Bilgiç, dokuz sene önce evlendiği eşini istemeye gittiklerinde de sorunlar yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“İşe başladığımda bazıları kendilerine küfür ettiğimi, yüzlerine tükürdüğümü zannetmişti. Ancak sokakta yürürken kimi dalga geçiyor, kimi dua ediyor. Toplu ulaşım araçlarına bile binemiyorum. Ama sonuç olarak arkadaşlarımın da yüzüne tükürüyorum, otobüse binen vatandaşların da yüzüne tükürüyorum, eşimin de çocuklarımın da, babamın da, patronumun da yüzüne tükürüyorum. Askerde komutanlar numara yaptığımı sanıyordu. O zamanlar doğru düzgün rapor da yoktu. Havlu tıkadılar ağzıma.”

Fransa’daki Grenoble Üniversitesi’nde tik bozukluğunun tedavisinin olduğunu öne süren Bilgiç, “Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan yardım istiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

‘Uykusunda yapmıyor’

Ağlayarak eşinin durumunu anlatan Hülya Bilgiç, “Sürekli ilaçlar kullanıyor ama çok fayda etmiyor. Uykusunda bu hareketleri yapmıyor. Çocuklarım açısından iyileşmesini isterim” diye konuştu.

Muhammed Ali Bilgiç’in hastalığıyla ilgili bilgi veren Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbayat Altay, “Yurt dışında tedavi yöntemi var ancak deneme aşamasında. sağlık Bakanlığı’ndan onay almış değil.