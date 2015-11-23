Tüketici Hakları Derneği: Yeni düzenlemeyle yıllık kart aidatını kılıfına uydurdular

Tüketici Hakları Derneği (THD), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın dün itibariyle yürürlüğe giren ‘Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ konusunda milyonlarca tüketiciyi uyardı.

THD Başkanı Turhan Çakar, “Kart aidatının adını tahsis ücreti olarak değiştirdiler. Bu ufak nüanslara karşı dikkatli olunması gerekir” dedi. Kredi çekecek tüketicinin artık bankalar tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Çakar, “Ön bilgilendirme almayan tüketici sözleşmeye imza atmasın. Bu bilgilendirme formunda kredinin türü, tüketiciden talep edilecek ücretlerin tamamı ve faiz oranlarının belirtilmesi gerekiyor” bilgisini verdi. Kredilerde ön bilgilendirme döneminin bugünden itibaren başlayacağını belirten Çakar, yeni düzenlemeyle ilgili tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüketici artık 14 gün içinde hiçbir cezai şart ödemeden sözleşmeden vazgeçebilecek. Tüketiciye ön bilgilendirme şartı daha önce hiç yoktu. Tüketicilerin tüm şartlara dikkat ederek sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Kredi verenler artık tüketiciyi cayma hakkının olduğu konusunda bilgilendirdiğini ispat etmekle yükümlü olacak. Bankaların ücret ve komisiyon masraflarıyla ilgili 3 Ekim 2014 yılında bir yönetmelik çıkarıldı. Burada dosya masrafının adı tahsis ücreti olarak değiştirildi. Bu tarihten sonra kredi çeken herkes dosya masrafı değil tahsis ücreti ödüyor. Maalesef düzenlemede geriye gidişler var. Bankaların masrafları garanti altına alındı. 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren yasayla da bankaların ücret ve komisyon masrafları garanti altına alındı. Bankaların modern deyimle Deli Dumrul ücretlerinin yasayla garanti altına alınması hukuki değildir.

"Kılıfına uydurdular"

Daha önce Yargıtay ‘yıllık kart aidatı ücreti alınmaz’ diyordu. Ancak şimdi çoğunlukla bunun tersi kararlar çıkıyor. Hakem heyetlerinin kararına bankalar itiraz ediyor. Mahkemeler de tüketici aleyhine karar vermeye başladı. Düzenlemelerle sözleşmedeki diğer ücretlerin isimlerini de güncellediler. Yıllık kart aidatı da yasaya girdi. Artık bankalar iki türlü kart çıkarıyor. Birisinden yıllık kart aidatı alırken diğerinden almıyor.Banka aidat alınmayacak kart verir mi, verse bile o işlevsiz olur. Maalesef yerel mahkemeler de bir süredir tüketici aleyhine kararlar vermeye başladı. Bankaların aldığı ücretler yasayla garanti altına alındı. İşi kılıfına uydurdular.”