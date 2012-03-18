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Tüketiciler en çok hangi telefon markasına güveniyor?

Küresel pazar araştırma şirketlerinden J.D.Power‘ın yapmış olduğu müşteri memnuniyeti anketi sonuçları açıklandı.

18 Mart 2012 19:00

 

T24 - Küresel pazar araştırma şirketlerinden J.D.Power‘ın yapmış olduğu müşteri memnuniyeti anketi sonuçları açıklandı. Sonuçlara bakılırsa tüketiciler en çok Apple‘ın iPhone’una güveniyor.
 
log.com.tr'de yer alan habere göre; Üstün yetenekleri sayesinde yedi yıldır yerini kimseye kaptırmayan iPhone, 839 puanla birinci sırada yer alırken ikinci sırayı 798 puanla HTC firması alıyor.
 
Yapılan araştırmaya göre tüketiciler akıllı telefonlarda bulunan pil ömrünün uzun olmasını önemli bir faktör olarak görüyor. 4G internet bağlantısına sahip telefonların batarya performansı test sonucuna göre 10 üzerinden 6,1, 3G özelliğine sahip telefonda ise 6,7 puana sahip. Akıllı nesil telefon sahiplerinin yüzde 70′i telefonlarını sosyal ağlara girmek için kullanıyor. Yüzde 21′lik kesimse yazılımsal ve donanımsal sorunlarla karşılaşıyor.
 
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