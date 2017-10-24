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Ekonomi

Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 2 azaldı

Tüketici güven endeksi eylül ayında 68.7 düzeyindeydi

24 Ekim 2017 10:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 düşüşle, 67.3’e indi.

Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi üç aydır kesintisiz düşüyor.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi eylül ayında 68.7 düzeyindeydi.

"Ekonomi düzelmez"

Evrensel'in haberine göre, açıklanan verilere göre, hanelerin maddi durumunun düzeleceğine ilişkin beklentisi bir önceki aya göre yüzde 2.9 düşerek yüzde 87’ye geriledi. Genel ekonomik durumun düzeleceğine inananların oranı ise yüzde 4.5 düşerek 90.4’egeriledi. 

İşsiz sayısının azalacağını düşünenlerin oranı ise bir önceki aya göre sadece 0.6 artışla 70.9’da kaldı.  Ailelerin tasarruf etme oranı ise 4.2 artsa da bu aran yüzde 21 olarak düşük seviyede kalmaya devam etti. 

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