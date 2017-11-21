Tüketilen suyun yüzde 45'i barajlardan

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu\'nun \'Belediye Su İstatistikleri Anketi\' sonuçlarına göre üke genelinde 1397 belediyeden 1394\'üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilerek su kaynaklarından 5.8 milyar metreküp su çekildi. 3 büyük şehirde çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 189 litre, Ankara için 227 litre, İzmir için 173 litre olduğu belirlendi.

TÜİK\'in anket ve araştırmasına göre, belediyeler tarafından 1 yıllık dönemde su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 5.8 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 44.8’i barajlardan, yüzde 26.8’i kuyulardan, yüzde 17.1\'i kaynaklardan, yüzde 9.5\'i akarsu ve yüzde 1.8\'i göl, gölet veya denizlerden sağlandı. İçme ve kullanma suyu şebekelerine çekilen toplam 5.8 milyar metreküp suyun 3.4 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 92.9\'una konvansiyonel, yüzde 6.1\'ine gelişmiş, yüzde 1\'ine ise fiziksel arıtma uygulandı.

İSTANBUL\'DA KİŞİ BAŞI SU TÜKETİMİ 189 LİTRE

Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 217 litre olarak hesaplandı. Üç büyük kentte tüketilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 189 litre, Ankara için 227 litre, İzmir için 173 litre olduğu ortaya çıktı. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2016 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 92,2, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise yüzde 98,2 olarak tespit edildi. İçme suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise, Türkiye nüfusu içinde yüzde 55, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 58.6 olarak saptandı.