Tüketici güven endeksinde sınırlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici güven endeksi açıklandı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı; Nisan ayında 67,3 olan endeks, Mayıs ayında 67,6 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisanda 49,1 iken mayısta yüzde 1,2 azalarak 48,5 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise nisanda 63,9 iken mayısta yüzde 4 artışla 66,5'e yükseldi.

Nisan ayında gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 67,3 iken mayısta yüzde 1,5 azalışla 66,3 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi nisanda 88,8 iken mayısta yüzde 0,3 artışla 89'a çıktı.