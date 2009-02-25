‘Tüketici kredisi borçlarına da ödeme kolaylığı getirilsin’

EBSO Başkanı: İç piyasanın canlanması için kredi kartları gibi tüketici kredisi borçlarına da ödeme kolaylığı getirilmeli. Halkın satın alma gücü artırılmalı.



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kredi kartı borçlularına yönelik yeni düzenlemelerin iç piyasanın canlanması açısından olumlu sonuçlar doğuracağını, tüketici kredilerinin de yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.



Yorgancılar, krize karşı dış talebe müdahale gücü bulunmadığını, önlem alınabilmesi için iç talebin canlandırılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.



Hükümetin para ve maliye politikalarını kullanarak iç piyasayı canlandırma girişiminde bulunulması gerektiğini, ancak şu anda "herkesin kendi yağıyla kavrulduğu" bir dönemin yaşandığını dile getiren Yorgancıoğlu, özellikle işten çıkarmaların önlenmesi ve halkın ödeme gücünün artırılması konusunda somut tedbirler beklediklerini kaydetti.



Bu seneki ihracat hedefinin 95 milyar dolara revize edildiğini, ancak Ocak ayında yapılan 7,7 milyar dolarlık ihracat dikkate alındığında revize rakamın da tutturulmasının zor olduğunu ifade eden Yorgancılar, tek umudun iç pazarın canlanmasına bağlı olduğunu dile getirdi.



İç piyasadaki canlanmanın üretimi artıracağına dikkati çeken Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Halkımız tasarruf yapabilecek düzeyde geliri olan bir halk değil. Bu konuda çok fazla bilinçli olduğumuz da söylenemez. Ekonomi üzerindeki en büyük tehditlerden biri olan kredi kartı ve tüketici kredileri borçlarıyla ilgili radikal kararların alınması gerekiyor. Bu sistemin belki baştan ele alınması gerekiyor. Kredi kartı borçlarının yeni yapılan düzenlemeyle 36 aya yayılması son derece olumlu bir gelişme. Ancak iç piyasanın canlanması için kredi kartları gibi tüketici kredilerine de ödeme kolaylığı getirilmeli."



Yorgancılar, geçen dönemde bir çok ailenin uygun faiz ve vade koşullarını değerlendirerek kredi kullandığını, normalde 2 kişinin çalıştığı aylık 2 bin lira geliri olan bir ailenin, kriz sonrası bir kişinin işsiz kalmasıyla gelirini sadece kredi ödemelerinde kullanmak zorunda kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ne ekonomi, ne de toplumsal hayat açısından sürdürülebilir bir durum değil, büyük bir risk var. Halkın satın alma gücünü artırmak zorundayız. Bu güçteki en ufak bir artış talebi artırır, ekonomiye can simidi sağlar. Bugün bir çok insan kredi kartları ve tüketici kredilerini bileşik kaplar usulü kullanıyor. Şimdi kredi kartına ödeme kolaylığı getirildi, eğer tüketici kredileriyle bu devam ederse borçların yeni vadeye yayılması harcama kapasitesini yükseltir."



Çok işçi çalıştırana indirimli prim



Yorgancıoğlu, satın alma gücünün artırılması konusunda işten çıkarmaların önüne geçilmesinin de etkili bir tedbir olacağına dikkati çekti.



Hükümetin işveren üzerindeki sigorta primi yükünü, primini gününde ödeyenlere ve çok işçi çalıştıranlara destek sağlayacak şekilde indirebileceğini belirten Yorgancılar, belli bir sınırın üzerinde çalışanı bulunan firmaların prim oranlarında teşvik sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Dünya finans sistemi istikrara kavuşmadan krizin sona eremeyeceğini ancak Türkiye'nin alacağı önemlerle bu süreci göğüsleyebileceğini ifade eden Yorgancıoğlu, hükümetten acil radikal tedbirler beklediklerini sözlerine ekledi.

