Tüketiciyi Koruma Derneği'nden zam tepkisi: Türkiye, kişisel hırsların tatmin edildiği, bir kabile devleti değildir; bu halk da köle değildir

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Merkez Yönetim Kurulu, sürekli yapılan zamlar ve tüketicinin düşen alım gücüne ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Ekonomi cahili insanların faiz indirimi gibi ekonomi politikaları, halkın cebine yansımakta. Türkiye, cahil cesareti ile kişisel hırsların tatmin edildiği, bir muz cumhuriyeti, bir kabile devleti değildir. Bu halk da köle değildir" dedi.

Dernek, zamların geri çekilmesini, döviz kuruna müdahale edilmesini, maaşların ve ücretlerin alım gücünü ve yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güncellenmesi taleplerini belirtti. Açıklamada, "Doların 12 TL, Euro’nun 14 TL olmasının sebebi için dışarıda düşmanlar aramaya da gerek yoktur" ifadeleri kullanıldı.

TÜKODER’in açıklaması şöyle:

"Kötü ekonomi yönetimi vatandaşı öldürdü, bitirdi"

“Yıllardır devam eden kötü ekonomi yönetimi artık gelinen noktada vatandaşı öldürdü, bitirdi… Tam zam, vergi, pahalılık ile ilgili bir bildiri yazacakken, başka bir zam, başka bir vergi artırımı ya da pahalılık peşi sıra geldi. Ama artık yetti.

Bu süreçte en önemlisi, yöneticilerde büyük bir pervasızlık olması idi. Halka tasarruf önerisi veren yöneticilerin, lüks arabaları, şatafatlı hayatları bu rahatlığa adeta pes dedirtti. Fakat, kimse unutmasın ki; bu halk sağmal inek değildir!"

"Bu halk köle değildir"

“Birilerinin israf dolu hayatlarını finanse edecek, boşaltılan devletin kasasını dolduracak, hortumlanan milyonları yerine koyacak köleler değiliz biz! Ekonomi cahili insanların faiz indirimi gibi ekonomi politikaları, halkın cebine yansımakta. Türkiye, cahil cesareti ile kişisel hırsların tatmin edildiği, bir muz cumhuriyeti, bir kabile devleti değildir. Bu halk da köle değildir."

"Alım gücü neredeyse kalmadı"

“Doların 12 TL, Euro’nun 14 TL olmasının sebebi için dışarıda düşmanlar aramaya da gerek yoktur. Dövizde, benzinde her bir artış soframıza bir yıkım olarak gelmektedir. Kimse bunların farkında değil midir? 2021 Türkiye’sinde artık marketlerde kotalar, benzinliklerde kilometrelerce uzayan benzin kuyrukları mevcut! Hani hep ortaya atılan gaz kuyrukları, karne ile alışverişler mevcut yöneticilerle 2021’de Türkiye’de gözlerimizin önünde gerçekleşmiştir. Asgari ücret, sadece 23 Günde 1000 TL’ye yakın değer kaybetmiştir.

Alım gücü neredeyse kalmamıştır. Bir gün arayla, hatta saat farkıyla bir ürün ile ilgili fiyat değişmektedir. 10’ar kuruş artmasına alıştığımız benzin fiyatları artık 1,10 TL artmaya başlamıştır. Akaryakıta sadece Kasım ayında 24 günde yüzde 20 zam gelmiştir. Bir dolar, Ocak 2021’de 7,37 TL iken, Kasım 2021’de 12,30 TL olmuştur.

Emekli maaşları, asgari ücretler erimiş, alım gücü düşmüş, maaş ve ücretler döviz karşısında yüzde 65’e varan oranlarda değer kaybetmiştir. 11 Ayda yüzde 65 fakirleşmemiz inanılır gibi değildir! Şu yazıyı kaleme alan ve siz tüketicileri korumak için emek veren biz dernek yöneticileri özel hayatlarında aynı sizler gibi iflaslarını vermiş ya da vermek üzeredir."

"Uyarıyoruz; halkın daha fazla sömürülmesine izin vermeyiz"

“Sorumlular kimler ise, sesleniyoruz, zamlar dursun, tüketicinin alım gücü yükseltilsin. Tüketiciler açlığa ve yoksulluğa mahkum edilemez. Aksi halde, uyarıyoruz; halkın daha fazla sömürülmesine izin vermeyiz.”