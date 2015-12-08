Tüketici hakları davaları için emsal karar; kazada ölen kadın için hava yastığı tazminatı

2’nci Tüketici Mahkemesi, sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasında hurdaya dönüp hava yastıkları açılmayan araç için ‘gizli ayıplı’ kararı verip firmayı mirasçılara 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İzmir’de iki çocuk annesi Ayşe Ruhsen Tekişalp’in (58) ölümüne yol açan kaza 30 Mayıs 2012’de meydana geldi. İki kamyonun arasında hurdaya dönen araçta ağır yaralanan Tekişalp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tekişalp’in iki oğlu Alper ve Oğuz Tekişalp, kaza sırasında hava yastıkları açılmayan otomobilin ‘ayıplı’ olduğu iddiasıyla yargıya başvurdu. Avukat Tülay Pordoğan Oral tarafından İzmir 2’nci Tüketici Mahkemesi’ne 5 bin lira maddi ve 500 bin lira da manevi tazminat talebiyle dava açıldı.

Bilirkişi heyeti hava yastıklarının açılmadığını tespit etti. Mahkeme, ayıplı aracı ithal eden şirketin davacılara 50 bin lira manevi tazminatı olay tarihinden itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi de 11 Kasım 2015 tarihinde kararı onadı. Avukat Oral, sonucun tüketiciler açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.