Tüketici Mahkemesi kararı: Müşteri cayma bedeli ödemeyecek

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine
göre bir ay sonra telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL 392 kuruş borç çıkarıldığını gördü. Bunun üzerine Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunan Altay, kendisine çıkarılan borcun iptalini istedi. Muş İl Tüketici Hakem Heyeti, Altay’ın talebini reddetti. Altay da bunun üzerine Muş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) başvurarak karara itiraz etti. Davalı şirket, cevap dilekçesinde davacının şirketi arayarak arıza kaydı bırakmadığını, davacının beyanlarıyla hizmetin ayıplı kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davacının taahhüt süresi sona ermeden aboneliğini sonlandırarak taahhüdüne aykırı hareket ettiğini belirterek davanın reddini istedi.