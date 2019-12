'Tüketici soğuk kışa mahkum edildi'

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Fuat Engin, doğalgaza yapılan haksız ve insafsız zamla soğuk bir kış geçirmeye mahkûm edilen tüketicinin aşına da soğuk su katıldığını belirtti.



Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Fuat Engin, doğalgaza yapılan haksız ve insafsız zamla soğuk bir kış geçirmeye mahkûm edilen tüketicinin aşına da soğuk su katıldığını belirterek, elektrik zamlarının etkisi çarpmaya devam ederken, yeni zammın kış aylarına girilecek şu günlerde tüketici uykudayken açıklandığına dikkat çekti.



Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Denizhan Sezgin, yılbaşından itibaren belirlenen enflasyon oranlarıyla yapılan zamların orantısız olduğunu ifade ederek, “Enerji maliyetleri, sanayiciye büyük sıkıntı yaşatıyor. Vatandaşlarımız da bir yandan geçim sıkıntısı yaşarken, bir de bu zamlarla baş etmek zorunda bırakılıyor” açıklaması yaptı.



Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, doğalgaza yapılan yüzde 23,85 zam sonucunda bir ailenin elektrik dahil aylık toplam enerji harcamasının 208 YTL'ye yükseldiğini bildirdi. Koramaz, bu yıl uygulanan ilk 4 zam sonucunda yüzde 47 olan doğalgazdaki fiyat artışının, son zamla birlikte yüzde 82,15'e ulaştığını kaydetti.



BOTAŞ Genel Müdürlüğünden önceki gece saat 02.00 de yapılan hesaplamalar sonucunda, doğal gaz satış fiyatlarının bugünden geçerli olmak üzere konutlara yüzde 22.50, sanayiye yüzde 22 oranında yansıyacak biçimde artırıldığı açıkladı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yana tüketiciye doğal gazın ulaşma bedeli yüzde 60’ın üzerinde zamlanmış oldu. En büyük tüketimin olduğu İstanbul’da da İGDAŞ’ın tüketicinin faturasına yansıttığı doğal gaz kullanım bedelindeki artış yüzde 61.1’i aştı. İstanbul’da yılbaşında konutlara 67.1 kuruştan ulaşan doğal gazın metreküp fiyatı, son zamla birlikte dünden itibaren 108.1 kuruşa ulaştı. Ancak BOTAŞ’ın kış ayına girerken yaptığı bu zam beraberinde tepkileri getirdi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kriz döneminde en önemli şeyin üretimin devamlılığını sağlamak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ‘’Şu anda Türkiye’nin en önemli meselesi sanayinin üretiminin devamını sağlamaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ama bugün iki konuda tersine şampiyonuz. Biri elektrik ve doğal gaz fiyatlarında. Şimdi sabah gelirken doğal gaza yüzde 20’ye yakın zam olduğunu duydum. Biz bugün üretimi nasıl sürdüreceğimizin hesabını yaparken üretimin en büyük girdilerinden birisi olan enerjiye zam yapılabilmesi nasıl izah edebiliriz? Kime anlatacağız? Biz üretimi nasıl sürdüreceğiz?



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bu yıl uygulanan ilk 4 zam sonucunda yüzde 47 olan doğal gazdaki fiyat artışının, son yüzde 23,85’lik zamla birlikte, yüzde 82,15’e ulaştığını öne sürdü. Aylık otomatik zamların, çalışanların doğal gaz faturalarını yükseltirken, sanayi ve işyerlerini de zor durumda bırakacağını kaydeden Koramaz, ‘’zamların, ısınma ve aydınlatmada halkın yaşamını karartacağını’’ belirtti.



Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bülent Parlamış, Kasım ayında doğal gaza gelen rekor zammın reel sektör temsilcilerinin canını yakmaya devam ettiğini bildirdi. Sanayicinin ürettiği üründen kazanmayı unuttuğunu, doğal gaza her ay düzenli olarak yapılan zamların sanayicide sabır bırakmadığını ifade eden Parlamış, sanayicinin artık uzatmaları oynadığını ifade etti. Parlamış, "Ekonominin iyileşmesinden iyice ümidini kesen sanayici içine kapanmış durumda. Hükümetten hiçbir beklentimiz kalmadı” diye konuştu.



Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Denizhan Sezgin, doğal gaza yapılan yüzde 22’lik zamla ilgili olarak, ‘’Ürettiği üründen para kazanamayan sanayiciler ve iş adamları her geçen gün fabrikalarını kapatma tehlikesini daha yakından hissediyor’’ dedi.



Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Özer, doğal gaza yapılan yüzde 22’lik zamla ilgili olarak, ‘’Bütün dünya, reel sektörde oluşabilecek kriz etkilerini önlemek için mücadele ederken, doğal gaza bu denli büyük oranda zam yapılması, hayret ve kaygı verici bir gelişmedir’’ dedi.



Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, doğal gaz zammına ilişkin olarak, “Eğer bu yanlıştan geri adım atılmazsa, önümüzdeki süreçte sanayinin en büyük tepkisi, kapasitesini düşürerek, enerji kullanmayarak olacaktır” dedi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya ise kamusal hizmetlerde zamların enflasyon düzeyinde olması gerektiğini bildirdi. Kaya, "Köprü, su, elektrik, doğal gaz zamlarına her defasında dâvâ açtık. Ancak doğal gaza zam geleceği zaman cebimizi yokladık ve dâvâ açacak harç bedelini bulamadığımızı gördük. Doğal gaza yapılan son zamla insanların cebindeki bütçe ciddî anlamda sarsıldı.’’