Tüketici Mahkemesi kararı: Müşteri cayma bedeli ödemeyecek

Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) kararında ise tüketici kanunu uyarınca, “Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir” şeklindeki düzenleme hatırlatılarak şöyle denildi: