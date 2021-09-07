T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tüketici Mahkemesi kararı: Müşteri cayma bedeli ödemeyecek

Muş'ta bir kişi, taahhüdü bitmeden iptal ettirdiği internetten beden kesilmemesi için mahkemeye başvurdu

07 Eylül 2021 10:16

Tüketici Mahkemesi, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmelerinin gerekçesiz ve cezai şart ödemeksizin feshedilebileceğine hükmetti.
 
Muş’ta İlhan Altay, 2018’de 24 ay taahhütlü internet bağlattı. Ancak internete bağlanmasında sıkıntı yaşayan Altay, taahhüdünün bitmesini beklemeden 1 yıl 3 ay 10 gün kullandığı interneti kapattırıp aboneliğini iptal ettirdi.
 
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre bir ay sonra telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL 392 kuruş borç çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunan Altay, kendisine çıkarılan borcun iptalini istedi. Muş İl Tüketici Hakem Heyeti, Altay’ın talebini reddetti. Altay da bunun üzerine Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) başvurarak karara itiraz etti. Davalı şirket, cevap dilekçesinde davacının şirketi arayarak arıza kaydı bırakmadığını, davacının beyanlarıyla hizmetin ayıplı kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.
 
Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) kararında ise tüketici kanunu uyarınca, “Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir” şeklindeki düzenleme hatırlatılarak şöyle denildi:
 
“Somut olayda süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahip olması ve davacının mevcut hakkını kullanması hasebiyle, hukuka uygun olmayan Muş İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın kararının iptaline, davacının ödediği 709 TL 92 kuruşun davacıya iadesine karar verilmiştir.”
 
 
tüketici mahkemesitüketici haklarıinternetinternet taahhüdüinternet taahhüdü iptali
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24