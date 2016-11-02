Tüketici Hakları Derneği sordu: Ukrayna’nın geri gönderdiği 29 ton mandalinaya ne oldu?

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Ukrayna’ya girişine izin verilmeyerek Türkiye’ye geri gönderilen 29 ton mandalinaya ne oldu?" diye sordu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Türkiye’ye geri gönderilen mandalinalara ilişkin açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Çakar, “Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketici Koruma Servisi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’den Odessa Limanına gönderilen 29 ton mandalinada Akdeniz Sineği tespit edildiğinden dolayı, mandalinanın geri gönderilerek Türkiye’ye nota verildiği belirtildi” diye anımsattı.

“Tüketici Hakları Derneği olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına soruyoruz: Ukrayna’ya girişine izin verilmeyerek Türkiye’ye geri gönderilen 29 ton mandalinaya ne oldu?” sorusunu soran Çakar, “Soruyoruz: Türkiye’den ithal edilen meyve ve gıda maddelerinde yeterli önlem alınmıyorsa, doğrudan Türkiye iç pazarına sürülen meyve ve gıda maddeleri ne durumdadır?” dedi.

Çakar açıklamasına şöyle devam etti:

“Tüketiciler olarak, tarladan sofraya kadar olan her aşamada gıda güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bununla birlikte, tüketicilerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkı gereğince, gıda ile ilgili tüm denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, tüketici haklarına uygun olarak, gıda güvenliğini sağlama ve tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda göreve davet ediyoruz.”