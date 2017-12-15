Tüketiciler Birliği Başkanı: Hakem heyetleri, tacirlerin başvurusunu kabul edemez

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ticari kredilerde hakem heyetlerinin karar veremeyeceğini belirterek, bu konuda kamuoyunu yanıltıcı bilgiler olduğunu söyledi. Şahin, \"Tacirler, hakem heyetlerine başvuramaz ve hakem heyetleri de tacirlerin başvurusunu kabul edemez, karar veremez” dedi.

Merkezi Kayseri’de bulunan Tüketiciler Birliği\'nin genel başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin başvuru yapacakları hakem heyetlerine tüccarların başvuru yapamayacağını söyledi. Ticari kredilerle ilgili olarak yapılan bazı haberlerin tüketicileri yanlışa sürüklediğini savunan Şahin, \"\'Tüketici hakem heyeti, ticari krediden alınan masrafın iadesine karar verdi\' şeklinde çıkan haberler bazı yanlış anlaşılmalara yol açtı. Bu haberlerde ‘Bankalara kötü, tüketicilere iyi haber’ yorumları da yapıldı. Fakat haberin içeriğine baktığımızda bankalara kötü haber yok, Tam tersi iyi haber var. Artı tüketici yok işin içerisinde; çünkü ticari krediler var. Tacirler var. Sanki tacirlere iyi haber gibi çıktı. Şimdi Yargıtay 11. Dairesi’nin vermiş olduğu bu yöndeki karar, bir hakem heyetinin yanlış verdiği karar yüzünden verildi. Fakat çok garip, işin içine bakılmadan hukuki durumuna bakılmadan, haberler çıkınca, yapılınca birçok insan bizi aradı. ‘Bizim de böyle bir hakkımız varmış, haber çıktı’ dediler; ama konu yanlış anlaşılıyor” diye konuştu.

Yargıtay’ın kararının yanlış yorumlandığını dile getiren Şahin, “Tüketiciler hakemine tacirler başvuru yapamaz, tüketiciler başvurur. Tüketici kredisi ile ilgili bir sıkıntı var ise bu sorununu çözmeye tüketici mahkemesi uğraşır; fakat tacir başvurusunu hakem heyeti reddetmektedir. \'Siz tacirsiniz, alamayız\' dememektir\" dedi.

\'TACİRLER HAKEM HEYETLERİNE ASLA BAŞVURAMAZ\'

Yargıtay’ın kararına konu olan olayda hakem heyetine tüccarın başvurduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi:

\"Hakem heyetine bir tacir başvuruyor. Kredisi masrafının iadesi için hakem heyeti, bunu kabul ediyor ve tacirin lehine ne karar veriyor. Şimdi, 15 gün içerisinde buna itiraz etmesi gerekiyor. Bankanın avukatı da bunu ihmal ediyor ve itiraz edemiyor. 15 gün geçtiği içinde karar kesinleşiyor. Yanlış karar; ama karar kesinleşiyor. Şimdi bankalar, hemen bir savcıya kanun yararında bozma teklifinde bulunuyor. Savcı da bakıyor \'Evet, bu yanlış karar\' diyor. Kanun yarına bozma teklifi ile üst mahkemeye gidiyor. Yargıtay’ın bakması gerekiyor, mahkemeye itiraz gerçekleşmediği için. Kanun yararına bozma olayı aslında bu. Karar verilmiş, bu karar onu bağlar; ama bundan sonra bu kararın verilmemesi lazım. Yargıtay da onu diyor zaten. ‘Bu kişi, bu tacir, parasını aldı hakem heyetinden’ diyor. Ona helal olsun, yanlış; ama aldı. \'Bundan sonra böyle karar alamazsınız’ diyor. Yani hakem heyetleri, ticari kredilerde karar veremezler, artı masraflarla alakalı da hiçbir şekilde iadesi söz konusu değildir. \'Bundan sonra böyle karar vermeyin\' diye kanun kararına bozuyorlar. O nedenle aslında, burada tüketici yok ve haliyle zaten tacirlere iyi haber yok. Tam tersi kötü bir haber var. Bir daha alamazsınız bu masrafı, yani bankalara iyi haber var. Bankaların lehine bir karardır bu. Şimdi, gerek hakem heyetlerine gerek tüketici derneklerine o haberlerden sonra müthiş bir başvuru gelmeye başladı. \'Siz alınamaz, dediniz; ama biz bir haber okuduk, izledik\' diyorlar ve bizler de anlatmaya çalışıyoruz. Asla tacirler, hakem heyetlerine başvuramaz. Hakem heyetleri de tacirlerin başvurusunu kabul edemez, karar veremez. \'Hayır\' der, \'Sizin hakeminiz bura değil\' der. Hakem heyetlerine başvuruda her zaman bir taraf tüketici olacak; ama burada iki taraf da tacir. Banka da tacir müracaat eden de dolayısıyla bu, hakem heyetinin konusu değil.\"

FOTOĞRAFLI