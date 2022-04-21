Tüketicilerin yüzde 64'ü Ramazan ayında market alışverişini internetten yapıyor

Türk insanının Ramazan ayı alışkanlıkları yapılan bir araştırmayla ortaya konuldu. Dünyanın önde gelen mobil reklam platformu AdColony’nin araştırma şirketi Global WebIndex’in hazırladığı rapora göre tüketicilerin yüzde 64'ü Ramazan'da market alışverişlerini internetten yapıp eve teslim seçeneğini kullanıyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre 2000 kişinin katılımıyla yüz yüze ve online yöntemle yapılan araştırmaya göre araştırmaya katılanların yüzde 61'i Ramazan ayında akıllı telefonlarını mobil oyun oynamak için kullanıyor. Katılımcıların yüzde 27'sinin Ramazan ayında 1 saat ila 2 saat arasında mobil oyun oynayacağını belirtmesi ise markalar için mobil oyunların önemini kanıtlıyor. Ankete katılanların yüzde 54'ü ise iftardan sonra alışveriş yapmayı planladığını bildiriyor.

AdColony'nin yeni araştırmasında da mobil reklamcılığın yadsınamaz erişimi, tüketicilerin satın alma eğilimlerinde en önemli faktör olarak öne çıkmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 60'ı Ramazan ayı için alışveriş yaparken akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtirken, yüzde 71'i uygulama içinden alışveriş yaptığını belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 52'si, akıllı telefonlarında karşılaştıkları reklamların satın alma kararlarında büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Bu oran ise TV'de yüzde 22 olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan ayında Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 79'u gıda reklamlarıyla karşılaşmak isterken, bunun yüzde 73 ile giyim ve yüzde 51 ile ev ürünleri reklamları takip ediyor.