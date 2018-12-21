Tüketici güven endeksi Aralık'ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Tüketici güven endeksi Aralık ayında yüzde 2.3 düşüşle, Kasım ayındaki 59.6 düzeyinden, 58.2 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.9 düşüşle, Kasım ayındaki 77.5 düzeyinden 75.3 düzeyine geriledi.

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1.7 düşüşle Kasım ayındaki 77.4 düzeyinden 76 düzeyine geriledi.

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 3.9 düşüşle Kasım ayındaki 63.4 düzeyinden 60.9 düzeyine geriledi.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2.4 artışla Kasım ayındaki 20.1 düzeyinden 20.6 düzeyine yükseldi. (Grafik)