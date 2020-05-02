Tüketici hakem heyetleri toplanma tarihi tekrar ertelendi

Tüketici Hakem Heyeti'nin toplanma süresi Koronavirüs sebebiyle 15 Haziran'a ertelendi.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ile bazı bilgi ve belgelerin sunulması için belirlenen süre 15 Haziran'a uzatıldı.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle 15 gün ve daha az kalmış ise söz konusu süreler 16 Haziran'dan itibaren 15 gün uzamış sayıldı.

Heyetlerin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor.