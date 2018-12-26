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Tüketici Hakem Heyeti başvuru değerleri yeniden belirlendi

  Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılacak başvuruların değerleri yeniden belirlendi

26 Aralık 2018 15:25

 

Tüketici Hakem Heyetleri\'ne yapılacak başvuruların değerleri yeniden belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetleri\'ne yapılacak başvuru değerlerini belirleyen tebliğ, Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre tüketiciler;  2019 yılında değeri 5 bin 650 TL\'yi aşmayan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuracak. Büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklar, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 lira altındaki uyuşmazlıklar ve yine büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 TL ile 8 bin 480 TL arasındaki uyuşmazlıklar da il tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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