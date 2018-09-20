Tüketici güveninde sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 13,2 oranında azaldı; ağustos ayında 68,3 olan endeks eylül ayında 59,3 oldu.

Endeks ağustos ayında da yüzde 6,5'lik düşüş kaydederek 73,1 puandan 68,3 puana inmişti. Endekste iki aylık kayıp 14 puan seviyesinde gerçekleşti.

Hanenin maddi durum beklentisi

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak ağustos ayında 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 8,3 oranında azalarak 88,3 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azalarak ağustos ayında 74,1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali

Tasarruf etme ihtimali endeksi temmuz ayında 27,1 iken, ağustos ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 25,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.