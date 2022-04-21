Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güveni nisanda aylık bazda yüzde 7,3 oranında azaldı. Mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 seviyesine geriledi. Endeks bu verilerle birlikte tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 54,4 iken nisanda yüzde 9,8 azalarak 49,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 69,9 iken nisanda yüzde 8,5 azalışla 63,9'a geriledi.

Mart ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 72,6 iken nisanda yüzde 7,2 azalışla 67,3 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi martta 93,3 iken nisanda yüzde 4,9 azalışla 88,8'e düştü.